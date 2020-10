Coronavirus: Voor het eerst zit elke regio boven signaalwaarde coronavirus

Welkom in het liveblog van het weekend van 3 en 4 oktober. Het coronablog van vrijdag kun je hier teruglezen.

Alle regio's boven signaalwaarde

Alle 25 veiligheidsregio's in Nederland hadden tussen zaterdagochtend en zondagochtend zo veel positieve coronatests dat ze boven de zogenoemde signaalwaarde op het coronadashboard uitkwamen. Het is de eerste dag ooit waarop elke regio boven die grens eindigde. De afgelopen weken was er elke dag minstens één gebied dat nog onder de grens bleef, meestal Zeeland en Zuid-Limburg.

De signaalwaarde is tussen de eerste en de tweede coronagolf vastgesteld door de overheid. Als het aantal besmettingen in een gebied stijgt tot boven de 7 per 100.000 inwoners, zouden maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In meer dan de helft van het land zijn al zulke beperkingen ingesteld.

Amsterdam-Amstelland had zondag verreweg de meeste besmettingen. In en rond de hoofdstad werden 539 mensen positief getest, wat neerkomt op 50,3 per 100.000 inwoners. Dat is net geen record, want op 27 september meldde Amsterdam-Amstelland 540 positieve tests. De regio Haaglanden telde zondag 41,5 positieve tests per 100.000 burgers en in Rotterdam-Rijnmond kwamen 36,9 besmettingen op elke 100.000 mensen aan het licht.

Daarna volgden Hollands Midden (28,1), Utrecht (24,8), Gelderland-Zuid (22,8), Midden- en West-Brabant (22,1), Kennemerland (21,5), Gooi en Vechtstreek (21,4), Zaanstreek-Waterland (20,3) en Groningen (20).

Voor het eerst meer dan 4000 besmettingen

Het afgelopen etmaal zijn 4007 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zegt het RIVM. Zaterdag waren dat er nog 3971. Er liggen 810 patiënten met coronaverschijnselen in het ziekenhuis, van wie 163 op de IC. Zaterdag lagen er 741 covid-patiënten in Nederlandse ziekenhuizen.

Den Haag meldde de afgelopen 24 uur 256 positieve tests, en stond daarmee derde in het lijstje van de grote steden. In Amsterdam testten 457 mensen positief, in Rotterdam 267. Het is voor het eerst dat er in heel Nederland meer dan vierduizend mensen in een dag positief hebben getest.

Het aantal bevestigde sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met vijf toe. Dat betekent niet dat deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Dit soort informatie wordt soms met vertraging doorgegeven. Zaterdag werden nog 21 dodelijke slachtoffers van de pandemie gemeld. Over de afgelopen zeven dagen zijn 80 sterfgevallen bekend die in verband worden gebracht met Covid-19.

Concern Ahold wil snel duidelijkheid over mondkapjes

Topman Frans Muller van winkelconcern Ahold Delhaize wil dat er duidelijkheid van de overheid komt over het dragen van mondkapjes. In de winkels van het bedrijf, zoals Albert Heijn, Etos, en Gall & Gall, wordt aangeraden ze te dragen, maar daarop wordt niet gecontroleerd. 'Het is niet onze taak om aan de deur te handhaven', zei Muller in televisieprogramma Buitenhof.

Ketens als De Bijenkorf hebben monkapjes wel verplicht gesteld. Maar dat wil Ahold niet doen. De onduidelijkheid kan volgens Frans Muller alleen door de overheid worden weggenomen.

Burgemeester Lenferink: trots op Leidenaars

Burgemeester Henri Lenferink kijkt met een goed gevoel terug op het Leidens Ontzet. 'Het is eigenlijk gewoon heel goed gegaan', kijkt hij zondag terug op het feest. De gemeente heeft twee horecagelegenheden moeten waarschuwen voor het niet nakomen van de coronamaatregelen, maar verder bleef het rustig in de stad. Mensen leken het feest vooral thuis te hebben gevierd. 'Dat is hartstikke mooi'.

Bungalowparken in de regio lopen vol in de herfst

Bungalowparken krijgen veel last-minute aanvragen van Nederlanders die er in het najaar nog even tussenuit willen. Hiermee compenseren zij de Belgen en Duitsers die vanwege het coronavirus hun bezoek aan Nederland hebben geannuleerd.

Roompot Vakantieparken, met onder meer een park in Den Haag en huisjes in 's-Gravenzande en Noordwijkerhout, ziet zelfs een ‘flinke stijging’ van het aantal boekingen vergeleken met de herfst van 2019. 'Soms moeten we mensen die met een te grote groep willen komen over verschillende huizen verdelen', aldus een woordvoerder van Roompot. 'Maar in onze restaurants en zwembaden lukte het al om de coronamaatregelen te handhaven en toch open te blijven.'

