Coronavirus: Leidens Ontzet online gevierd en oud-coronapatiënten hebben nog steeds klachten

De tweede coronagolf is in volle gang. De overheid heeft daarom meer maatregelen aangekondigd om het virus weer in te dammen. Lees alles over het coronavirus en de gevolgen daarvan in ons liveblog.

125.000 extra coronatests per week beschikbaar

Vanaf komende week zijn wekelijks 395.000 coronatests beschikbaar, 125.000 meer dan de afgelopen week. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) . 'De verwachting is dat we in oktober hiermee voldoen aan de vraag. Het ziet er goed uit."'

Daarmee behoort het tekort aan testcapaciteit vanaf maandag nog niet tot het verleden, benadrukt hij. 'Daarvoor is meer nodig, omdat de GGD'en dat vele testen ook aan moeten kunnen. Maar we huren ook steeds meer onderzoekscapaciteit in.'

Leidens Ontzet

Geen grote kermis, geen uitdeelpunt met de traditionele hutspot en haring en alle evenementen zijn zonder publiek. Het is een gekke 3 oktober voor Leidenaren. Door het coronavirus gaat al het feest rondom het Leidens Ontzet deze zaterdag niet door. Een week geleden riep de gemeente de inwoners op om niet naar de stad te komen tijdens Leidens Ontzet. In plaats daarvan viert Leiden de bevrijding van de Spanjaarden thuis. Mocht het toch druk worden in de stad, dan heeft de gemeente een plan met maatregelen klaarliggen. Om het zaterdag toch nog een beetje feestelijk te maken heeft de organisatie gevraagd om de straten te versieren en rood en wit te kleuren.

'Het meeste ga ik missen dat je 's ochtends vroeg opstaat en in pak door de stad fietst om om 7.00 uur de aftrap op het Stadhuisplein mee te maken. Daar staan dan een paar duizend mensen uitgedost in het rood en wit, dan kom je in de stemming. Dat is een heel bijzonder gevoel en dat is nu echt anders', zegt Rik Kamps, voorzitter van de 3 October Vereeniging.

5 procent coronapatiënten na half jaar klachtenvrij

Vrijwel alle coronapatiënten (95 procent) hebben een halfjaar na hun besmetting nog gezondheidsklachten. Meer dan de helft (55 procent) heeft zes of meer klachten en ruim 90 procent zegt nog hinder te ondervinden van meer dan één symptoom. Dat concluderen het Longfonds, kennis- en behandelcentrum Ciro en de Universiteiten Maastricht en Hasselt op basis van onderzoek onder ruim duizend coronapatiënten.

Directeur Michael Rutgers van Longfonds spreekt van 'een zorgwekkend beeld. Eens te meer wordt duidelijk hoe groot de gezondheidsgevolgen zijn van dit virus'. Hij vindt het van groot belang dat de klachten van patiënten nog beter in beeld worden gebracht. 'Deze patiëntengroep moet gezien, gehoord en geholpen worden.'