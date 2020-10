Poortjes station Den Haag HS zijn dicht

Het sluiten van de poortjes gebeurt ruim een week na de officiële opening van het vernieuwde station. Reizigers kunnen nu aan twee kanten het station in. Ook is er een nieuwe fietsenstalling die meer dan 2500 plaatsen biedt. Wat is veranderd, is dat de perroningangen via de fietstunnel zijn afgesloten.

Daar is niet iedereen blij mee, want reizigers moeten in de nieuwe situatie een stuk omlopen om op het station te komen. Zo zei raadslid Joris Wijsmuller over nieuwe situatie: 'Idioot en asociaal om het ov ontoegankelijker te maken.' Volgens wethouder Anne Mulder (Stadsontwikkeling) is de nieuwe situatie in 2013 afgesproken met de NS en ProRail.

Den Haag Centraal

De renovatie van Hollands Spoor is onderdeel van een groter infrastructureel plan. Ook station Den Haag Centraal is de afgelopen jaren flink verbouwd. Eind augustus besloot de NS ook de poortjes op Den Haag Centraal te sluiten.

De gemeente Den Haag wil de komende jaren veel woontorens bouwen rond de stations CS, Hollands Spoor en Laan van NOI om de verwachte groei van de bevolking op te vangen.