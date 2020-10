In deze acht theaters mogen wél meer dan 30 mensen in de zaal

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft acht theaterzalen in de regio aangewezen die in aanmerking komen voor ontheffing om meer dan dertig mensen te ontvangen. Daaronder vallen onder andere de Goudse Schouwburg, de Leidse Schouwburg en de TheaterHangaar in Katwijk. Veiligheidsregio Haaglanden is nog aan het kijken naar ontheffingen. Ook daar wachten schouwburgdirecteuren in spanning af.

Sinds dinsdag geldt binnen de aangescherpte coronamaatregelen dat er in principe niet meer dan dertig mensen in een zaal bij elkaar mogen zitten. Voor 'instellingen van groot belang' mogen veiligheidsregio's een uitzondering maken, mits alle andere coronaregels goed nageleefd kunnen worden. In Leiden hebben vier zalen ontheffing gekregen, de Leidse Schouwburg, de Stadsgehoorzaal, Theater Ins Blau en Gebr. De Nobel.

In Gouda mag het publiek naar de Goudse Schouwburg en is de Sint Janskerk toegankelijk voor concerten, zo laat de Veiligheidsregio Hollands-Midden weten. Twee theaters die ook over bioscoopzalen beschikken, hebben alleen voor het theater-programma ontheffing gekregen. Dat zijn De Muze in Noordwijk en Parkvilla in Alphen aan den Rijn.

Soldaat van Oranje

Soldaat van Oranje in de Theater Hangaar kan na 4 oktober ook weer bezoekers verwelkomen. Ongeveer de helft van de cast, zo’n vijftien personen, werd positief getest op het coronavirus. Daarom is de musical tot en met 4 oktober afgelast.

Veiligheidsregio Haaglanden is nog aan het kijken naar ontheffingen. Tot die tijd kan per gemeente die onder die veiligheidsregio valt bepaald worden of grotere zalen getolereerd worden. De gemeente Den Haag heeft aangegeven niet te handhaven bij zalen die meer dan dertig bezoekers ontvangen. Mits het coronaprotocol streng gehandhaafd wordt.

Verlossende telefoontje

In Rijswijk zat de directeur Renee van Ingen donderdag tot aan het begin van de middag in spanning of ze de voorstelling voor 120 mensen van die avond mocht laten doorgaan. Eindelijk kwam het verlossende telefoontje. De gemeente Rijswijk volgt de lijn van Den Haag en zal op dit moment niet optreden noch beboeten bij theatervoorstellingen waar meer dan dertig mensen in het publiek zit. Nu is het afwachten tot het besluit van de Veiligheidsregio Haaglanden.