Haagse politiek maakt zich zorgen over 'verschraling cultuur' en denkt na over extra geld

De Haagse politiek vreest in de toekomst een 'verschraling van het cultuurlandschap' in de stad. Dit omdat een aantal gerenommeerde instellingen gaat verdwijnen, als wethouder Robert van Asten vasthoudt aan het advies van een speciale commissie over de verdeling van het geld over de organisaties. De raad denkt dat hierdoor vooral kleinere en middelgrote instellingen gaan verdwijnen. 'Dat zou een ramp voor de stad zijn', aldus VVD-raadslid Det Regts.

Daarom broedt een aantal partijen op voorstellen om die instellingen te redden. Maar over hoe dat dat precies moet, verschillen ze nog van mening, bleek vandaag tijdens een vijf uur durend debat over de verdeling van de kunstsubsidies voor de komende vier jaar. Wethouder Van Asten (D66, cultuur) gaf echter vooralsnog geen duimbreed toe. Hij houdt vast aan de nieuwe verdeling van het geld. 'Heel vervelend dat we afscheid moeten nemen van een aantal instellingen omdat er geen geld meer voor is. Dat meen ik uit de grond van mijn hart', zei hij. Maar toch wil hij niet tornen aan het voorstel van de adviescommissie.

In de Den Haag wordt iedere vier jaar bepaald welke culturele instellingen geld krijgen en hoeveel. De gemeente stelt daarvoor een aantal criteria op. Een speciale, onafhankelijke adviescommissie bepaalt dan of die organisaties daaraan voldoen.

56 miljoen

In totaal dienden deze ronde 103 instellingen een aanvraag in, waarvan zeventig nu ook al geld krijgen. De commissie mocht een bedrag van bijna 56 miljoen euro over de aanvragers verdelen. Er kwam een positief advies over 57 aanvragen. Vijftig over bestaande en zeven van nieuwe aanvragers.

Dat betekent wel dat van twintig culturele instellingen die nu geld krijgen, de geldkraan dichtgaat. Daarbij gaat het onder meer onder meer om het literaire muziekfestival Crossing Border, het kunstfestival TodaysArt, Muzee in Scheveningen, Museum Bredius, het Zuiderparktheater, Cultuuranker DiamantTheater en de dansgezelschappen De Dutch Don't Dance Division (DDDDD) en Lonneke van Leth Dans. De commissie vindt de kwaliteit of de organisatie van die instellingen te zwak.

Nieuwe initiatieven die wel in aanmerking komen voor geld zijn onder meer Story Academy, een multicultureel platform dat ruimte wil creëren voor jonge en talentvolle makers, het alternatieve muziekfestival Grauzone, het Haags Theaterhuis, het danscollectief OFFprojects en het kunstenaarscollectief Topaze.

Onaangenaam verrast

Veel partijen in de raad toonden zich onaangenaam verrast door het rapport van de commissie en de keuzes die worden gemaakt. De raadsleden kwamen soms superlatieven tekort om hun zorgen uit te drukken. 'Dit zorgt voor een kaalslag als gevolg van geldgebrek', aldus Peter Bos van de Haagse Stadspartij. 'Het voorstel leidt tot verschraling', vindt ook Bülent Aydin van de PvdA. Nino Davituliani van Hart voor Den Haag sprak over 'de vierjaarlijkse schoffering van culturele organisaties'. 'Er wordt een krater geslagen in het Haagse cultuurlandschap', voegde Lesley Arp van de SP daaraan toe. En Mariëlle Vavier van GroenLinks zei dat een 'aantal adviezen echt te gortig is'.

Alleen CDA en D66 probeerden nog enigszins verzachtende omstandigheden aan te voeren. Die partijen wezen erop dat de politiek er bewust voor heeft gekozen om zelf geen inhoudelijk oordeel over de organisaties en hun werk uit te spreken. Dat moet echt worden overgelaten aan die speciale commissie, stelden zij. Aan de conclusie van die specialisten moet dan achteraf ook niet te veel worden getornd. 'Wij moeten niet op de stoel van die commissie gaan zitten', aldus Birgül Özmen van D66, de eigen partij van de wethouder.

Geen extra geld

Ook Van Asten zelf is het met die redenering eens. Hij maakte eerder al bekend dat hij 1,8 miljoen uittrekt voor een aantal 'reparaties' van de gevolgen van het advies. Daarbij moet het blijven, zei hij. Zeker ook omdat er nu simpelweg geen extra geld is voor cultuur. Hij daagde dan ook Bos van de Haagse Stadspartij uit om het eventueel zelf elders in de begroting te gaan zoeken.

Bij de grote gezelschappen is het echter niet te vinden, onderstreepte de wethouder. 'Dan zou je uitgaan van de premisse dat die ruim in hun jas zitten. En dat is niet het geval. Want als je dat geld daar weg haalt wordt de top ernstig verzwakt.'

Cultuurankers

Wel verklaarde de wethouder dat zich inmiddels enkele organisaties hebben gemeld in de cultuurankers in Scheveningen en Haagse Hout te willen overnemen en dat er ook belangstellenden zijn voor de exploitatie van het Zuiderparktheater.

Toch lijkt een meerderheid van de raad wel in ieder geval enkele instellingen te willen redden. Vooral de kleinere dansgezelschappen en het Humanity House werden daarbij een aantal keer genoemd. Waar het geld vandaan moet komen om dat te doen, moet nog blijken. Daarvoor zijn er grofweg twee opties: het weghalen bij de grotere gezelschappen of het totale budget verhogen. Volgende week wordt het debat voortgezet. Dan moet blijken of en hoe de politiek doorbijt.