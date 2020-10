Coronavirus: Supermarkten beginnen volgende week met ouderenuren

Advies kabinet: zet mondkapje niet steeds op en af

Het kabinet adviseert gebruikers van een mondkapje om het niet telkens op en af te zetten, maar het vooral continu te dragen. Dat staat in de verduidelijking van het mondkapjesadvies dat het kabinet vrijdag op de site van Rijksoverheid heeft geplaatst.

Het vaak op en af doen van een mondmasker verhoogt het risico op besmettingen, omdat het virus mogelijk van handen naar gezicht of andersom wordt gebracht. In principe geldt het draagadvies alleen voor binnenruimtes, maar bezoekers van attractieparken, dierentuinen, treinstations en andere plekken die deels overdekt zijn, worden daarom aangespoord ook in de buitenruimte het mondkapje op te houden. Datzelfde geldt voor winkelend publiek dat van de ene naar de andere winkel gaat.

Zuiderparktheater krijgt geen ontheffing voor voorstellingen

Het Zuiderparktheater in Den Haag mag geen voorstellingen met meer dan 40 personen laten plaatsvinden. De Veiligheidsregio Haaglanden heeft daar geen ontheffing voor gegeven. De voorstellingen van Harrie Jekkers op 15, 16 en 17 oktober kunnen daarom niet doorgaan. Festerfest, een underground muziekfestival, was al afgelast.

Theaterdirecteur Ariane Aris: 'Wij zijn zeer ontsteld over het bericht dat wij vanmorgen ontvingen. We snappen dat de maatregelen zijn aangescherpt om besmettingen te voorkomen maar de overweging om ons theater uit te sluiten begrijpen we niet. We hebben hier ook geen uitleg bij gekregen. We zijn nota bene een openluchttheater! We hebben de afgelopen maanden bewezen dat wij zeer veilig voorstellingen kunnen organiseren, er is nooit een coronageval te verbinden geweest aan een bezoek in ons theater! Daarbij mogen theaters en podia indoor, met minder capaciteit wel bezoekers verwelkomen.'

'Daarbij balen we dat we de fans van Harrie Jekkers voor de derde keer moeten teleurstellen, na een aangescherpte quarantaineplicht en Harrie’s verblijf op Ibiza, vervolgens een ongeluk waarbij hij geblesseerd raakte, gooit dit voor de derde keer roet in het eten. Het annuleren brengt ons team niet alleen veel werk met zich mee, maar ook zijn er al kosten gemaakt. We gaan bezoekers hun aangeschafte tickets wel vergoeden, ze hebben inmiddels bericht te gehad', vervolgt Aris.

LEES OOK: Deze 21 theaters in de Haagse regio mogen meer dan 30 mensen toelaten

Politie verwacht illegale 3-oktoberfeesten: parken afgesloten

Twee parken in de Leidse regio worden de komende twee nachten preventief afgesloten. Aanleiding daarvoor is informatie die de politie heeft gekregen over illegale 3-oktoberfeesten, schrijft veiligheidsregiovoorzitter Henri Lenferink vrijdagmiddag. De afsluiting geldt voor park De Bult in Leiden en De Strengen in Warmond.

Volgens de politie is het 'aannemelijk' dat er feesten worden georganiseerd waarbij meer dan de maximaal toegestane veertig mensen op af komen, meldt mediapartner Sleutelstad. Daarbij zou het houden van anderhalve meter afstand ook niet mogelijk zijn. Om die reden is besloten beide parken vanaf 18.00 uur vrijdagavond tot zaterdagochtend 06.00 uur af te sluiten. Eenzelfde verbod geldt voor de nacht van 3 op 4 oktober.

Supermarkten twee uur open voor kwetsbare groepen

Supermarkten gaan vanaf volgende week twee keer per dag een uur open speciaal voor kwetsbare groepen. Bijna alle supermarkten kiezen hierbij voor het tussen 7.00 en 8.00 uur. Daarnaast kunnen ze nog een tweede uur instellen die past bij hun lokale situatie.

Het overkoepelende Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is niet blij met de plicht die het kabinet de winkels eerder deze week oplegde en noemt het een 'overhaast en ondoordacht besluit.'

Het CBL zegt dat veel supermarkten een speciaal uur hebben ingevoerd, maar dat er lang niet overal behoefte is aan een dergelijk uur. Ook benadrukt de brancheorganisatie dat de supermarkten de hele dag open zijn voor iedereen en dat ouderen niet verplicht zijn om gebruik te maken van het uur voor kwetsbare groepen.

