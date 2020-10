Coronavirus: 'Gratis mondkapjes voor Leidenaren met laag inkomen'

PvdA Leiden wil gratis mondkapjes voor lage inkomens

De PvdA in Leiden wil dat de gemeente gratis mondkapjes verstrekt aan mensen met lage inkomens. Dit zou volgens de partij onder meer kunnen door de mondkapjes via de Voedselbank te verspreiden. De PvdA is bang dat mensen die geen geld hebben om mondmaskers te kopen straks geen gebruik kunnen maken van noodzakelijke voorzieningen.

De partij wijst onder meer naar Rotterdam, waar het stadsbestuur al heeft aangegeven dat mensen met lage inkomens gratis mondkapjes krijgen. Via schriftelijke vragen heeft de PvdA nu ook het college in Leiden gevraagd om gratis mondkapjes uit te delen. 'Ondanks de wellicht geringe prijs van een mondkapje kan dit bedrag voor mensen met een laag inkomen een forse aanslag zijn op het inkomen.'

Definitief geen Sinterklaasintocht in Alphen aan den Rijn

Er komen geen Sinterklaasintochten in Alphen aan den Rijn. Burgemeester Liesbeth Spies had al laten weten dat Alphen geen intocht zou organiseren. Dinsdagavond hebben ook Aarlanderveen, Koudekerk aan den Rijn, Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Zwammerdam besloten af te zien van de intocht, zo meldt mediapartner Studio Alphen.

De verschillende organisatoren overleggen nog met de gemeente over een alternatieve intocht voor alle kinderen in Alphen aan den Rijn.

Kerauna-eidisie van Ut Groen-Geile Boekie uitgereikt

Den Haag is een stad vol met mooie woorden en een eigen taal. Jaren geleden al werden ze door Robert-Jan Rueb en Sjaak Bral verzameld in het beruchte 'Ut Groen-Geile Boekie'; het standaardwerk voor iedereen die zich het Haags eigen wil maken. Sinds een paar maanden is dat boekje ineens in rap tempo achterhaald. 'De Kerauna' heeft namelijk een flinke lijst aan nieuwe woorden opgeleverd en dus was de tijd rijp voor een nieuwe uitgave. Dinsdag is de eerste editie uitgereikt aan burgemeester Jan van Zanen.

Foto: Omroep West

LEES OOK: Kerauna-eidisie van Ut Groen-Geile Boekie met bekbedekkâh uitgereikt

Aantal ziekenhuispatiënten boven de duizend

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is opgelopen tot boven de duizend. Voor het eerst sinds 23 mei komt het aantal opgenomen coronapatiënten boven die grens uit. De teller staat woensdag op 1021 opgenomen mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn 46 patiënten meer dan op dinsdag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Minister Van Ark van VWS heeft haar collega van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen ondertussen gevraagd om extra ic-bedden ter beschikking te stellen voor Nederlandse coronapatiënten. Dat meldt de medische nieuwssite Skipr. 'Ongeveer tien ziekenhuizen hebben inmiddels toegezegd in totaal 44 ic-bedden te reserveren voor Nederlandse coronapatiënten", zegt de Duitse coördinator Van Aken. 'Ik denk dat we eind deze week al toezeggingen binnen hebben voor 100 à 200 ic-bedden.'

Het ministerie bevestigt dat er met de Duitsers is gesproken, maar benadrukt dat er van overplaatsing nog geen sprake is. Er wordt alleen geïnventariseerd hoeveel bedden er eventueel beschikbaar zouden zijn.

Ophef rondom aan- en uitkleedhulp in zwembaden niet nodig

De kinderen worden niet aangeraakt en worden niet geholpen met aan- en uitkleden. Dat benadrukt Michel Spaans, directeur van Hofspetters in Den Haag, naar aanleiding van het negatieve beeld rondom het deurbeleid bij meerdere zwemscholen. Ouders mogen niet mee de kleedkamer in. 'Dat is overal zo. Dat is het protocol. Kinderen worden niet aangeraakt. Nooit!'