Hotels in de steden merken wel een terugloop in het aantal reserveringen. Meerdere hotels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zagen het aantal boekingen de afgelopen weken flink dalen.

Peiling: twee derde steunt mondkapjesavies

Bijna twee derde van de Nederlanders steunt het dringende advies van de regering om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond geeft 64 procent van de ondervraagden aan dat ze dat een goed idee vinden. 17 procent droeg al zo'n kapje, voordat premier Mark Rutte het advies uitsprak.

Meer mensen zijn bang om besmet te raken dan afgelopen zomer, blijkt ook uit de peiling. Maar de angst om besmet te raken is nog niet zo groot als vlak na het begin van de coronacrisis.

Kinderfeestje in Leiden beëindigd

In Leiden is zaterdagmiddag een kinderfeestje beëindigd door handhavers. Volgens handhaving was het feestje te veel een evenement geworden, meldt mediapartner Sleutelstad.

Op de hoek van de Lammenschansweg en de Veilingkade was een buurtfeestje georganiseerd voor kinderen die dit jaar de kermis van het Leidens Ontzet moeten missen. Zo konden ze ballen gooien, hoepel springen en badeendjes vissen. Ook werd er een buurtbank onthuld.

Maar na een half uur moest de muziek uit en moesten de spullen worden opgeruimd. 'Het was toch iets te feestelijk geworden', zegt de organisatrice tegen Sleutelstad.

Fans Quick Boys moedigen ploeg aan vanuit de duinen

Bijna 4000 nieuwe besmettingen

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 3972 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is weer een dagrecord. Tussen donderdag en vrijdag had het RIVM 3831 meldingen van positieve tests gekregen. Dat getal werd zaterdag bijgesteld naar 3829. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 23.000 nieuwe besmettingen gemeld. In Den Haag zijn 209 mensen positief getest op corona.

Het aantal sterfgevallen steeg met 21. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden.

741 coronapatiënten in ziekenhuis

Er liggen nu 741 patiënten met corona in het ziekenhuis, daarvan liggen er 156 op de intensive care. Dat is het hoogste aantal sinds eind mei, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Zaterdag liggen er acht coronapatiënten meer in het ziekenhuis dan vrijdag. Vier patiënten mochten de ic verlaten.

Afgelopen etmaal zijn zeven coronapatiënten overgebracht van een verpleegafdeling in de Randstad naar een ander deel van het land. Dat moet overbelasting van de ziekenhuizen voorkomen. Anderhalve week geleden werd de spreiding van coronapatiënten hervat. Sindsdien zijn al meer dan honderd mensen verplaatst naar andere ziekenhuizen.

Niemand langs de lijn

Noordwijk - HHC Hardenberg | Foto: Michel la Faille

Het is een gek gezicht, geen publiek langs de lijn tijdens sportwedstrijden dit weekend. Bij alle wedstrijden in het betaalde voetbal zit minimaal drie weken lang geen publiek meer op de tribune. Ook bij andere wedstrijden, zowel bij de profs als de amateurs, zijn voorlopig geen supporters welkom.

'Alle spelers, profs en amateurs, en toeschouwers leiden tot veel reisbewegingen en sociale contacten. We kunnen blijven sporten, maar even zonder aanmoedigingen vanaf de kant en de tribunes. De sportkantines gaan dicht', zei premier Rutte afgelopen maandag tijdens een persconferentie.

Diederik Gommers bereikt jongeren via Instagram

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers doet het goed op Instagram. De ic-arts heeft in twee dagen 100.000 volgers behaald. Vrijdag bedankte hij zijn volgers al voor alle aandacht. 'Overweldigd door alle volgers hier op Instagram! Ik weet niet wat me overkomt…', schreef hij. 'Op mijn zoon na, krijg ik van veel mensen positieve en warme reacties.'

Gommers maakte een account aan op Instagram om een jonger publiek te bereiken. Dat deed de arts nadat hij bij Jinek in een pittige discussie met artiest Famke Louise belandde.

