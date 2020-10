Wel of geen subsidie: spannende dag voor Haagse culturele instellingen en gezelschappen

Tijdens de hoorzitting over het Kunstenplan afgelopen week werd duidelijk dat ook binnen de coalitie partijen willen afwijken van het advies dat donderdag in de Haagse gemeenteraad wordt besproken. Echter, daarbij spelen twee vraagstukken een belangrijke rol. Hoe wordt daar financiële ruimte voor gevonden? En welke instellingen moeten dan worden gered? En de vraag is dan of de partijen daar samen uitkomen.

Wat betreft de financiën zijn er simpel gezegd twee oplossingen: extra geld of de kaasschaafmethode. Voor de eerste optie lijkt weinig ruimte midden in een coronacrisis. Niet alleen de culturele sector heeft het zwaar, ook veel andere sectoren worden hard getroffen en vragen om extra geld. De vraag is dan ook of het college de portemonnee wil trekken voor de culturele sector.

Geen vlees meer op de botten

De kaasschaafmethode betekent dat de grotere culturele instellingen subsidie inleveren om kleinere instellingen en gezelschappen te kunnen redden. Het idee hierachter is dat ze al genoeg subsidie krijgen en dat financieel 'makkelijk' kunnen opvangen.

Tijdens de hoorzitting hebben deze culturele instellingen echter juist gewaarschuwd voor de kaasschaafmethode. Door de bezuinigingen op de culturele sector van de afgelopen tien jaar zeggen zij geen vlees meer op de botten hebben. Eén van de redenen waarom zij voor de komende vier jaar juist extra subsidie hebben aangevraagd. Daar is door adviescommissie geen gehoor aan gegeven, maar het verlagen van de subsidie zou ernstige gevolgen hebben voor deze culturele instellingen.

Kaalslag en verschraling van culturele aanbod

Binnen de gemeenteraad wordt het advies van de commissie ook gezien als een kaalslag in de Haagse culturele sector en een verschraling van het culturele aanbod. Voorbeeld hiervan is de dans. Een sector waar Den Haag zich juist mee voorop wil laten staan. Maar met het afwijzen van de subsidieaanvragen van DDDDD, Lonneke van Leth Dans, Another Kind Of Blue (van David Middendorp) en MEYER-CHAFFAUD dreigt vooral het middensegment verloren te gaan.

Veel politieke partijen lieten al doorschemeren dat dit niet wenselijk is. Maar dat geldt voor meer culturele instellingen. Zo breken de Haagse Stadspartij en ChristenUnie-SGP graag een lans voor Crossing Border. D66 en Partij voor de Dieren (PvdD) dragen Theater Drang een warm hart toe. En PvdA en PvdD willen DDDDD graag behouden voor de stad.

Redden van culturele instellingen

Maar uiteindelijk is het de vraag of de gemeenteraad en met name de coalitiepartijen er samen uitkomen om geld te vinden voor het redden van culturele instellingen in Den Haag. En zo ja, welke instellingen dan op een meerderheid van de steun van de raad kunnen rekenen.

Want hoewel er binnen de raad sympathie is voor veel culturele instellingen zullen er – de financiële middelen blijven hoe dan ook beperkt - toch harde keuzes moeten worden gemaakt. Welke dat zijn zal donderdagmiddag blijken tijdens de commissievergadering. Volgende week woensdag volgt dan definitief een besluit tijdens de raadsvergadering.

