Coronavirus: Kabinet komt met meer duidelijkheid over mondkapjesadvies

De tweede coronagolf is in volle gang. De overheid heeft daarom meer maatregelen aangekondigd om het virus weer in te dammen. Lees alles over het coronavirus en de gevolgen daarvan in ons liveblog.

Kabinet komt met meer duidelijkheid over mondkapjesadvies

Het kabinet maakt vrijdagmiddag op de site van de Rijksoverheid de exacte details bekend van het 'dringende advies' voor mondkapjes in publieke binnenruimtes. Daarmee wil het mogelijke onduidelijkheid over het advies wegnemen.

De verwachting is dat deze details voor 18.00 uur, dus mogelijk na de wekelijkse persconferentie met de premier, worden gedeeld. Afgelopen woensdag kondigde premier Mark Rutte aan dat het advies per direct voor heel het land geldt, voor alle plekken 'waar je de hemel niet ziet'. De premier noemde onder meer winkels, musea, vliegvelden, parkeergarages en benzinestations.

Hij erkende wel dat dit advies veel vragen kan oproepen. Zo geldt er op stations een advies om mondkapjes te dragen, terwijl ze verplicht zijn in de trein. Ook wordt aangeraden ze te dragen bij bezoek aan cafés, theaters of restaurants, maar zijn ze niet meer nodig zodra iemand gaat zitten. Stoelen of krukken kunnen immers op anderhalve meter van elkaar geplaatst worden.

Bij bedrijven met NOW-steun verdwenen toch 181.000 banen

Bij bedrijven die NOW-steun ontvingen verdwenen tussen februari en juni 181.000 banen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgezocht dat door de overheid gesteunde bedrijven toch massaal personeel op straat zetten, ondanks dat de voorwaarde voor het verkrijgen van de steun was dat er geen werknemers werden ontslagen.

Dat er bij bedrijven die gebruikmaakten van de regeling toch banen vervielen, kan onder meer komen doordat tijdelijke contracten niet werden verlengd. Ook worden arbeidsrelaties waarin geen uren worden gewerkt, bijvoorbeeld oproepbanen, niet geregistreerd als baan, aldus het CBS. Zo kon het dat het banenbestand bij de genoemde bedrijven slonk met bijna zeven procent.

Het baanverlies was met dik twaalf procent het grootst in de bedrijfstak verhuur en overige zakelijke dienstverlening, gevolgd door de bedrijfstakken horeca en cultuur, sport en recreatie. In die laatste sectoren ging het om 10 procent krimp. De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) was bedoeld voor bedrijven die in de periode maart tot en met juli gedurende drie aaneengesloten maanden een omzetverlies verwachtten van minimaal twintig procent.

Haags ziekenhuis zet extra beveiligers in tegen agressie

Het Haagse ziekenhuis HMC zet in de strijd tegen agressie op corona-afdelingen extra beveiliging in. Het ziekenhuis doet dat na een aantal agressie-incidenten rondom patiënten die naar een ander ziekenhuis moesten worden overgeplaatst. Een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigt berichtgeving hierover in NRC. Het gaat om extra eigen beveiligingsmensen; het ziekenhuis bepaalt per dag hoeveel er nodig zijn.

In NRC zegt Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur, dat 'een familie zo boos was dat hun familielid zou worden verplaatst, dat ze de verpleegkundigen bedreigden. Bij een andere coronapatiënt stond opeens een advocaat op de afdeling. Om te eisen dat de patiënt niet zou worden verplaatst.'

Als het druk wordt op de corona-afdeling in een bepaald ziekenhuis kan het voorkomen dat corona-patiënten naar een ziekenhuis moeten worden verplaatst om de druk op de zorg zo draaglijk mogelijk houden. Veel ziekenhuizen geven daarover patiënten en familieleden informatie via een brief.

Voorzitter Wolf zegt in de krant het 'heel vervelend' te vinden 'dat een patiënt soms helemaal naar Groningen moet worden vervoerd om beter te worden. Wij begrijpen dat dat voor de naasten zwaar is. Maar het kan nu niet anders, wij liggen vol. En dan gaat het erom hóe je met die tegenslag omgaat. Agressie kán niet.'

Den Haag deelt mondkapjes uit

De gemeente Den Haag gaat mondkapjes uitdelen bij het gemeentehuis en de stadsloketten. De gemeente geeft hiermee invulling aan het 'dringende advies' van het kabinet om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte.

De kapjes moeten einde van de week op alle locaties klaarliggen, meldt een woordvoerder. De gemeente komt niet met een speciale regeling voor kwetsbare groepen. 'Alle bezoeken aan gemeentelocaties zijn in Den Haag op afspraak. Zo zorgen we dat er nooit te veel mensen in één ruimte zijn en iedereen veilig blijft', aldus de woordvoerder.

Ook Rotterdam gaat mondkapjes uitdelen. Amsterdam maakte al woensdag bekend het dragen van mondkapjes actief te gaan stimuleren op gemeentelocaties.

