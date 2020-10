René uit het niets bewusteloos geslagen na cafébezoek: 'Ik dacht: wat gebeurt mij nou?'

René was die zaterdagavond met wat vrienden naar café Gouwezicht aan de Barendstraat geweest en ging rond 1.00 uur naar huis. 'Ik was nog even naar de wc en afrekenen, mijn vrienden waren al naar buiten gegaan om een taxi te regelen.' Hij liep naar buiten, sloeg twee keer links af en voelde opeens een harde klap op zijn achterhoofd. 'Het licht ging uit', vertelt René. 'Ik dacht: wat gebeurt mij nou?'

Voor café Gouwezicht werd René mishandeld. | Foto: Google Maps

Wat er daarna gebeurde, kan René zich niet helemaal helder meer voor de geest halen. 'Ik was dizzy.' Wel weet hij nog dat hij overeind is gekrabbeld, nog een keer een trap op zijn hoofd kreeg en vervolgens 'op adrenaline overeind' is gekomen. Hij wist zijn vrienden te vinden en riep dat hij was geslagen. 'Mijn maten hebben vervolgens met die groep gevochten, ze wilden me beschermen natuurlijk.'

Bont en blauw

Zelf heeft hij ook nog een paar klappen en trappen gekregen. 'Maar daar weet ik niet veel meer van. Op een bankje voor restaurant Het Keldertje kwam ik weer bij positieven. Daar kwam gelukkig de ambulance aangereden.'

René zijn gezicht was bont en blauw, hij had een gebroken neus en gekneusde ribben. Inmiddels - bijna een week later - gaat het weer goed goed met hem. 'Ik heb nog een beetje last van mijn ribben, maar aan mijn gezicht zie je haast niets meer.' Ook mentaal gaat het goed. 'Het is heel vervelend, maar ze krijgen mij niet klein. Ik ga niets uit de weg. Dit waren gewoon een paar verkeerde gasten.'

'Verkeerde moment op verkeerde plaats'

Wie er achter de mishandeling zitten, weet hij niet. 'Ik hoorde dat het waarschijnlijk vijftien jongeren waren. Dat vind ik het ergst: ik heb er geen beeld bij.' De politie vermoedt dat het om een 'aantal jongeren' gaat. Hij heeft geen idee waarom ze het op hem hadden gemunt. 'Ik heb de kroeg de dag erna nog gebeld of er binnen iets was gebeurd. Ik praat altijd met iedereen, dus misschien had ik iets geks gezegd, maar de sfeer was de hele avond prima. Ik vermoed dat ik op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was.'

René heeft inmiddels aangifte gedaan van de mishandeling. De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben, laten ze vrijdag weten. 'Ik hoop dat ze worden gepakt, dat zou een goede les voor ze zijn.'

