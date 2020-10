Holiday Inn wordt onderkomen voor arbeidsmigranten om coronacrisis te overleven

'Deze reorganisatie is noodzakelijk vanwege de structureel tegenvallende resultaten van de afgelopen jaren, de grote impact van de coronacrisis en de grote onzekerheden voor de komende periode', laat het hotel weten tegen mediapartner Sleutelstad. 'Door nu krachtig in te grijpen wordt een faillissement voorkomen en blijft de werkgelegenheid van een deel van het personeel bestaan.'

Het gevolg van de reorganisatie is dat 58 werknemers op straat komen te staan. Samen met de Horeca bond van vakbond FNV is een sociaal plan onderhandeld waarmee een overgroot deel van de medewerkers heeft ingestemd. 'De directie en het management betreuren dat er op deze wijze een einde komt aan het dienstverband van zoveel toegewijde medewerkers. Het is jammer genoeg niet anders', aldus het hotel.

Polenhotel

Met de reorganisatie komt de focus te liggen op het huisvesten van arbeidsmigranten. 'Voor de exploitatie van het hotel wordt naar andere mogelijkheden gezocht waaronder tijdelijke logies voor internationale medewerkers', aldus de directie. Het Event & Convention Center dat aan het hotel grenst blijft wel bestaan. Daar zal bovendien extra in geïnvesteerd worden de komende tijd.

De geruchten over de andere koers van het grootste hotel van Leiden gingen al langer. Eind juni uitten meerdere medewerkers hun vrees dat het hotel zou veranderen in een 'Polenhotel'. 'In alle stilte worden er nu Polen gehuisvest in het hotel. De werkgelegenheid van de huidige medewerkers gaat naar aanleiding van deze ontwikkeling zo goed als zeker verloren', zeiden de anonieme medewerkers toen.

Slecht voor Leiden

'Het is slecht voor Leiden als stad. Heel triest', reageert voorzitter van het Leidse hoteloverleg Frans Schohaus op de koerswijziging van Holiday Inn. 'Zonder corona was er in Leiden juist vraag naar meer kamers. Nu verdwijnen er tweehonderd. Ik hoop dat het hierbij blijft, maar het zou me niet verbazen als nog meer hotels het niet redden.'

LEES OOK: Hotel in Lisse op vingers getikt voor huisvesten arbeidsmigranten