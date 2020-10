Streep door Royal Christmas Fair: 'Veiligheid en gezondheid voorop'

De Royal Christmas Fair in Den Haag gaat dit jaar niet door. Door het coronavirus is het voor de organisatie te onzeker of het evenement op een verantwoorde manier gehouden kan worden. De organisatie gaat zich nu richten op het evenement van 2021.

De Christmas Fair zou dit jaar voor de zevende keer op het Lange Voorhout worden gehouden. In die tijd groeide de kerstmarkt uit tot een van de grootste van Nederland, met vorig jaar tussen de 250.000 en 300.000 bezoekers.

Juist die drukte zorgt er voor dat het voor de organisatie bijna onmogelijk is om de kerstmarkt door te laten gaan. 'Die enorme aantrekkingskracht maakt dat de risico's in de huidige situatie simpelweg te groot zijn', schrijft de Christmas Fair in een verklaring.

Meest sfeervolle kerstmarkt

Kerstman Ruud Petow baalt van de afgelasting. 'Den Haag zonder Royal Christmas Fair in de december feestmaand is als Scheveningen zonder haring op Vlaggetjesdag. Van ver buiten de stadsgrenzen bezoeken jaarlijks vele tienduizenden kerstliefhebbers de Royal Christmas Fair. En terecht, want het is de mooiste, meest sfeervolle kerstmarkt van Nederland!'

Volgens de organisatie was het niet mogelijk om de editie van 2020 veilig door te laten gaan. Dit vermoeden werd bevestigd door de afmelding van een twintigtal standhouders, die het ook niet zagen zitten om in december op het Lange Voorhout te gaan staan. 'De organisatie kan niets anders doen dan de veiligheid en gezondheid van alle bezoekers en betrokkenen voorop te stellen. De annulering van de editie van 2020 is daarvan helaas het gevolg', zo ligt de kerstmarkt toe.

Romantische Lange Voorhout

De organisatie gaat zich nu richten op de editie van volgend jaar. Van donderdag 9 tot en met woensdag 22 december 2021 zal dan alsnog de zevende editie van de Christmas Fair plaatsvinden. 'We kijken nu al uit naar een nog mooiere en sfeervollere kerstmarkt op het vertrouwde en romantische Lange Voorhout.'

LEES OOK: Hoh Hoh Hooooooh: gezellige drukte op Haagse kerstmarkt Royal Christmas Fair