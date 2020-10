Een stille avond in een normaal gesproken feestend Leiden: 'Het voelt vreemd'

Het is een feest waar Leidenaren normaal gesproken weken, zo niet maanden naar uitkijken: het Leidens Ontzet. Door de coronamaatregelen gaat de editie dit jaar in stilte voorbij. Althans, het is stil in de stad. Achter de voordeur zal men ongetwijfeld stilstaan bij het Leidens Ontzet.

Ook deze 2 oktober-avond is het stil in de stad, een stad die normaal gesproken op de avond voor 3 oktober tot de late uurtjes doorgaat. Om vervolgens weer brak om 7.00 uur 's ochtends bij de reveille te staan.

Dit jaar is het anders. De paar dingen die nog, in andere vorm, georganiseerd worden, zijn via een livestream te bekijken. Op die manier hoopt de 3 October Vereeniging de Leidenaren toch nog een Leidens Ontzet-gevoel te geven.

'Het voelt vreemd'

'Het is voor het eerst in 25 jaar dat ik vrij ben met 2 en 3 oktober', zegt horecaondernemer Ruud Witteman. Hij heeft vijf horecagelegenheden in de stad, waaronder Einstein aan de Nieuwe Rijn, en is normaal gesproken mede-organisator van grote feesten op en langs het water bij de Nieuwe Rijn. 'Het voelt heel vreemd. Het is een compleet ander beeld.'

Volgens Witteman snapt iedereen de noodzaak van het afgelasten van de feesten wel. 'Niemand heeft om het coronavirus gevraagd, er is breed begrip. Neemt niet weg dat de stad er raar uit ziet op deze 2 oktober-avond.' Zijn vijf horecagelegenheden zijn wel open deze dagen. 'Daar hebben we lang over nagedacht. Maar met extra maatregelen om eventuele drukte te kunnen reguleren achter de hand, hebben we besloten open te blijven.'

Herdenken van vrijheid in beperkte vrijheid

Op 3 oktober vieren jong en oud van 's morgens vroeg tot 's avonds laat dat Leiden in 1574 is bevrijd van de Spanjaarden en wordt het belang van vrijheid herdacht. Een vrijheid die vanwege het coronavirus beperkt is. Geen reveille, geen taptoe en geen kermis dit jaar. Een ander Leidens Ontzet dan anders, één waar het belang van vrijheid misschien wel duidelijker wordt dan ooit.

