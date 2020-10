Nieuwe burgemeester Bezuijen: 'Ik ga het imago van Zoetermeer verbeteren'

Het was een bijzondere dag voor Michiel Bezuijen, de nieuwe burgemeester van Zoetermeer. Door de verscherpte coronamaatregelen ging de installatie van de burgemeester niet door en moest hij zelf de ambtsketen omhangen. De komende zes jaar is Bezuijen de burgemeester van Zoetermeer.

'De ambtsketen zit prima. Het is wel raar, want ik zou hem vanavond omgehangen krijgen van de locoburgemeester, dat gaat nu allemaal anders door de verscherpte coronamaatregelen. Dat is wel vreemd want normaal gesproken is zo'n installatie een heugelijk moment', zegt de kersverse burgemeester.

Op de vraag wat voor Bezuijen een belangrijke taak wordt de komende zes jaar zegt hij stellig: 'Het imago van Zoetermeer'. Toen Bezuijen mensen vertelde dat hij burgemeester van Zoetermeer ging worden, reageerden mensen niet altijd enthousiast. 'Er is veel onbekend over de stad en ik wil ambassadeur van Zoetermeer worden om duidelijk te maken welke kwaliteiten deze stad heeft. Er zijn zoveel dingen mooi, ook qua voorzieningenniveau. Dat is toch mijn belangrijkste uitdaging.' Ook vindt hij het wonen en het groen in Zoetermeer kwaliteitspunten.

Sinds 2013 was Bezuijen (54) burgemeester van Rijswijk. Daarvoor was hij wethouder in Haarlemmermeer en werkte hij bij de gemeente Amsterdam. Bezuijen studeerde Bestuurskunde in Leiden en Rotterdam.

Hoofdpijndossier

Wat betreft de hoofdpijndossiers heeft hij er nog geen één kunnen ontdekken in de burgemeesterslade van zijn nieuwe bureau. Maar hij maakt zich wel zorgen over de jaarwisseling. 'Dat is altijd weer een boeiende discussie omdat het te maken heeft met het vuurwerk afsteken. En dat is nu nog eens lastiger geworden door de coronacrisis', zegt Bezuijen. Dus daar moet de burgemeester nog eens hard over nadenken.