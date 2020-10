Eredivisiebasketbal in Den Haag: hoe trainer Samson een team opbouwt

Casey Lopez van THe Hague Royals in actie | Foto: Orange Pictures

Sportcentrum Kalverdijkje in Leeuwarden is het decor waar voor het eerst sinds 2002 weer een Haagse basketbalclub op het hoogste niveau acteert. Bert Samson is de trainer van The Hague Royals, de club die de eer van de residentie moet verdedigen. Vanuit het niets moest hij een team opbouwen en daarvoor zag hij vele spelers de revue passeren. 'Ik heb nog nooit zoveel exotische namen voorbij zien komen als de afgelopen weken.'

Echt zenuwachtig is Samson niet voor de wedstrijd komende zaterdag tegen Aris Leeuwarden. 'Dan zou basketbalcoach een slecht beroep zijn', lacht hij. 'Maar het is mooi dat we beginnen na al die weken voorbereiding.'

Maak van die weken, maar jaren. Een kleine maar hardwerkende organisatie probeert sinds 2018 een Haagse basketbalclub op het hoogste niveau te krijgen. Komend weekend krijgen de initiatiefnemers loon na werken. Al werd het pas een maand geleden allemaal concreet. De beoogde licentie was toen eindelijk binnen.

Livestreams en kaartverkoop

'Ik had alle vertrouwen in ze', zegt Samson over de mensen achter The Royals. 'In de organisatie moesten wel wat noten gekraakt worden.’ Daarmee doelt hij op de verschillende eisen die de Nederlandse Basketbalbond had opgesteld voor eredivisieschap. ‘Livestreams, kaartverkoop, sponsoren de begroting, maar ook hoe de bank moet worden neergezet in verband met de coronaregels. Het was heel druk, maar hopelijk hebben we daar volgend seizoen minder last van.’

Maar ook de technische voorbereiding was de afgelopen weken geen 'van negen-tot-vijf-baan'. Samson moest van de grond af aan een team opbouwen en dat was taaie kost. 'Spelers die na twee weken stopten omdat ze het toch niet konden combineren met hun werk of studie. We zijn namelijk geen fulll prof-team. Dan zeiden ze dat het wel met hun baas konden regelen en dan bleek achteraf van niet. Ik had een beoogd team met tien spelers en twee jeugdspelers. Een paar weken later stonden we nog maar met zes man in de zaal.'

Spelersagenten

Voor de Haarlemmer zat er dan ook niet anders op dan opnieuw te beginnen. 'Er zijn spelers genoeg die graag komen', weet hij. 'Genoeg spelers zoeken een club. Ik heb een aantal lijsten gehad, spelersagenten hebben zich gemeld en veel mensen hebben contact gezocht via Facebook, vooral buitenlandse spelers. Enorm veel basketballers waar ik nog nooit van had gehoord kwamen voorbij.'

Maar hoe ga je dan te werk? Als trainer kan je niet iedereen op zijn ogen geloven dat hij met groot gemak een bal door de ring gooit. Gelukkig is het volgens Samson 2020. 'Ik hoef niet meer overal heen te reizen om een speler te zien. Bijna alle spelers hebben wel een highlightclip. Maar daar zien jij en ik er ook goed op uit', lacht hij.

Scoutingsproces

Samson gaat vervolgens gedreven verder in op het scoutingsproces: 'Je kijkt op beelden hoe iemand beweegt, heeft de speler basketbalkennis en je zoekt naar informatie uit derde hand. Dan kijk je ook nog een volledige wedstrijden en dan heb je wel een aardig beeld.'

Meer dan tien uur aan basketbal zag hij op zijn beeldscherm voorbijrazen. Dat kwam nog eens bovenop alle trainingsuren, tactische voorbereiding en gesprekken met spelers en het bestuur. Net als Rome zijn The Royals niet in een dag gebouwd. 'Het hoort erbij', zegt de Noord-Hollander. 'Maar gelukkig is het volgend jaar een stuk makkelijker. Dan heb je een kern en je contacten. Dan weet je met welke agent het overleggen goed ging en welke gezeur opleverde. Heel veel randzaken zijn dan weggevallen.'

Doelstelling

Maar dat is toekomstmuziek. Eerst moet er een competitie gespeeld worden. De eerste wedstrijden daarin spelen The Royals zonder publiek. 'We wisten dat we met minder publiek zouden spelen. Maar het is volkomen begrijpelijk dat de maatregelen zijn genomen. We gaan het drie weken aankijken en zien dan verder. Het is alleen jammer dat we geen band met de achterban kunnen smeden. Maar er zijn andere manieren om ons te volgen, zoals via een livestream.'

Vervolgens maakt de trainer meteen een link om op andere manier om een achterban te creëren. 'We moeten naar clubs in en om Den Haag toe', zegt hij vol vuur. 'We zijn bezig om clubs te benaderen. Jonge talenten uit de buurt kunnen bij ons meetrainen. Zo laten we merken dat we er zijn.'

Defensie

De achterban van The Royals kan een defensief team verwachten dit seizoen. 'We hebben een paar doelstellingen', verklapt Samson. 'De belangrijkste is misschien wel dat we in de top vijf van verdedigende teams willen komen, dus zo weinig mogelijk punten tegen. Als je weinig punten tegen krijg, blijf je lang in de wedstrijd. Die doelstelling hebben we met het team gekozen.'

Een voorspelling van een eindklassering wil de coach niet geven. 'Stel dat je het rond kerst al niet kan halen', beargumenteert hij. 'Dan speel je een dramatisch seizoen. Dat willen we te allen tijde voorkomen. Liever focussen we ons dan op dat zeventig procent van de vrije worpen moet zitten. Dat is prima te controleren. Maar eerst maar eens wedstrijden spelen. De eerste drie, vier duels horen nog bij de voorbereiding. Dan hebben we een aardig raamwerk staan. Daarna kijken we weer verder.'

LEES OOK: Titelaspiraties ZZ Leiden zonder publiek: 'Vijf Meihel wordt weer Vijf Meihal'