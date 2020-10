Justitie eist 9 jaar cel tegen man die Hagenaar doodstak, verdachte: 'Het was zelfverdediging'

Justitie eist negen jaar cel tegen Mariusz S. die afgelopen februari een 41-jarige man met een mes in zijn hoofd stak. Deze man uit Den Haag overleed zes dagen na de steekpartij aan zijn verwondingen. S: 'Ik was doodsbang. Hij gooide een vleesmes naar me, dus ik moest mij verdedigen.'

Het slachtoffer was op de bewuste zaterdag met een andere persoon naar het huis in 's-Gravenzande van de 33-jarige verdachte gegaan. Die dag hadden de verdachte en zijn vriendin Patricia besloten om uit elkaar te gaan. Het tweetal, onder wie dus het slachtoffer, kwam Patricia helpen met verhuizen. Het slachtoffer is namelijk de halfbroer van Patricia. Maar dan gaat het vreselijk mis. Er ontstaat een steekpartij tussen het slachtoffer en de verdachte, waarbij er uiteindelijk een mes, vijf centimeter diep, in het voorhoofd van het slachtoffer belandt.

'Zodra hij uit de auto stapte toen hij bij ons aankwam, dreigde hij mij te snijden', zegt de verdachte. Zowel het slachtoffer als de verdachte zijn Pools. Volgens S. hadden ze elkaar een paar keer eerder gezien. S. zegt dat hij zich bedreigd voelde, waarop hij in zijn huis ook een mes pakte. Hierna ontstond buiten een vechtpartij. Het slachtoffer zou op een gegeven moment een vleesmes naar S. hebben gegooid. 'Ik was doodsbang.' Vervolgens zou het slachtoffer op de verdachte af zijn gekomen, waarna S. zich zou hebben verdedigd. Bij die beweging zou het mes in het voorhoofd van het slachtoffer terecht zijn gekomen. S: 'Het was een ongeluk. Ik was vergeten dat ik het mes vast had. Dit was niet wat ik wilde, maar hij wilde mij kwaad doen.'

Over en weer met messen gegooid, 'het leek wel een circus'

Getuigen verklaren juist dat de verdachte de aanval opzocht. Dat hij vaker agressief zou zijn. Er zou over en weer met messen zijn gegooid. De rechter: 'Als ik die verklaringen zo lees, leek het bijna wel een circus.' De verdachte: 'Ze liegen. Ze hebben het niet goed gezien.' De rechter: 'Maar hoe kan een mes zo diep in het voorhoofd zitten als u zich enkel wilde verdedigen?' S. laat tijdens de zitting zien hoe hij zich verdedigde. 'Met mijn hele gewicht heb ik mij verdedigd. De beweging om me af te weren was dynamisch.'

Een deskundige heeft de wond bestudeerd. Zij komt tot de conclusie dat het letsel waarschijnlijk niet is ontstaan doordat het slachtoffer in het mes zou zijn gelopen. Op de zitting legt ze uit: 'De schedel bestaat uit een van de meest sterke benige structuur van het lichaam. Je hebt dus heel veel kracht nodig om de schedel te doorboren.' Verder geeft ze aan dat het slachtoffer een gezonde man van 41 jaar oud was. De verdachte opperde namelijk dat het slachtoffer zwak zou zijn geweest vanwege drugsgebruik. De dood is volgens de deskundige dus ontstaan door de steekwond.

'Nooit meer jouw grappen en stem horen'

'Mijn hart brak toen de politie vertelde dat mijn broer niet meer leefde. Iedere dag voel ik de pijn en het verdriet.' Een medewerker van Slachtofferhulp leest de verklaring voor van de zus van het slachtoffer. Ze vervolgt: 'Het was iemand die je dag beter kon maken met zijn glimlach. Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik nooit meer je grappen en je stem zal horen.' Terwijl haar verklaring wordt voorgelezen, wordt de zus, die zelf ook in de zaal aanwezig is, emotioneel.

De verklaring gaat verder wordt gericht tot de verdachte. 'Ik hoop dat je geen rust vindt. Wij moeten onze broer levenslang missen, geen enkele straf kan volstaan.' De verdachte reageert: 'Ik wil graag mijn condoleance overbrengen. Ik heb er spijt van. Spijt dat de situatie zo is geëindigd.' 'Maar', zo gaat hij verder. 'Aangevallen worden in je eigen huis is ook geen prettige zaak. Het is op een akelige manier afgelopen, ik weet dat ik daar een bijdrage aan heb geleverd. Maar alles was gericht op zelfverdediging', eindigt S. stellig.

'Geen zelfverdediging, verdachte startte de ruzie'

Dat is de officier van justitie niet met hem eens. Volgens haar was hier geen sprake van zelfverdediging. Ze wijst onder meer op de verklaringen van verschillende getuigen die juist zeggen dat de verdachte de aanval zocht. De officier: 'Er komt een ander beeld naar voren dan zoals de verdachte nu verklaart.' Volgens meerdere getuigen zou de verdachte juist de ruzie zijn gestart, hij zou ook als eerste een mes hebben gepakt. En dus vindt de officier dat er sprake is van doodslag en dat hij daarvoor moet worden veroordeeld.