Medewerkers van enkele zwemscholen in Den Haag werden bedreigd en uitgemaakt voor 'pedofielen van wie de handen afgehakt moeten worden.' Volgens Spaans is het zo dat de medewerkers van het zwembad de kinderen nooit aanraken. 'Er wordt alleen toezicht gehouden, door onze eigen medewerkers. Dat toezicht is nodig als er een kind valt en de tanden uit de mond liggen, bijvoorbeeld. Aanraken, aankleden, uitkleden: dat mag niet.'

LEES OOK: Ophef rondom aan- en uitkleedhulp in zwembaden niet nodig: 'Kinderen worden nooit aangeraakt'

Bijna vijfduizend nieuwe coronabesmettingen

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 4996 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is weer een dagrecord. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 4547 meldingen van positieve tests gekregen en het etmaal ervoor 4575.

Voor de vierde dag op rij komt het aantal nieuwe gevallen boven de 4000 uit. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 29.000 nieuwe besmettingen gemeld. In Den Haag werden 251 nieuwe besmettingen gemeld, terwijl dit aantal in Hollands Midden ook boven de 200 lag.

Het aantal sterfgevallen steeg met 36. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren negen sterfgevallen gemeld.

Geen ontheffing Soldaat van Oranje

De musical Soldaat van Oranje mag voorlopig niet opschalen naar 300 bezoekers, zoals de producent had gevraagd. De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft ontheffing gegeven voor maximaal 250 bezoekers op voorwaarde dat aan de coronaregels wordt voldaan, aldus een woordvoerder van de gemeente Katwijk woensdag.

Soldaat van Oranje ligt sinds eind september stil vanwege coronabesmettingen binnen de cast. Zo'n vijftien acteurs werden positief getest op het coronavirus. Alle voorstellingen tot deze week werden daarom geannuleerd. Deze woensdag wordt de voorstelling voor het eerst weer opgevoerd.

De musical lag al eerder maanden stil en was de eerste grote productie die begin september weer opstartte. In plaats van de normale 1100 bezoekers mochten er maar 300 komen. Dat is verre van rendabel, gaf producent Fred Boot eerder aan.

'Wekelijks 150 incidenten rond mondkapjes in het ov'

Iedere week worden er 150 incidenten rond mondkapjes geregistreerd in het openbaar vervoer. Voorzitter van Openbaar Vervoer Nederland (OV-NL) Pedro Peters zegt dat het gaat om incidenten als scheldpartijen en spugen, maar ook om ernstig geweld zoals dinsdag in Amsterdam. Een buschauffeur werd daar ernstig mishandeld door een passagier die geen mondkapje wilde dragen.

De 150 incidenten over mondkapjes worden geregistreerd door medewerkers van de ov-bedrijven. De agressie is meestal gericht tegen het personeel, maar kan ook plaatsvinden tussen reizigers onderling. Bijvoorbeeld als de ene passagier de ander aanspreekt op het niet dragen van een mondmasker.

De OV-bedrijven hebben onderling afgesproken alleen een landelijk aantal incidenten te geven en niet per regio. Een woordvoerder van de HTM zegt wel dat er bij hen nog geen grote incidenten zijn geweest. 'Reizigers houden zich over het algemeen goed aan de regels en als ze aangesproken worden dan volgen ze de aanwijzingen over het algemeen zonder vervelend gedoe op.'

Kamer wil lessen mbo en hogescholen in kerken en theaters

Les of college krijgen in een lege kerk, ongebruikt leslokaal of bioscoop- of theaterzaal, biedt wellicht uitkomst voor studenten in het mbo, hbo en op de universiteit. De Tweede Kamer wil daarom dat minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) onderzoekt hoe dit soort plekken ingezet kunnen worden nu studenten niet altijd op de onderwijslocaties terecht kunnen vanwege de coronamaatregelen.

