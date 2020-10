Bijna helft bedrijven in regio krijgt coronasteun overheid, vooral in horeca

In de regio is door iets minder dan de helft van de bedrijven coronasteun aangevraagd bij een van de regelingen vanuit de overheid. Dat maakte het CBS vrijdag bekend op basis van voorlopige cijfers over het gebruik van steunmaatregelen voor bedrijven. In de stad Den Haag gaat het om 48 procent van de bedrijven. Dat is minder dan in Amsterdam (55), Rotterdam (51) en Utrecht (50).

Van de vier grote steden klopten Haagse bedrijven het minst aan bij de overheid voor coronasteun. Trekken we de cijfers breder, dan ligt het percentage nog iets lager. Zo vroeg in de regio Haaglanden 47,5 procent van de bedrijven om coronasteun.

In de regio Leiden en Bollenstreek was dat 47,9 procent van de bedrijven. In de regio Delft en Westland trok 47,4 procent van de bedrijven aan de bel bij de overheid en in de regio Oost-Zuid-Holland, waar de Gouwestreek en Alphen aan den Rijn onder vallen, vroeg 39,9 procent van de bedrijven om hulp.

Vooral horeca vraagt om hulp

Landelijk maakte in de regio Zuid-Limburg het grootste deel van de bedrijven gebruik van de corona-regelingen, namelijk 52,9 procent. In Friesland vroeg 'slechts' 38 procent van de bedrijven om steun. Het landelijk gemiddelde ligt op 45 procent van de bedrijven dat gebruik van een van de regelingen maakt.

Het CBS heeft ook uitgezocht hoe de verdeling eruit ziet voor sectoren. Vooral bedrijven in de horeca, overige persoonlijke dienstverlening (zoals kappers en schoonheidssalons) en de cultuursector ontvingen steun in de vorm van de NOW- of TOGS-regeling, of uitstel van belastingbetaling, de drie omvangrijke regelingen uit het eerste noodpakket.

Cijfers eenmanszaken niet meegenomen

Het CBS heeft zich voor het onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken werd uitgevoerd, gebaseerd op cijfers van bedrijven met twee of meer werkzame personen. Speciaal voor eenmanszaken was er ook nog de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Omdat deze regeling nog niet kon worden meegenomen in het onderzoek, heeft het CBS eenmanszaken hier buiten beschouwing gelaten.

