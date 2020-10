'Leerlingen wachten uitslag coronatest gewoon af in klas', GGD uit zorgen in brief

Leerlingen die in afwachting zijn van de uitslag van een coronatest, zitten regelmatig toch in de klas. Dat schrijft de GGD Hollands Midden. Ook zouden leerlingen met een positief getest gezinslid toch naar school komen. De GGD heeft in een brief aan alle leerlingen en ouders haar zorgen geuit over de situatie.

'Thuisblijven als je in afwachting bent van je coronatest en de uitslag is saai en duurt lang. Wij snappen dat het soms heel moeilijk voor je is', schrijft de GGD aan de leerlingen. 'Maar stel je voor dat zo iemand positief is!' Vooral onder jongeren ziet de gezondheidsdienst een sterke groei van het aantal besmettingen. Daarom roept de GGD in de brief leerlingen dringend op om zich aan de basisregels en aangescherpte maatregelen te houden. 'Daarmee bescherm je jezelf, je familie en je vrienden.'

In de brief aan de ouders schrijft de GGD Hollands Midden dat er nog steeds veel thuisfeestjes zijn met grote groepen jongeren. Ook zouden leerlingen die een testafspraak hebben staan, tegen de adviezen in toch naar school gaan. 'De bovenstaande signalen zijn niet bemoedigend. Wij willen nogmaals benadrukken dat dit gedrag niet de bedoeling is.' De GGD hoopt dat ouders hun kinderen bewust maken van de maatregelen. 'Wijs hen er nogmaals op.'

Zorgen om Leidens Ontzet

Ook uit de GGD Hollands Midden haar zorgen over het aankomende Leidens Ontzet. Het grootste feest van Leiden vindt 2 en 3 oktober plaats in zeer afgeslankte vorm, zonder feesten en zonder publiek. 'Wij kunnen ons voorstellen dat jongeren thuisfeestjes willen organiseren. We willen u als ouder of verzorger dringend vragen om dit niet toe te staan. Thuisfeestjes zijn nu echt uit den boze', waarschuwt de gezondheidsdienst.

Voor de jongeren heeft de GGD, naast de oproep om niet naar thuisfeestjes te gaan, nog wat tips voor het Leidens Ontzet. 'Bedenk iets anders om er toch een leuk weekend van te maken. Misschien kun je 3 oktober thuis vieren, met je gezin. Eet uitgebreid met elkaar, doe een pubquiz, een extra pakjesavond of organiseer een virtueel thuisfeestje met je vriend(inn)en.'

