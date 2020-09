Indisch restaurant Garoeda op Haagse Kneuterdijk failliet verklaard

Het beroemde Indische restaurant Garoeda, op de Kneuterdijk in Den Haag, is failliet verklaard. Of de deuren per direct sluiten of dat het restaurant nog even open blijft is nog niet bekend. 'We proberen via de rechtbank voor elkaar te krijgen dat Garoeda nog even openblijft', zegt curator Christiaan Mensink.

Garoeda is een begrip in Den Haag en bestaat al sinds 1949. Bijna 40 jaar geleden nam de nu 73-jarige Peter 't Mannetje het bedrijf over. In 2018 gaf hij aan te willen stoppen met werken en het aan iemand te willen verkopen. 'Ik ben het zat en wil wat meer vrije tijd', zei hij toen.

Garoeda kwam de afgelopen jaren meerdere keren in het nieuws. De hygiëne in het restaurant liet te wensen over. Ruim een jaar geleden moest de zaak per direct dicht. Garoeda stond toen al een tijdje onder verscherpt toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Formatiegesprekken

Haagse politici kwamen in het verleden vaak samen in Garoeda. Zo waren er formatiegesprekken in het restaurant en legden politici hun meningsverschillen bij.