Door corona volgen veel studenten thuis college. Zowel voor hen als voor de docenten is dit vaak belastend. Verschillende partijen zeggen in een Kamerdebat dat zij veel reacties krijgen van studenten en leraren die moeite hebben met het gebrek aan contact. Gebouwen die bijvoorbeeld door corona leegstaan, kunnen fysiek onderwijs mogelijk maken.

Demonstratie tegen spoedwet bij Tweede Kamer

Tientallen mensen demonstreren in Den Haag bij de ingang van de Tweede Kamer tegen de spoedwet. De Kamerleden debatteren woensdag over de invoering van de wet die het mogelijk maakt de coronamaatregelen van het kabinet uit te blijven voeren. Tegenstanders vinden dat de nieuwe wet de regering te veel macht geeft.

Afschaling zorg HagaZiekenhuis 'pas het begin'

De beslissing van het HagaZiekenhuis om 20 tot 30 procent van de reguliere zorg af te zeggen is pas het begin. Daarvoor waarschuwt Martin Schalij van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Als het aantal opnames blijft stijgen, moet er nog meer afgeschaald worden. We hopen van niet, natuurlijk. Maar in zo'n geval kijken we eerst naar operaties en opnames die veilig uitgesteld kunnen worden.'

In het ROAZ overleggen huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders hoe ze de zorg zo goed mogelijk aan kunnen blijven bieden. Door de snelle groei van het aantal coronabesmettingen moeten verpleegkundigen van normale afdelingen gehaald worden om mensen met corona te behandelen. Schalij roept daarom iedereen op om zich aan de voorschriften te houden. 'Als iedereen zich gewoon aan de coronaregels gaat houden, zijn we zo klaar.'

LEES OOK: Ziekenhuizen in de regio overvol: spreiding patiënten en afspraken uitstellen

PvdA wil les in kerstvakantie om onderwijsachterstand aan te pakken

De PvdA in Den Haag wil dat kinderen ook in de kerstvakantie les krijgen om zo de onderwijsachterstanden die ontstaan zijn door het coronavirus aan te pakken. 'Alle kinderen in Den Haag moeten zeker zijn van goed onderwijs en een fijne toekomst. We moeten voorkomen dat zij nog kwetsbaarder en met nog grotere onderwijsachterstanden uit de crisis komen', legt fractievoorzitter Mikal Tseggai uit.

Kinderen hebben dit jaar veel thuisonderwijs gekregen, maar dit was lang niet altijd mogelijk. 'Daarom moeten we mogelijkheden gaan bieden aan kinderen om tijdens vakanties onderwijs te volgen zodat ze extra kunnen bijspijkeren. Een kerstschool zou hierbij een mooie oplossing zijn', zo zegt Tseggai.

Mikal Tseggai | Foto: Gemeente Den Haag

Sportclubs laten veel geld op de plank liggen

Sportclubs hebben nog amper gebruik gemaakt van het geld dat beschikbaar is om ze te ondersteunen. Dat meldt BNR op basis van cijfers die het heeft opgevraagd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het gaat allereerst om de regeling Tegemoetkoming amateursportorganisaties Covid-19 II, primair bedoeld voor amateursportorganisaties die ten opzichte van 2019 meer dan 20 procent van hun omzet verloren als gevolg van de coronamaatregelen. Voor de regeling is 44,5 miljoen euro beschikbaar, waarvan tot nu toe slechts 5 miljoen euro werd aangevraagd. Op 11 oktober sluit de aanvraagtermijn.

LEES OOK: Sportclubs worstelen met corona: 'Politieagent zijn, dat willen we voorkomen'

Rechter verlaagt opgelegde coronaboetes

Verschillende mensen die waren beboet voor het overtreden van coronamaatregelen, hebben van de rechter in Arnhem een fors lagere boete opgelegd gekregen. Hun boetes gingen van 390 naar 95 euro. Een aantal is zelfs helemaal vrijgesproken.

