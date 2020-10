Coronavirus: Kerken vrijwillig terug naar dertig bezoekers

De tweede coronagolf is in volle gang. De overheid heeft daarom meer maatregelen aangekondigd om het virus weer in te dammen. Lees alles over het coronavirus en de gevolgen daarvan in ons liveblog.

Coronateststraat in Zoetermeer geopend

De GGD Haaglanden heeft maandag de eerste teststraat in Zoetermeer geopend. De nieuwe locatie aan de Denemarkenlaan kan achthonderd mensen per dag testen. Voor maandag zijn er 550 afspraken gepland, vanaf dinsdag zal de teststraat op volle capaciteit gaan draaien.

Bezoekers kunnen de teststraat met de auto bereiken. Er is een groot parkeerterrein beschikbaar gesteld waarop zij hun auto kwijt kunnen.

Ziekenhuizen in regio overvol: reguliere zorg uitgesteld

De verpleegafdelingen van de ziekenhuizen in de regio stromen weer snel vol met mensen met het coronavirus. Patiënten worden zoveel mogelijk verplaatst naar andere ziekenhuizen, maar de ziekenhuizen in de regio ontkomen er niet aan om reguliere afspraken uit te stellen.

Volgens het regionaal overlegorgaan tussen de zorgaanbieders in de regio (ROAZ) moeten ziekenhuizen op dit moment 10 tot 20 procent van de afspraken uitstellen. 'Bij het afschalen van zorg wordt rekening gehouden met de de urgentie van de zorg, zodat absoluut noodzakelijke zorg doorgang kan vinden', zo garandeert het ROAZ.

Kerken gaan vrijwillig terug naar dertig bezoekers

De Nederlandse kerken gaan vrijwillig terug naar dertig mensen per dienst. Ook zal er niet meer samen gezongen worden. Dat liet minister Ferd Grapperhaus maandagochtend weten nadat hij had overlegd met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

Dit weekend ontstond verontwaardiging nadat bekend werd dat de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst drie diensten hield met elk zeshonderd aanwezigen. Daarbij werd gezongen en werden geen mondkapjes gedragen.

Grapperhaus moest in overleg met de kerken, omdat het kabinet geen mogelijkheid heeft om de kerken te dwingen het aantal bezoekers te beperken. 'Dat is echt flagrant in strijd met de grondwet. Dus ik moet het hebben van bereidheid, vrijwilligheid en opofferingsgezindheid.'

Zoogdieren kunnen coronavirus krijgen

Tientallen zoogdieren kunnen het coronavirus krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van University College London. Dat kan een gevaar zijn, want het virus kan onzichtbaar sluimeren bij de dieren, tot het overslaat naar mensen en onverwacht een nieuwe golf begint.

Bij schapen, chimpansees, gorilla's, orang-oetans en bonobo's kan het virus net zo binnenkomen als bij mensen. Ook katten, honden, leeuwen, tijgers, fretten, makaken, paarden en ezels kunnen besmet raken, evenals bijvoorbeeld zijdeaapjes, geiten, koala's, olifanten, jaks, konijnen, eekhoorns, cavia's en ijsberen.

De onderzoekers adviseren om huisdieren en vee goed in de gaten te houden. Dat kan helpen om nieuwe coronahaarden snel te vinden en nieuwe uitbraken in de kiem te smoren. Daarnaast raden ze coronapatiënten aan om niet alleen uit de buurt van andere mensen te blijven, maar ook contact met dieren te mijden.

Dringend advies mondkapje voor leerlingen op school

Leerlingen krijgen sinds maandagmorgen het dringende advies om een mondkapje op school te dragen. Arno Peters, bestuursvoorzitter van VO Haaglanden, zegt dat hij het de leerlingen niet kan verplichten, 'maar we gaan het gesprek wel aan.'

De meeste leerlingen vinden het een goed idee om ook in school een mondkapje te dragen. 'Maar niet in de klas, dat is fucking irritant man', zegt een leerling.

Sinterklaasintocht Leiderdorp gaat toch niet door

Er komt dit jaar toch geen Sinterklaasintocht in Leiderdorp. De organisatie wilde de traditionele intocht vervangen door een tocht door de wijken, maar door de verscherpte coronamaatregelen ziet de Stichting Sint Nicolaas Intocht Leiderdorp hier toch vanaf.

