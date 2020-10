Leidse hoofdverdachte sextortion-zaak weer op vrije voeten

De 22-jarige Kasra S. E. uit Leiden wordt weer vrijgelaten. Hij wordt verdacht van afpersing van tientallen jongeren met naaktbeelden. Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald. De man zat in eerste instantie vast sinds november, maar werd in februari vrijgelaten. Daarna werd hij weer opgepakt in juni. De man zat vast omdat hij samen met zeventien andere verdachten 39 mensen zou hebben afgeperst, waarbij ze meer dan een ton zouden hebben verdiend. De andere verdachten waren eerder al vrijgelaten.

Sinds april vorig jaar benaderden de achttien verdachten hun slachtoffers. In het dossier gaat het om 39 mensen van wie er 25 daadwerkelijk aangifte deden. Eerder gaf de politie al aan dat er mogelijk meer slachtoffers zijn, maar dat die uit schaamte hun mond zouden houden. De Leidenaar die donderdag voor de rechter stond, is als enige verdachte meerderjarig.

De verdachte mocht in februari van dit jaar zijn zaak in eerste instantie in vrijheid afwachten. Een rechter bepaalde toen dat zijn voorlopige hechtenis werd geschorst. Maar vervolgens zou de verdachte weer de mist in zijn gegaan. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou hij zijn slachtoffers via internet hebben proberen te dwingen hun aangiftes in te trekken. Hierop werd de man uit Leiden op 16 juni weer opgepakt. Zelf ontkent hij dat hij de slachtoffers heeft benaderd. Iemand anders zou gebruik hebben gemaakt van de wifi van zijn ouders en onder zijn Facebookaccount de slachtoffers hebben benaderd.

Tweede kans

'Knoop het goed in uw oren, u heeft het eerder verprutst, u mag geen enkel contact hebben met medeverdachten en aangevers in dit dossier. En dat zijn een hoop mensen', aldus de rechter. Ook krijgt hij tot en met de uitspraak van de zaak een social media-verbod. Dat betekent dat hij geen gebruik mag maken van Facebook, Instagram, Tiktok, et cetera. De Haagse rechtbank geeft de man uit Leiden een tweede kans, onder meer omdat hij al 215 dagen vastzit, hij een kappersopleiding volgt, werk heeft en bij zijn ouders kan wonen.

Daarnaast zou de zaak eigenlijk donderdag al inhoudelijk worden behandeld, maar het dossier bleek nog niet op orde. Zo was het niet duidelijk of het OM de benadeelden op de hoogte heeft gebracht van de zitting. Daarnaast heeft het OM op het laatste moment nog een ontnemingsvordering toegevoegd. 'We zijn daar ontstemd over', reageert de rechter. 'Het is jammer omdat er veel zaken op de plank liggen, er is veel werk te doen. De zittingstijd die we vandaag hadden gereserveerd, is nu verloren.' 'Ja, het is bijzonder spijtig, maar het is wat het is', aldus de officier van justitie.

'Jonge verdachten waren opvallend goed georganiseerd'

Terug naar de zaak zelf. Eerder is gebleken dat de verdachten het vooral hadden gemunt op jonge jongens. De verdachten deden zich daarbij vaak voor als vrouw. Als ze het vertrouwen van hun slachtoffers hadden gekregen, vroegen ze om een naaktfoto. Zodra ze daarop ingingen, dreigden de afpersers de beelden openbaar te maken als de slachtoffers geen geld zouden overmaken. Het ging om bedragen van een paar tientjes tot duizenden euro's. Slachtoffers die daadwerkelijk geld overmaakten naar de verdachten werden niet met rust gelaten, maar juist verder onder druk gezet om nog meer te betalen.

De jonge verdachten waren volgens het Openbaar Ministerie opvallend goed georganiseerd. Ze hadden de taken onderling verdeeld. Sommigen hielden zich bezig met de nepaccounts, anderen persten de slachtoffers af en soms zochten ze ook contact met vrienden of kennissen van het slachtoffer om extra druk uit te oefenen. Weer andere verdachten stelden hun bankrekening beschikbaar om het geld te innen. De 22-jarige verdachte behoorde tot de groep die zijn bankrekening beschikbaar gesteld zou hebben. Volgens justitie is dat tien keer gebeurd, waardoor hij een onderdeel is van een criminele organisatie.

Spijt

Eerder verklaarde de verdachte spijt te hebben. 'Ik besef dat ik fout zit. Ik heb er spijt van. Die andere jongens zijn niets van mij. Ik ken ze niet.' Vrijdag om 10.00 uur gaan de gevangenispoorten voor de Leidse verdachte open, waarna hij zich op 23 december weer bij de Haagse rechtbank moet melden. Dan gaat de zaak namelijk weer verder.