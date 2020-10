Video: politie achtervolgt man die met 240 km/u vlucht

Agenten zagen de Groninger in de nacht van woensdag 30 september op donderdag 1 oktober op de A4 bij Rijswijk in de richting van Amsterdam rijden. Hij reed op dat moment al te hard en daarom kreeg hij een stopteken. De man reed in eerste instantie netjes achter de politie aan, maar vlak voor de afrit Plaspoelpolder bij Rijswijk sloeg hij op de vlucht.

Er volgde een nachtelijke achtervolging, waarbij de Groninger soms harder reed dan 240 kilometer per uur. Ook reed hij in volle vaart langs de wegwerkzaamheden op de A4 bij de Rijnlandroute. Via de N206 probeerde de bestuurder zijn achtervolgers nog af te schudden, maar agenten trokken tóch aan het langste eind.

Volle onderbroek

Ter hoogte van Leidschendam werd de 20-jarige automobilist uit Groningen aangehouden. Op dat moment bleek dat hij geen geldig rijbewijs bij zich had en daar ook al zes keer eerder op was betrapt. Agenten ontdekten ook nog iets anders: de man had duizenden euro's contant geld in zijn onderbroek. De bijrijder van de auto werd ook aangehouden, maar hij mocht vlak daarna weer gaan.

