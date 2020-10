Sander de Brito Roque: Topscheidsrechter of amateurvoetballiefhebber?

'Spakenburg - Katwijk, zaterdag 15.00 uur’, staat er in de agenda van De Brito Roque.* ‘Normaal op een kolkende sportpark Westmaat, maar dit keer is het anders', zegt hij wat terneergeslagen over de sfeerloze ambiance door het coronavirus. 'Het heeft veel meer als je de tunnel uitkomt en je hoort het publiek, je ziet de confetti, slingers en rookpotten. Dat is natuurlijk fantastisch.' Om zich vervolgens plichtsgetrouw te hervatten: 'Voor mij persoonlijk verandert er niet heel veel. Ik word aangesteld om te doen wat ik moet doen.'

Op de gezichten van de spelers, supporters en trainers van Katwijk ontstond een kleine glimlach toen de KNVB aan het begin van de week de namen van de scheidsrechters bekendmaakte. De Brito Roque staat bekend als iemand die de wedstrijd en spelers goed aanvoelt en alle problemen op het veld oplost. Na de gedane arbeid, is de bar zijn stek. Daar neemt hij onder het genot van een drankje de wedstrijd nog een keer door met supporters, journalisten en liefhebbers. Hij wil niets anders: 'Voor mij is de top van het amateurvoetbal het summum', zegt hij dan ook. 'De top is een kleine wereld. Sommige teams fluit je drie, vier keer per seizoen. Dan is het logisch dat je elkaar gaat leren kennen. Het geeft wat extra cachet.'

Gevoel en passie

Het besef dat hij zijn weekenddagen op sportparken met namen als Nieuw Zuid, Middelmors en Duinwetering ging slijten, kwam op een winderige avond bij een potje in de eerste divisie. Als fluittalent mocht hij als 24-jarige al ruiken aan het profvoetbal. 'Dan stond ik als vierde official op vrijdagavond bij Eindhoven en een dag later op de Westmaat of De Krom. Dan vond ik dat laatste leuker, dat pakte mij veel meer. In het betaalde voetbal is het wat afstandelijker, wat zakelijker en het was soms wat gemaakt professioneel. Dan dacht ik: jullie acteren nu het professionele voetbal, maar dat betekent niet dat je niet normaal met elkaar om kunt gaan. Geef mij dan maar de sfeer op en rond de amateurvelden.'

De Brito Roque neemt polshoogte bij Noordwijk-speler Westdijk | Foto: Orange Pictures

Gevoel en passie zijn begrippen die steeds terugkomen als De Brito Roque het over zijn scheidsrechtersbestaan heeft. Het is het kompas waar hij in het veld op vaart. Bekend als de man die weinig kaarten geeft, trekt hij langs de vaderlandse velden. In het seizoen 2018/2019 stond hij 28 keer als leidsman aan de aftrap en in die wedstrijden trok hij maar tien keer een gele kaart en twee keer een rode prent.

Populair

'Het is niet mijn doel om zo min mogelijk kaarten te geven', zegt hij daarover. 'Ik heb maar één doel en dat is dat die wedstrijd zo soepel mogelijk loopt. Als je dat normaal met spelers communiceert, dan is mijn ervaring dat ze daar goed in meegaan. Inherent daaraan is dat je minder vaak het spel onderbreekt en dus ook minder kaarten geeft. Je moet ook je gevoel in de wedstrijd kunnen leggen en niet telkens fluiten met het spelregelboek in je achterzak. Dat wil niet zeggen dan andere scheidsrechters het minder doen. Ik fluit op mijn eigen manier.'

Toch wil De Brito Roque wel een kanttekening maken. 'Ik doe het niet om populair te zijn. Dan had ik zanger moeten worden of acteur', zegt hij schuldbewust. 'Als je bij twijfel een kaart net niet geeft, dan vinden de spelers je een goede scheidsrechter. Want dan mogen ze de week erna weer spelen. Dat besef ik mij terdege. Alleen ik doe het niet om populair te zijn, maar omdat het bij mijn stijl van fluiten past. Ik ga niet marchanderen door bewust geen kaarten te geven. Soms kom ik bij clubs en dan zeggen ze wat negatief: "vorige week hadden we een scheidsrechter die strooide met kaarten". Dan moet ik ze corrigeren door te zeggen dat het niet fout is. Ik snap dat bij een positief oordeel de balans dan vaak in het voordeel van mij uitslaat, omdat ze mijn stijl prettiger vinden. Dat hoort er wel een beetje bij.'