Vrijdag nam Gommers deel aan een talkshow over de lessen die we hebben geleerd van de corona-uitbraak. De talkshow is hier terug te kijken:

Rustig tijdens coronaeditie van Leidens Ontzet

De start van het Leidens Ontzet is rustig verlopen. Vanwege het coronavirus wordt 3 oktober anders gevierd dan anders. De traditionele viering is daarom online te volgen. Volgens Lenferink is het vrijdagavond en -nacht rustig gebleven in de stad. 'Het is prima verlopen en daar ging het om. We waren goed voorbereid dus niet bang dat het mis zou gaan. Het weer was ook niet zo geweldig', zegt hij. De politie had voor de zekerheid twee parken afgesloten omdat er geruchten gingen over een illegaal feest.

De Leidse burgemeester Henri Lenferink hing vanochtend de Sleutelstadvlag buiten en maakte zich op voor een bijzonder rustige editie van het Leidens Ontzet. 'Ik ga zo naar de herdenkingsdienst in de kerk en vanmiddag nog een hutspotmaaltijd bij Minerva. Zo lijkt het nog een beetje normaal, maar we lopen wel allemaal met mondkapjes.' De rest van de dag moet Lenferink gewoon aan het werk, zegt hij. 'Gelukkig heb ik al wel een harinkje op', lacht de burgemeester.

'Tweede golf kwam via Spanje en Frankrijk naar Nederland'

De tweede coronagolf in Nederland ontstaan door met name jongeren die in Zuid-Frankrijk en Spanje op vakantie zijn geweest en het virus meebrachten. Dat zegt Jaap van Dissel van het RIVM tegen de NOS. Jongeren verspreidden het virus vervolgens verder via feesten en studentenhuizen. Via de jongeren kregen ouderen het ook, die op hun werk weer mensen besmetten. Via familie is het virus uiteindelijk ook weer in verpleeghuizen terechtgekomen, aldus het RIVM.

Van Dissel vergelijkt het met de eerste golf in maart. Die werd waarschijnlijk veroorzaakt door mensen die uit Noord-Italië en Oostenrijk op skivakantie waren geweest, vervolgens werd het virus in Nederland dankzij carnaval verder verspreid.

125.000 extra coronatests per week beschikbaar

Vanaf komende week zijn wekelijks 395.000 coronatests beschikbaar, 125.000 meer dan de afgelopen week. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) . 'De verwachting is dat we in oktober hiermee voldoen aan de vraag. Het ziet er goed uit."'

Daarmee behoort het tekort aan testcapaciteit vanaf maandag nog niet tot het verleden, benadrukt hij. 'Daarvoor is meer nodig, omdat de GGD'en dat vele testen ook aan moeten kunnen. Maar we huren ook steeds meer onderzoekscapaciteit in.'

Leidens Ontzet

Geen grote kermis, geen uitdeelpunt met de traditionele hutspot en haring en alle evenementen zijn zonder publiek. Het is een gekke 3 oktober voor Leidenaren. Door het coronavirus gaat al het feest rondom het Leidens Ontzet deze zaterdag niet door. Een week geleden riep de gemeente de inwoners op om niet naar de stad te komen tijdens Leidens Ontzet. In plaats daarvan viert Leiden de bevrijding van de Spanjaarden thuis. Mocht het toch druk worden in de stad, dan heeft de gemeente een plan met maatregelen klaarliggen. Om het zaterdag toch nog een beetje feestelijk te maken heeft de organisatie gevraagd om de straten te versieren en rood en wit te kleuren.

'Het meeste ga ik missen dat je 's ochtends vroeg opstaat en in pak door de stad fietst om om 7.00 uur de aftrap op het Stadhuisplein mee te maken. Daar staan dan een paar duizend mensen uitgedost in het rood en wit, dan kom je in de stemming. Dat is een heel bijzonder gevoel en dat is nu echt anders', zegt Rik Kamps, voorzitter van de 3 October Vereeniging.

LEES OOK: Een stille avond in een normaal gesproken feestend Leiden: 'Het voelt vreemd'

Vijf procent coronapatiënten na half jaar klachtenvrij

Vrijwel alle coronapatiënten (95 procent) hebben een halfjaar na hun besmetting nog gezondheidsklachten. Meer dan de helft (55 procent) heeft zes of meer klachten en ruim 90 procent zegt nog hinder te ondervinden van meer dan één symptoom. Dat concluderen het Longfonds, kennis- en behandelcentrum Ciro en de Universiteiten Maastricht en Hasselt op basis van onderzoek onder ruim duizend coronapatiënten.

Directeur Michael Rutgers van Longfonds spreekt van 'een zorgwekkend beeld. Eens te meer wordt duidelijk hoe groot de gezondheidsgevolgen zijn van dit virus'. Hij vindt het van groot belang dat de klachten van patiënten nog beter in beeld worden gebracht. 'Deze patiëntengroep moet gezien, gehoord en geholpen worden.'