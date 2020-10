Miljoenenbezuinigingen in Leiden om klappen 'grootste crisis in zeventig jaar' op te vangen

Het Leidse stadsbestuur slaat - om een 'snel herstel uit deze coronacrisis' te krijgen - de komende twee jaar eerst wat spaarpotten stuk. Vervolgens wordt er in 2023 en 2024 op allerlei terreinen bezuinigd. Zo gaan als het aan het stadsbestuur ligt de fietsparkeergarages twee uur eerder dicht. Ook wil de gemeente het buitenbad van zwembad De Zijl sluiten en minder geld steken in het opknappen van de binnenstad.

Door de openingstijden van de fietsparkeergarages in de stad twee uur te verminderen wordt structureel 100.000 euro bespaard. Ook gaat Leiden de toeristenbelasting vanaf 2023 verhogen, goed voor 400.000 euro extra inkomsten. De toeristenbelasting is met 2,50 euro voor een overnachting op dit moment relatief laag ten opzichte van andere gemeente.

Minder waterpret

Het buitenbad van zwembad De Zijl moet dicht, vindt de gemeente. Er is namelijk een investering van 150.000 euro nodig om aan de eisen te blijven voldoen, terwijl het bad weinig wordt gebruikt. Die anderhalve ton gebruikt het stadsbestuur daarom liever voor het opvangen van de klappen van de coronacrisis.

Drie waterspeelplaatsen in de stad worden ook geslachtofferd. In de waterspeelplaatsen in de Stevenshof, Hooghkamerpark en het Noorderpark is het moeilijk de waterkwaliteit op peil te houden. Ook de 30.000 euro om dat wel voor elkaar te krijgen, bezuinigt de gemeente liever. De waterspeelplaatsen worden open speelveldjes.

Automatiseren in plaats van nieuwe werknemers

Ook gaat het mes door de eigen organisatie. Zo is de gemeente van plan in 2024 ruim 130.000 euro te besparen op personeelskosten door te automatiseren. Ambtenaren die met pensioen gaan, hoeven daardoor niet te worden vervangen.

Het 'programma binnenstad' moet het met minder geld gaan stellen. Het programma, met activiteiten die de binnenstad van Leiden verbeteren en aantrekkelijker maken, had 666.000 euro te besteden, maar daar wordt nu 50.000 euro van af gesnoept.

Extra inkomsten door controles woningen

Het bezuinigingsplan bestaat niet alleen uit harde bezuinigingen. Zo wil de gemeente ook voor meer inkomsten zorgen, bijvoorbeeld door de eerder genoemde toeristenbelasting. Ook wil de stad een ton per jaar ophalen door extra in te zetten op controles van wie waar woont.

In Leiden is een groot aantal woningen waar geen bewoners op geregistreerd staan, waardoor de gemeente flink wat inkomsten misloopt. Daar gaat de gemeente vanaf 2023 een stokje voor steken en dat levert de stadskas weer wat geld op. Net als het harder aanpakken van ondermijning. Met de te innen boetes en het terugvorderen van illegale winsten van ondermijning, denkt het stadsbestuur 125.000 euro per jaar te verdienen.

Straatstenen hergebruiken

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd, moeten ze ook in Leiden gedacht hebben. Vanaf 2024 wordt er namelijk 20.000 euro structureel bezuinigd door de gebakken klinkers opnieuw te gebruiken in de stad in plaats van weg te gooien.

De klinkers gaan namelijk zo'n 80 jaar mee en dus is het zonde en niet zo duurzaam ze weg te gooien, redeneert de gemeente.

Tarieven voor sport omhoog

Net als de toeristenbelasting, ligt het tarief voor sportaccomodaties in Leiden op of onder het gemiddelde in vergelijking met andere gemeenten. Er komt in 2024 115.000 euro extra in het laatje door de prijzen iets omhoog te gooien. Volgens de gemeente bezwaarlijk besluit, 'zeker nu ook een groot deel van de accomodaties is vernieuwd.'

De bezuinigingen en plannen voor extra geld moeten er voor zorgen dat de lasten voor inwoners niet extra omhoog gaan na 2022. Ook moet het ruimte bieden de klappen van de crisis op te vangen en de ambities van het stadsbestuur niet te veel in te perken. De bezuinigingsplannen zullen binnenkort worden besproken in de gemeenteraad.

LEES OOK: Lening voor Leidse Pieterskerk: 'We kunnen nu overeind blijven'