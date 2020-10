Het verhaal van een dinoschedel in Delft: 'Wij maken van een collectiestuk een individu'

Lang niet iedereen weet van het bestaan van het Mineralogisch-Geologisch Museum in Delft. Toch bestaat het al heel lang. 'Het is ooit gestart als een onderdeel van het onderwijs van de faculteit Mijnbouwkunde', vertelt directeur Michael van der Meer van het Science Centre. 'Studenten hadden voorbeelden nodig als een soort driedimensionaal leerboek. Ze moesten zien hoe mineralen en ertsen eruit zagen.' De collectie van het museum is nu onderdeel van het Science Centre.

'Skull 21', zoals de schedel van de triceratops officieel geregistreerd staat, is een van de collectiestukken. Rond 1891 is hij gevonden in de Verenigde Staten en naar Delft gebracht. Wat er precies mis ging bij het transport is nooit helemaal duidelijk geworden, maar het object kwam zwaar gehavend aan in Delft.

'Het blijft speculeren'

Michael van der Meer noemt het een raar verhaal: 'Die schedel is destijds ingepakt in Amerika en op een schip gezet naar Nederland. Waar het precies mis ging, blijft speculeren. Misschien een ruwe zee, waardoor de kist waar hij in zat flink door elkaar is geschud. Maar het kan ook hier voor de deur zijn gebeurd, tijdens het laden en lossen. Hij is namelijk uit de vrachtwagen gedonderd'.

Doodzonde, want de schedel was net kort daarvoor in de Verenigde Staten helemaal gerestaureerd. Dat hebben ze destijds in Delft opnieuw moeten doen.

'Skull 21' wordt gerestaureerd in 1975 I Foto: Science Centre Delft

De schedel als individu

Kort geleden is de schedel voor de derde keer gerestaureerd. Nu met de allernieuwste technieken en volgens hedendaagse inzichten. Dat was geen overbodige luxe om allerlei redenen, zegt Van der Meer: 'We weten inmiddels veel meer dan toen over hoe triceratopsen eruit hebben gezien. Maar ook de technieken zijn verbeterd, waardoor zo'n restauratie veel beter kan worden uitgevoerd dan destijds.'

De nieuwe tentoonstelling 'Skull 21' vertelt het hele verhaal van deze ene schedel. Anders dan in Naturalis gaat het hier dus niet om de soorten en de biodiversiteit, benadrukt Michael. 'Wij volgen de reis die de schedel heeft gemaakt van het tijdstip dat hij gevonden is in Amerika. En we vertellen alles wat er in de tussentijd gebeurde. Ook die verschillen in restauratietechnieken komen aan bod. We geven de schedel een identiteit. Het wordt eigenlijk een individu.'

'Skull 21' is een permanente toevoeging aan het Science Centre Delft en is vanaf zaterdag 3 oktober te bezoeken.