De rechter deed woensdag uitspraak in 21 zaken waarin verzet tegen de prent was ingesteld. De boetes waren de afgelopen maanden opgelegd, vanwege het niet houden van 1,5 meter afstand of deelnemen aan een openbare samenkomst.

In de zaken waarin de rechter vond dat de bekeuring terecht was, verlaagde de rechter deze tot 95 euro, omdat een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat dit het maximale bedrag zou moeten zijn voor het overtreden van de 1,5 meterregel. Ook de kantonrechter vindt dit bedrag passend in deze zaken.

'Dertig procent amateurvoetbalclubs vreest voortbestaan'

De belangenbehartiger van amateurvoetbalclubs maakt zich grote zorgen over de toekomst van de Nederlandse amateurclubs in Nederland. Dertig procent van de clubs zou zelfs vrezen voor het voortbestaan van de club. Dat is gebleken uit een rondgang langs 1600 leden van Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen.

'Natuurlijk is de BAV blij dat verenigingen weer gelegenheid kunnen bieden om te sporten, maar de sluiting van de kantines betekent in feite een financiële lockdown. Dat kan niet meer ingehaald worden', aldus voorzitter Ben van Olffen.

Volgens de voorzitter van de belangenorganisatie moet er snel een tweede steunpakket voor sportclubs komen. 'Van het eerste steunpakket voor de sport hebben veel verenigingen kunnen profiteren. Veel amateurclubs hebben nu geen lange adem. Er moet binnenkort iets gebeuren én het moet snel worden uitgevoerd.'

Boosheid om aanscherping coronaregels zwemscholen

Ouders zijn boos omdat ze hun kinderen na afloop van de zwemles niet meer mogen afdrogen en helpen met afdrogen. Door de verscherpte coronamaatregelen moeten ze hun kinderen bij de ingang afzetten. Ouders zijn bang dat ze hierdoor niet voldoende toezicht kunnen houden op wat er na de zwemles gebeurt.

Zwemscholen in Den Haag hebben hierdoor afgelopen week diverse bedreigingen ontvangen. Zo werden medewerkers uitgemaakt voor pedofielen. Tot grote frustratie van wethouder Hilbert Bredemeijer. 'De veiligheid van je kind is het belangrijkste wat er is, maar ga als je het ergens niet mee eens bent het gesprek met elkaar aan.'

'Veel bedrijven moeten coronasteun terugbetalen'

Veel bedrijven die in de eerste periode van de coronacrisis NOW-steun hebben ontvangen van de overheid, moeten dat geld waarschijnlijk terugstorten. Dit heeft bestuurder Janet Helder van uitkeringsinstantie UWV aangegeven in een interview met Het Financieele Dagblad. Een hele duidelijke inschatting wil ze hier evenwel niet over geven.

'Dat is heel moeilijk te zeggen, maar ik denk wel dat veel werkgevers moeten terugstorten, omdat de omzet toch beter is of de loonsom toch is gedaald', aldus Helder. 'We adviseren ze om dat geld opzij te zetten. Als dat niet lukt, kunnen we een betalingsregeling treffen.'

Het UWV begint woensdag met de zogeheten vaststellingsfase van de NOW-regeling, waarin onder meer wordt gekeken of alle destijds betaalde voorschotten voor coronasteun terecht zijn uitgekeerd.

Anderhalf miljoen kijkers speciale NOS-uitzending corona

De extra NOS-uitzending over het coronavirus op NPO1 heeft dinsdagavond ruim 1,5 miljoen kijkers getrokken. Het Coronavirus: feiten en fabels staat daarmee tweede op de lijst van best bekeken programma's van de Stichting Kijkonderzoek (SKO).

