Scholen tevreden met dringend advies voor dragen van mondkapje

'Dit advies is precies wat wij hebben voorgesteld.' Arno Peters, bestuursvoorzitter van VO Haaglanden, is tevreden met het dringend advies dat donderdag gegeven werd om op alle middelbare scholen een mondkapje te dragen. 'We gaan het echter niet verplichten, het is de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen, maar we gaan het gesprek wel aan.'

VO Haaglanden is een stichting die het gezag heeft over tien middelbare scholen in Rijswijk en Den Haag. Donderdag werd bekend dat de roep om mondkapjes in scholen te dragen binnen het middelbaar onderwijs groot is en dat het ministerie van Onderwijs zich daar niet tegen verzet. Leerlingen krijgen het advies in gangen, de aula en de kantine een mondkapje te dragen. Tijdens de lessen zou dit advies niet gelden.

'Het dringend advies om mondkapjes te dragen op scholen op de plekken waar het te druk is om anderhalve meter afstand te houden, zoals in de gangen en de kantine, is precies wat wij hebben voorgesteld', legt Peters uit. 'We zagen dat de afgelopen periode het aantal besmettingen onder leerlingen en medewerkers sterk toenam. Het lijkt op zijn plaats om dan aanvullende maatregelen te nemen.'

'Fucking irritant'

De afgelopen dagen gingen er ook geluiden op om de scholen te sluiten tot en met de herfstvakantie, maar daar ziet Peters niets in. 'Ik begrijp dat in sommige leeftijdscategorieën daarvoor de handen op elkaar gaan, maar het is beter voor het onderwijs om fysiek op school te komen.'

Op het schoolplein van het Segbroek College in Den Haag zijn er al veel leerlingen die een mondkapje op zak hebben, omdat ze met het openbaar vervoer naar school komen. De meeste leerlingen vinden het een goed idee om ook in school een mondkapje te dragen. 'Maar niet in de klas, dat is fucking irritant man', zegt een leerling. Een ander heeft het mondkapje nu al op. 'Het is veel te druk in de gang, de mensen staan bovenop elkaar.' Dat laatste is voor een meisje de reden om hem niet te gaan dragen. 'Dan maakt zo'n mondkapje ook niet veel uit.'