Kabinet: coronacijfers 'beroerd' maar geen verrassing

De jongste cijfers over het aantal coronabesmettingen zien er nog altijd 'beroerd' uit, maar dat komt niet als een verrassing, zegt vicepremier Kajsa Ollongren. 'Dit is wel een beetje wat de voorspelling was.' Vrijdag werd een recordaantal van meer dan 3800 nieuwe gevallen gemeld, ruim 500 meer dan een dag eerder.

Ollongren wijst erop dat de mensen die nu te horen krijgen dat zij geïnfecteerd zijn, het virus al hebben opgelopen voordat het kabinet maandag voor het hele land aangescherpte maatregelen nam. 'Op zichzelf hoef je er dus niet van te schrikken dat dit gebeurt, en zou een verdere stijging ook nog wel mogelijk zijn.'

Het kabinet kondigde deze week landelijk nieuwe contactbeperkingen aan. 'We verwachten dat we eind volgende week de eerste effecten kunnen zien van de aangescherpte maatregelen', aldus Ollongren. Zij vervangt bij de persconferentie na afloop van de ministerraad premier Mark Rutte, die bij een EU-top in Brussel is.

Mondkapjesbesluit was 'politieke afweging'

Het besluit om Nederlanders dringend te adviseren een mondkapje te dragen in binnenruimtes was een 'maatschappelijke, politieke afweging'. Dat zei vicepremier Kajsa Ollongren na de ministerraad op vrijdag. Dat mondkapjes kunnen helpen is 'de overweging van de politiek, van de Tweede Kamer en van het kabinet'.

Lange tijd nam het kabinet vooral besluiten op basis van adviezen van de experts van het RIVM en het Outbreak Management Team. Maar die deskundigen twijfelen over het nut van mondkapjes. In het OMT is ook niet iedereen het daarover eens.

'Wetenschappelijk gezien' is het OMT van grote waarde voor het kabinet, zei Ollongren. 'Maar onze verantwoordelijkheid gaat verder. We kunnen soms ook maatschappelijke en politieke afwegingen maken en dat is in dit geval ook gebeurd.'

Die politieke afweging was ook belangrijk volgens de bewindsvrouw, omdat mensen de behoefte hadden om duidelijkheid te krijgen over mondkapjes. Het besluit aan het begin van de coronacrisis om de scholen tijdelijk te sluiten, werd ook buiten de experts om genomen, aldus Ollongren.

Meer dan 3800 nieuwe coronabesmettingen

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 3831 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is weer een dagrecord. Tussen woensdag en donderdag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 3263 meldingen van positieve tests gekregen, de dag ervoor 3301. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 22.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal sterfgevallen steeg met negen. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend waren dertien sterfgevallen gemeld, net als de twee dagen daarvoor.

In Den Haag werden door het RIVM 214 nieuwe besmettingen gemeld. Ook in Hollands Midden waren er opvallend veel nieuwe coronagevallen, hier kwam de teller uit op 233.

Ziekenhuizen behandelen momenteel 733 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal sinds 30 mei. Vergeleken met donderdag liggen 42 patiënten meer in een ziekenhuis. Die stijging past bij de verwachting en ook de komende dagen zal het aantal opnames stijgen, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Viruswaarheid dreigt met aangiftes tegen schooldirecteuren

Actiegroep Viruswaarheid dreigt met aangiftes tegen schooldirecteuren die het dragen van mondkapjes op hun scholen verplicht stellen. Volgens voorman Willem Engel is het dragen van mondkapjes schadelijk voor de gezondheid en maken directeuren die een mondkapplicht instellen zich 'schuldig aan mishandeling'.

Diverse schoolinstellingen hebben inmiddels aangekondigd een mondkapje verplicht te stellen. 'Dat is onrechtmatig, in strijd met de rechten van de mens en komt neer op mishandeling omdat het dragen ervan niet zonder gevaar is. We overwegen directeuren persoonlijk aansprakelijk te stellen', aldus Engel.

Aantal reizigers in het openbaar vervoer bijna gehalveerd

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer in de regio is als gevolg van de coronacrisis met bijna de helft afgenomen. Daardoor maken de vervoerders vele tientallen euro's verlies. Maatregelen zijn noodzakelijk, aldus de wethouders die in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag verantwoordelijk zijn voor openbaar vervoer. Als er niets gebeurt, gaan vervoerders als HTM failliet.

Het aantal reizigers in het ov nam vanaf midden maart dit jaar zeer sterk af. Daarna steeg het weer iets. Toch zaten er in september 45 procent minder mensen in bus, tram en metro dan in dezelfde maand vorig jaar, schrijven wethouders Marc Rosier (Zoetermeer) en Igor Bal (Nissewaard) die in de Metropoolregio verantwoordelijk zijn voor openbaar vervoer in een brief aan de 23 aangesloten gemeenten.