IJdel

Door het gebrek aan kaarten en het goed leiden van wedstrijden, wordt er vaak de loftrompet gestoken over De Brito Roque. De complimenten aan zijn adres zitten als een warme jas. 'Scheidsrechters zijn zo ijdel als de pest', zegt hij lachend. 'Maar je moet ook niet weglopen als het wat minder gaat. Dan moet je in de kantine ook met supporters en trainers praten. Maar ik vind het fijn om terug te lezen als een journalist schrijft dat ik goed heb gefloten. Scheidsrechters lezen en zien alles. Vrijdags voor de wedstrijd neem ik verschillende sites en kranten door. De Bunschoter, Voetbal in de Bollenstreek, alles. Als er iets in de wedstrijd gebeurt, dan wil ik weten waar het sentiment vandaan komt. Op zondag kijk en lees ik alles terug, ook als ik niet heb gefloten.'

Twee jaar geleden moest hij aan het begin van het seizoen een beslissing vellen na een vechtpartij tussen onder andere Katwijk-aanvoerder Robbert Susan en assistent-trainer Ton Cornelissen van Kozakken Boys. Voor een ijdele scheidsrechter het ideale moment om zich aan het publiek te tonen. Toch vindt De Brito Roque het niet leuk dat hij juist op dat moment op de voorgrond moest treden.

'Schijt aan uitgefloten worden'

'Ik kon er niets aan doen om het te voorkomen', legt hij uit. 'Twee maanden daarvoor speelde Katwijk in Werkendam de kampioenswedstrijd en er waren meer sentimenten. Een uur lang verliep de wedstrijd prima. Dan glijdt Susan uit en bots tegen Cornelissen aan. Er ontstaat een massale vechtpartij. Het is niet dat ik een overtreding miste, het ontstond uit helemaal niets. Dan baal je vreselijk. Ook omdat het een negatieve lading had op het vervolg van de wedstrijd. Ik nam een beslissing door twee rode kaarten te geven. Dan moet je niet populair gaan doen en de prenten op zak houden.'

De Brito Roque toont Susan van Katwijk een gele kaart | Foto: Orange Pictures

Het publiek is niet aanwezig komende zaterdag. Een factor die normaal gesproken invloed kan hebben op de beslissingen van de scheidsrechter. Toch wil De Brito Roque er niets van weten. 'Als de hele Krom (sportpark van VV Katwijk red.) gaat fluiten, dan heb ik daar schijt aan', zegt hij stellig. 'Sterker nog, in de meeste gevallen heb je het niet eens door. Ik heb bij Katwijk - Quick Boys gestaan, bij Spakenburg - IJsselmeervogels. Als je je daar door het publiek laat leiden, dan ben je geen goede scheidsrechter.'

Gereformeerde dorpen

Scheidsrechters zijn vaak de kop van jut. Een beslissing is in het oog van een supporter al snel niet goed. Een scheldkanonnade volgt al snel aan het adres van de man in het zwart. 'Dat hoor ik niet als ik op het veld sta', zegt de Zuid-Hollander. 'Mijn vader gaat vaak mee naar een wedstrijd en die vertelt achteraf wat er gezegd is. Dat had ik dan allemaal niet gehoord en achteraf viel het allemaal wel mee. Daarnaast, op het moment dat je de beslissing maakt, ben je helemaal niet met het publiek bezig, maar met het spel. Je neemt de beslissing en daar reageert het publiek op. Niet andersom. Natuurlijk heb ik wel contact met supporters, bij een vrije trap of corner. Dan zie je ze een VAR-gebaar maken. Maar dat is gewoon met een knipoog. Dan vind ik het leuk om mijn duim op te steken.'

Ook zijn homoseksualiteit wordt volgens de scheidsrechter niet aangegrepen door de supporters. 'Ze zeggen dat het iets is uit het betaald voetbal. Dat scheidsrechters daar echt last van hebben. Maar dan denk ik: in het amateurvoetbal kom je op zaterdag in hele gereformeerde dorpen, daar zou het ook heel erg moeten zijn. Het valt allemaal best mee. Het zit hem meer in het ludieke. Ik maak er ook geen geheim van. Ik ben wie ik ben en ik heb me niets om voor te schamen. Als mensen er problemen mee hebben, dan moeten ze dat zelf weten. Ik geloof ook heel erg in, dat hoe je er zelf mee omgaat, er zo ook naar je gekeken wordt. Uiteindelijk kun je dingen zo groot maken als je wilt. Ik hoop gewoon dat spelers, trainers en clubs mij beoordelen hoe ik ben als mens en hoe ik fluit. En dat ervaar ik ook zo.'

*Zaterdagochtend werd bekend dat De Brito Roque de wedstrijd Spakenburg - Katwijk toch niet fluit. De scheidrechter moet in quarantaine omdat iemand uit zijn omgeving besmet is.