'Met pijn in ons hart, maar de zaken goed overwegend, hebben wij moeten besluiten de Sinterklaasoptocht dit jaar toch niet door te laten gaan', laat de organisatie weten. 'Omdat er in de omgeving van Leiderdorp waarschijnlijk ook geen intochten georganiseerd worden, zou de toeloop van publiek naar Leiderdorp mogelijk groter zijn geworden.'

De organisatie kan door die mogelijke extra drukte niet garanderen dat toeschouwers en deelnemers constant anderhalve meter afstand kunnen houden en zien daarom af van de intocht. De organisatoren gaan wel kijken of ze de komende weken een online alternatief kunnen opzetten.

Supermarkten beginnen met verplichte ouderenuren

Supermarkten zijn vanaf maandag twee uur per weekdag speciaal geopend voor ouderen en kwetsbare groepen. Daarmee volgen ze de plicht die het kabinet heeft opgelegd, meldt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

Het CBL vindt dat het kabinet 'overhaast heeft besloten om de speciale openingsuren voor elke supermarkt te verplichten, ook in wijken waar relatief weinig ouderen en kwetsbare mensen wonen'.

Klanten die niet oud of kwetsbaar zijn, zullen waarschijnlijk niet geweigerd worden op de speciale 'ouderenuren', omdat het in verband met privacy niet mogelijk is om dit te controleren.

1 op 10 coronapatiënten krijgt complicaties aan hart bij opname

Bij bijna 12 procent van de coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden, treden hartproblemen op tijdens de opname. Ongeveer 7 procent van deze ernstig zieke patiënten krijgt een longembolie. Dat staat in een onderzoek onder 3011 coronapatiënten. De Hartstichting steunde die studie.

Vrijwel alle patiënten (bijna 95 procent) lagen in Nederlandse ziekenhuizen. Bijna een derde van de patiënten had voor de opname in het ziekenhuis al een hart- of vaatziekte. Ruim 60 procent van de patiënten in de studie was man, en de gemiddelde leeftijd was 67 jaar.

'Het is verontrustend dat corona gepaard kan gaan met problemen in het hart- en vaatstelsel’', zegt directeur Floris Italianer van de Hartstichting. Hij noemt het belangrijk dat er snel meer kennis komt, bijvoorbeeld over welke patiënt meer kans loopt dat corona voor hem of haar ernstige gevolgen heeft.'

Veiligheidsregio's komen maandagavond bijeen

De 25 burgemeesters van de verschillende veiligheidsregio's komen maandagavond bijeen om te praten over de nieuwste coronacijfers. Vooral het verplichten van het mondkapje staat op de agenda. Burgemeester Henri Lenferink van Leiden zal de vergadering voorzitten. Normaal doet Hubert Bruls dit, maar hij is drie weken op vakantie.

De burgemeesters van de veiligheidsregio's bespreken ook de actuele coronacijfers en de strengere maatregelen die onlangs zijn ingegaan. Zij maken zich zorgen over het toenemend aantal besmettingen en vooral de gevolgen hiervan voor de zorg. Het aantal coronapatiënten dat moet worden opgenomen in ziekenhuizen, groeit eveneens.

Alle regio's boven signaalwaarde

Alle 25 veiligheidsregio's in Nederland hadden tussen zaterdagochtend en zondagochtend zo veel positieve coronatests dat ze boven de zogenoemde signaalwaarde op het coronadashboard uitkwamen. Het is de eerste dag ooit waarop elke regio boven die grens eindigde. De afgelopen weken was er elke dag minstens één gebied dat nog onder de grens bleef, meestal Zeeland en Zuid-Limburg.

De signaalwaarde is tussen de eerste en de tweede coronagolf vastgesteld door de overheid. Als het aantal besmettingen in een gebied stijgt tot boven de 7 per 100.000 inwoners, zouden maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In meer dan de helft van het land zijn al zulke beperkingen ingesteld.

Amsterdam-Amstelland had zondag verreweg de meeste besmettingen. In en rond de hoofdstad werden 539 mensen positief getest, wat neerkomt op 50,3 per 100.000 inwoners. Dat is net geen record, want op 27 september meldde Amsterdam-Amstelland 540 positieve tests. De regio Haaglanden telde zondag 41,5 positieve tests per 100.000 burgers en in Rotterdam-Rijnmond kwamen 36,9 besmettingen op elke 100.000 mensen aan het licht.

Daarna volgden Hollands Midden (28,1), Utrecht (24,8), Gelderland-Zuid (22,8), Midden- en West-Brabant (22,1), Kennemerland (21,5), Gooi en Vechtstreek (21,4), Zaanstreek-Waterland (20,3) en Groningen (20).