'Eerste corona-sneltesten goedgekeurd'

De eerste twee van vijf corona-sneltesten die in Nederland onderzocht worden op hun betrouwbaarheid, zijn glansrijk geslaagd voor dat toelatingsexamen. De sneltesten hebben een kwartier nodig om te vertellen of iemand besmet is met het coronavirus, meldt de NOS.

Minister De Jonge van Volksgezondheid maakt het nieuws woensdag bekend bij een werkbezoek aan het Amphia Ziekenhuis in Breda. Daar is een van de beide testen de afgelopen tijd gevalideerd. De andere is goedgekeurd na onderzoek in het UMC Utrecht.

'Consument mijdt winkelstraat meer vanwege verspreiding virus'

Door het oplopen van het aantal virusbesmettingen mijden veel Nederlanders de winkelstraat weer wat meer. Economen van ABN AMRO merken op basis van cijfers van betalingen onder betaalpashouders dat het aantal fysieke transacties in winkels sinds halverwege september terugloopt.

Dit is bijvoorbeeld goed zichtbaar in het supermarktbezoek, geven de kenners aan in een nieuw rapport. 'De totale uitgaven aan levensmiddelen nemen weliswaar niet af, maar het aantal transacties wél, wat betekent dat er per bezoek meer wordt besteed. Ook worden er meer online boodschappen besteld.'

D66 en PvdA: spreid verkiezingen over meerdere dagen

De Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar zouden over meerdere dagen moeten worden gehouden, zodat mensen voldoende gelegenheid krijgen om hun stem uit te brengen. Dat is hard nodig gezien de coronacrisis, stellen D66 en PvdA.

Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Attje Kuiken (PvdA) wijzen op landen als Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten, waar kiezers ook al voor de verkiezingsdag hun stem kunnen uitbrengen. Vanwege de pandemie kunnen niet alle gebruikelijke stemlokalen worden gebruikt, omdat daar niet voldoende afstand kan worden gehouden.

'Laboratoria klaar voor 51.000 tests per dag, GGD komende week'

Nederland kan eindelijk meer gaan testen. Volgens de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCDK) hebben de laboratoria nu voldoende testmaterialen om ruim 51.000 coronatests per dag te doen, meldt de NOS. Het gaat om een stijging van 20.000 tests per dag ten opzichte van vorige week. Toch zullen de wachtrijen bij de coronatestlijn nog niet direct oplossen. De GGD heeft nog zeker een week nodig om alle extra tests ook te kunnen afnemen in de teststraat.

Foto: Omroep West

Kamer buigt zich eindelijk over coronawet

De Tweede Kamer buigt zich deze week eindelijk over de zogenoemde coronaspoedwet, die een wettelijke grondslag moet bieden voor de coronamaatregelen in Nederland. Woensdag komt de Tweede Kamer aan het woord, een dag later beantwoordt minister Hugo de Jonge de vragen van het parlement. De coronamaatregelen worden sinds maart geregeld via lokale noodverordeningen. Daar moet met de invoering van de wet een einde aan komen.

Tweede Kamer wil nog geen mondkapjesplicht

Burgemeesters dringen aan op het verplichten van mondkapjes, en ook de steun onder Nederlanders voor zo'n plicht neemt toe. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer houdt het voorlopig bij een 'dringend advies'.

Onder anderen de burgemeester Van Zanen van Den Haag, de burgemeester van Rotterdam en die van Eindhoven pleiten voor een nationale plicht, in plaats van het 'verwarrende' advies.

Dat brengt veel politieke partijen nog niet op andere gedachten. De coalitiepartijen houden vast aan het draagadvies. Vooralsnog lijken alleen de SP, GroenLinks en PvdA zich actief uit te spreken voor een verplichting. Een groot deel van de Kamer steunde dinsdag wel een motie van GroenLinks om 'het dragen van mondkapjes in de binnenruimtes van commerciële en publieke gebouwen op te nemen in de coronabasisregels'.

Hartelijk welkom in het liveblog van woensdag 7 oktober. Het liveblog van dinsdag kan je hier teruglezen.