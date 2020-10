Missie ADO Den Haag duidelijk: punten pakken in Venlo

De missie van ADO Den Haag is dit weekend om niet puntloos de interlandbreak in te gaan. Na kansloze nederlagen tegen Heracles Almelo (2-0) en FC Groningen (0-1) werd vorige week met 4-2 verloren van Feyenoord. Maar, er waren aanknopingspunten. 'Als we punten pakken, dan kunnen de spelers tijdens de break ook met minder druk trainen', zegt trainer Aleksandar Rankovic over de ontmoeting in speelronde 4 tegen VVV-Venlo.

Los van het feit dat het veldspel vorige week beduidend beter was dan de voorgaande twee wedstrijden, krijgt Rankovic ook meer mogelijkheden binnen zijn selectie. Deze week werd verdediger Dario Del Fabro gehuurd als versterking voor de defensie. Ilay Elmkies en David Philipp zijn inmiddels pijnvrij en zijn ook weer beschikbaar voor Rankovic. Daarnaast heeft nieuwkomer Ravel Morrison zijn eerste minuten gemaakt, maar hij is zeker nog niet klaar voor een startbeurt.

'Wij hadden eerder ook al keuze, alleen Philipp en Ilay waren vorige week niet inzetbaar, nu wel. Dat maakt het voor mij wel makkelijker om keuzes te maken. Of zij gaan starten? Dat weet ik morgen pas. Over Morrison hebben we nog overleg. Misschien zit hij er tegen VVV bij.'

Transfermarkt tot woensdag open

'Op sommige dingen heb ik geen invloed. Daar ga ik geen energie aan verspillen. Er zijn mensen binnen de club die hier verantwoordelijk voor zijn. Ik focus mij op wat ik heb. Hopen op iets, daar heb ik niets aan. Woensdagochtend zal een opluchting zijn als de groep intact blijft. Mijn wensen? Die zijn intern bekend. Alles wat komt is bonus.'

Het is geen geheim dat ADO Den Haag zich nog hoopt te versterken met een spits en een buitenspeler. De transfermarkt sluit dinsdagavond om 23.59 uur.

Tegen Feyenoord maakte nieuwkomer Lassana Faye voor de tweede keer zijn opwachting in het shirt van ADO Den Haag. De van Sparta gehuurde linksback sluit naadloos aan en lijkt geen aanpassingsproblemen te hebben. 'Ik kom uit Spangen, dus aanpassen is geen probleem. Op mijn dertiende ben ik al uit huis gegaan, toen ging ik naar PSV. Ik ben ook goed opgevangen door de mensen en spelers binnen de club.'

'Op naar de drie punten'

Faye kijkt vol vertrouwen naar de ontmoeting met VVV-Venlo. 'We hebben de positieve punten van de vorige wedstrijd eruit gehaald. Op naar de drie punten. Tegen Feyenoord hadden we zeker een punt verdiend, maar het gevoel is goed. Dat nemen we zeker mee. Tegen FC Groningen was het vlak, tegen Feyenoord was het agressief, we wonnen de tweede bal en waren veel hongeriger.'

Vermoedelijke opstelling:

De verwachting is dat Rankovic, ondanks zijn tevredenheid over het spel tegen Feyenoord, toch twee wissels doorvoert. Elmkies en Philipp lijken de voorkeur te krijgen boven Samy Bourard en Vicente Besuijen. Philipp maakt daardoor zijn debuut voor de Haagse ploeg. Elmkies deed dat eerder tegen FC Groningen, alleen viel hij geblesseerd uit.