Royal Christmas Fair gaat niet door

De Royal Christmas Fair in Den Haag gaat dit jaar niet door. Door het coronavirus is het voor de organisatie te onzeker of het evenement op een verantwoorde manier gehouden kan worden. De organisatie gaat zich nu richten op het evenement van 2021.

De Christmas Fair zou dit jaar voor de zevende keer op het Lange Voorhout worden gehouden. In die tijd groeide de kerstmarkt uit tot een van de grootste van Nederland, met vorig jaar tussen de 250.000 en 300.000 bezoekers.

De Jonge: mondkapjesplicht kan altijd nog, als het nodig blijkt

Zorgminister Hugo de Jonge denkt dat het 'een kwestie van even wennen' is voordat Nederland massaal het advies opvolgt om in openbare gelegenheden binnen een mondkapje te dragen. 'Als het nodig blijkt op enig moment, dan kan het altijd nog een verplichtender vormgeving krijgen, maar laten we het eerst eens op deze manier doen.'

Het kabinet verzette zich lang tegen het gebruik van mondkapjes in de strijd tegen het coronavirus. De maatregel zou schijnveiligheid bieden en de naleving van belangrijkere regels, met name de anderhalve meter afstand, in de weg kunnen staan. Tijdens een coronadebat deze week week kwam premier Mark Rutte, op aandringen van vrijwel de gehele Tweede Kamer, toch met een dringend advies om in de openbare binnenruimte mondkapjes te dragen.

Leidens Ontzet thuis te vieren

Door het coronavirus kan het Leidens Ontzet niet doorgaan zoals men dat gewend is. Toch hoeft men niks te missen van het Leidens Ontzet, want de 3 October Vereeniging zendt op 2 en 3 oktober een livestream uit met de dingen die nog wel door gaan en met terugblikken op de voorgaande jaren.

Extra testlocatie in Zoetermeer, extra laboratoriumcapaciteit

Vanaf maandag 5 oktober start GGD Haaglanden met een nieuwe coronateststraat aan de Denemarkenlaan in Zoetermeer. Volgens GGD Haaglanden is de locatie gekozen vanwege de centrale ligging: de locatie is goed te bereiken voor auto's, voetgangers en fietsers.

De extra teststraat kan worden geopend omdat er extra laboratoriumcapaciteit ter beschikking is gekomen. In Zoetermeer kunnen er op termijn 800 tot 900 mensen per dag worden getest op het coronavirus. De testlocatie wordt daarmee even groot als locaties zoals in Nootdorp en bij HMC Bronovo in Den Haag.

'Meer fysiek onderwijs voor studenten nu ingewikkeld'

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven begrijpt heel goed dat studenten in het hoger onderwijs graag meer fysiek onderwijs willen. Er wordt volgens haar in overleg met instellingen en gemeenten 'met man en macht' gezocht naar plekken waar dat kan. 'Maar dat is wel even heel ingewikkeld.' Van Engelshoven riep eerder al op om creatief te zijn in de zoektocht naar alternatieve locaties. 'De anderhalve meter in het hoger onderwijs die staat, die is echt noodzakelijk nu.'

Amsterdamse studenten demonstreren vrijdagmiddag op het Museumplein in de hoofdstad voor meer fysiek onderwijs. Studenten buiten Amsterdam kunnen online hun steun betuigen.

Helft bedrijven in regio vroeg coronasteun overheid

In de regio is door iets minder dan de helft van de bedrijven coronasteun aangevraagd bij een van de regelingen vanuit de overheid. Dat maakte het CBS vrijdag bekend op basis van voorlopige cijfers over het gebruik van steunmaatregelen voor bedrijven.

In de stad Den Haag gaat het om 48 procent van de bedrijven. Dat is minder dan in Amsterdam (55), Rotterdam (51) en Utrecht (50). Het landelijk gemiddelde ligt op 45 procent van de bedrijven dat gebruik van een van de regelingen maakt.

Geen belastingverhoging in Zoetermeer ondanks coronacrisis

Lang niet alle gemeenten verhogen de lokale belastingen vanwege de coronacrisis. Dat meldt de NOS na een inventarisatie van de begrotingen van een aantal grote steden. De NOS keek naar de begrotingen van de gemeenten met de meeste inwoners die tot 1 oktober zijn gepubliceerd.

