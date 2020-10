'Als je niet accepteert dat je gaat sterven, krijg je een heftiger aanloop naar de laatste fase'

'Ik heb naar waarde genoten en nergens spijt van.' Vanuit zijn bed in Hospice Duin- en Bollenstreek in Sassenheim leest Fred Wilkes zijn eigen rouwkaart voor. Hij is ongeneeslijk ziek en heeft niet veel tijd meer over. Documentairemaker Richard Dols volgde Fred en andere ongeneeslijke zieken in de laatste maanden van hun leven.

Voor zijn documentaire 'Voor de Stilte' filmde Dols in verschillende hospices, namelijk in Sassenheim, Roermond, Hoofddorp, Maastricht, Tilburg en Mechelen. Hij wilde graag laten zien dat het leven niet stopt als je in een hospice belandt, maar dat er nog genoeg is om voor te leven.

'Een vriend van mij was ziek en hij had al behoorlijk afstand genomen van zijn vrienden', legt Dols uit. 'Hij belandde in een hospice en toen zijn zoon mij belde dat hij was overleden, vroeg ik hem hoe zijn tijd in het hospice was geweest. Toen hoorde ik dat hij nog van alles had gedaan, nog met computers bezig was geweest, noem maar op. Toen werd mijn beeld omgegooid en kwam ik erachter dat het leven niet stopt als je in een hospice zit. Dat wilde ik laten zien.'

Bekijk hier de trailer van de documentaire 'Voor de Stilte':

Ontslagen uit het hospice

Dols volgde voor zijn documentaire onder andere Fred, bij wie longkanker met uitzaaiingen naar zijn botten werd geconstateerd. Fred heeft indruk gemaakt op de documentairemaker, omdat Fred tegen alle verwachtingen in tijdens de opnames werd ontslagen uit het hospice. 'Ik wist helemaal niet dat dat kon', blikt Dols terug. 'In het hospice is aandacht en zorg. Dan zie je dus wat aandacht en een luisterend oor kunnen doen voor mensen waarvan je eigenlijk denkt dat het klaar is. Het is een onzichtbaar medicijn.'

Toch was het voor Fred niet makkelijk om het hospice te verlaten. 'Fred was niet rijk en moest een plek vinden totdat hij naar een verzorgingshuis kon. De plek waar hij terecht kwam, was schrijnend. Een vervallen kamertje. Dan denk je: dat is toch niet te bedoeling', aldus Dols. 'Maar dat is wel de realiteit. Als je uit het hospice ontslagen wordt, ben je afhankelijk van je vangnet als je geen thuis hebt. In het geval van Fred was dat bij een vriend, daarna is hij nog naar een verzorgingstehuis gegaan. Hij heeft nog een jaar geleefd nadat hij uit het hospice is ontslagen.'

Een voorrecht

De vrouw van Fred, Hannie, was al eerder overleden aan kanker. Tijdens de documentaire bezoekt Fred haar graf met zijn dochter. Fred weet dat het niet lang meer duurt voordat zijn urn bij Hannie geplaatst wordt. 'Dat was een bijzonder moment. Ik heb het als voorrecht ervaren dat ik hierbij aanwezig mocht zijn. Het is zo waardevol. Wie weet is het een inspiratie voor andere mensen', vertelt Dols.

Het maken van de documentaire heeft Dols daarom ook behoorlijk veranderd. 'Ik heb geleerd dat acceptatie je heel veel kan brengen. Als je niet accepteert dat je gaat sterven, krijg je een heftiger aanloop naar de laatste fase, dan als je het accepteert', legt Dols uit. 'Als je dat op het hele leven plakt, brengt acceptatie je meer. In welke situatie je ook zit: als je je baan kwijtraakt, je vrouw wilt scheiden of als iets niet gaat zoals je wilt. Acceptatie brengt rust en daardoor kan je verder kijken.'