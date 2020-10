Edwin Grünholz over goede start Quick Boys: 'Het wordt steeds meer mijn elftal'

Quick Boys beleeft een uitstekende start van de competitie. Na vier wedstrijden heeft de ploeg van trainer Edwin Grünholz al drie overwinningen te pakken in de tweede divisie. Ter vergelijking: vorig seizoen had Quick Boys elf wedstrijden nodig om tot drie overwinningen te komen.

'We zijn superblij met deze start', zegt Grünholz. 'Maar het zegt natuurlijk nog niks. We moeten nog wel een paar wedstrijden wachten om te zien waar we echt staan.'

Als één van de redenen voor het goede begin geeft de Haagse coach aan dat dit Quick Boys meer zijn elftal is dan de groep van vorig jaar. 'In samenwerking met de hele technische staf hebben we stappen gezet. Ik zie nu meer mijn spelers lopen inderdaad, maar het is nog niet helemaal hoe ik het uiteindelijk zelf zou willen.'

Betaald voetbal

Ricky van Haaren is één van de nieuwelingen in de hoofdmacht van Quick Boys. De 29-jarige middenvelder heeft al vele clubs achter zijn naam staan, zoals VVV-Venlo, Feyenoord, ADO Den Haag, Trençin en Dinamo Boekarest. Hij komt over van het Poolse Olimpia Gruziadz. 'Na de Poolse competitie kwam ik terug in Nederland. En toen werd ik gebeld door Quick Boys', vertelt Van Haaren.

'Hun verhaal sprak mij aan en ik wilde ook graag weer in Nederland spelen. Ik kende de tweede divisie al doordat mijn broertje Danny bij Katwijk speelt, en die competitie sprak mij ook aan. Natuurlijk heb ik getwijfeld of ik wilde stoppen met het spelen van betaald voetbal. Ik sluit op dit moment niets uit, maar heb het heel goed naar mijn zin hier in Katwijk.'

Spelen zonder publiek niet bevorderlijk

Zaterdag speelt Quick Boys op het eigen sportpark Nieuw Zuid een topwedstrijd tegen IJsselmeervogels. Een duel dat normaal gesproken zorgt voor een uitverkocht huis. Maar vanwege de coronamaatregelen zal er door het ontbreken van publiek weinig sfeer zijn.

Tekst gaat verder onder de tweet.

'Het zal lastig worden om gefocust aan die wedstrijd te beginnen', zegt Grünholz. 'Je krijgt toch een beetje het idee dat je naar een wedstrijd in de voorbereiding zit te kijken. Aan de andere kant: ik ben jarenlang trainer geweest in de derde klasse, dus ik weet wel een beetje wat ons te wachten staat. Maar het is natuurlijk niet bevorderlijk.'

Zuid-Holland Sport

De wedstrijd Quick Boys – IJsselmeervogels is zaterdag vanaf 14.00 uur live te volgen in Zuid-Holland Sport op 89.3 Radio West. Zondagavond om 20.00 uur is de samenvatting te zien in TV West Sport.