Het gaat hierbij om twaalf gemeenten, waaronder Den Haag en Zoetermeer. Een deel van de gemeenten verzwaart de lasten voor de burger helemaal niet, zoals Zoetermeer en Arnhem.

'Ouderenuurtje in de supermarkt is stigmatiserend en onnodig'

Het klinkt misschien sympathiek wat het kabinet wil: elke supermarkt die verplicht twee vaste uren per dag moet instellen voor oudere en kwetsbare mensen. Maar in de praktijk gaat dat helemaal niet werken, zegt ouderenbond ANBO. Bovendien is dat 'stigmatiserend en onnodig'. 'Ouderen zijn gewone mensen en moeten dus op elk moment boodschappen kunnen doen.'

Al tijdens de eerste coronagolf stelden supermarkten hun deuren tussen 07.00 en 08.00 uur open voor uitsluitend ouderen. Dat werkte niet, want oudere mensen krijgen vaak in de ochtend thuiszorg, stelt de ANBO achteraf vast. Opnieuw speciale ouderentijden lijkt ANBO-directeur Liane den Haan niet handig. De ouderenbond ziet meer in het inzetten van een gastheer- of vrouw, die wijst op de anderhalve meter afstand en helpt bij het schoonmaken van de winkelwagentjes.

Kabinet komt met meer duidelijkheid over mondkapjesadvies

Het kabinet maakt vrijdagmiddag op de site van de Rijksoverheid de exacte details bekend van het 'dringende advies' voor mondkapjes in publieke binnenruimtes. Daarmee wil het mogelijke onduidelijkheid over het advies wegnemen. De verwachting is dat deze details voor 18.00 uur worden gedeeld.

Winkelend publiek in Den Haag | Foto: ANP

LEES OOK: Scholen tevreden met dringend advies voor dragen van mondkapje

Afgelopen woensdag kondigde premier Mark Rutte aan dat het advies per direct voor heel het land geldt, voor alle plekken 'waar je de hemel niet ziet'. De premier noemde onder meer winkels, musea, vliegvelden, parkeergarages en benzinestations. Hij erkende wel dat dit advies veel vragen kan oproepen.

Bij bedrijven met NOW-steun verdwenen toch 181.000 banen

Bij bedrijven die NOW-steun ontvingen verdwenen tussen februari en juni 181.000 banen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgezocht dat door de overheid gesteunde bedrijven toch massaal personeel op straat zetten, ondanks dat de voorwaarde voor het verkrijgen van de steun was dat er geen werknemers werden ontslagen.

Dat er bij bedrijven die gebruikmaakten van de regeling toch banen vervielen, kan onder meer komen doordat tijdelijke contracten niet werden verlengd. Ook worden arbeidsrelaties waarin geen uren worden gewerkt, bijvoorbeeld oproepbanen, niet geregistreerd als baan, aldus het CBS. Zo kon het dat het banenbestand bij de genoemde bedrijven slonk met bijna zeven procent.

Haags ziekenhuis zet beveiligers in tegen agressie

Het Haagse ziekenhuis HMC zet in de strijd tegen agressie op corona-afdelingen beveiliging in. Het ziekenhuis doet dat na een aantal agressie-incidenten rondom patiënten die naar een ander ziekenhuis moesten worden overgeplaatst. Een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigt berichtgeving hierover in NRC. Het gaat om eigen beveiligingsmensen; het ziekenhuis bepaalt per dag hoeveel er nodig zijn.

In NRC zegt Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur, dat 'een familie zo boos was dat hun familielid zou worden verplaatst, dat ze de verpleegkundigen bedreigden. Bij een andere coronapatiënt stond opeens een advocaat op de afdeling. Om te eisen dat de patiënt niet zou worden verplaatst.'

Den Haag deelt mondkapjes uit

De gemeente Den Haag gaat mondkapjes uitdelen bij het gemeentehuis en de stadsloketten. De gemeente geeft hiermee invulling aan het 'dringende advies' van het kabinet om een mondkapje te dragen in de openbare ruimte.

De kapjes moeten einde van de week op alle locaties klaarliggen, meldt een woordvoerder. De gemeente komt niet met een speciale regeling voor kwetsbare groepen. 'Alle bezoeken aan gemeentelocaties zijn in Den Haag op afspraak. Zo zorgen we dat er nooit te veel mensen in één ruimte zijn en iedereen veilig blijft', aldus de woordvoerder.

Ook Rotterdam gaat mondkapjes uitdelen. Amsterdam maakte al woensdag bekend het dragen van mondkapjes actief te gaan stimuleren op gemeentelocaties.

Teruglezen wat er donderdag in het nieuws was rond het coronavirus? Dat lees je hier.