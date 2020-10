Van Beethoven tot Beyoncé: alles draait om de muziek bij nieuwe tentoonstelling in Museon

De openingshandeling van de tentoonstelling Music! Van Beethoven tot Beyoncé werd donderdagavond speciaal verricht door de Haagse burgemeester Jan van Zanen. Als muziekliefhebber werd hij op zijn wenken bediend, want er was een bijzonder muzikaal programma samengesteld, met onder anderen Rudy Bennett (van The Motions), Izaline Calister, Ud-speler Mehmet Polat, percussionist Emilie Cleuver en het kamerensemble van het Residentie Orkest.

Vanwege de coronamaatregelen vond de opening plaats achter gesloten deuren en was het zelfs voor de pers niet mogelijk om er bij te zijn. De feestelijke bijeenkomst is wel terug te zien op YouTube en hieronder is een korte samenvatting te zien.

Ready To Play

Leerlingen van Ready To Play gaven het startsein van de tentoonstelling. Samen met de girlsband Match bezoeken we de tentoonstelling alvast. Ze zijn superenthousiast. Bassist Suzi Diemel: 'Ik vind het natuurlijk een heel leuk onderwerp, want ik speel zelf ook muziek. En ja, muziek kan je wel blij maken en verdrietig maken. Ik vind muziek heel erg leuk. Je kan er ook heel erg verschillende dingen mee doen op een tentoonstelling.'

Het idee achter de tentoonstelling is, volgens Rob de Winter van Museon, dat muziek de wereld verbindt: 'Wij laten zien hoe muziek van invloed is op jou als persoon, maar ook op jou als groep. Deze tentoonstelling laat zien wat muziek is. Wat voor soorten muziek er zijn. Maar ook wat je met muziek kunt doen. Het leuke van deze tentoonstelling is dat het heel erg interactief is.'

Muziek past overal bij

Zo kun je bijvoorbeeld meezingen in een karaokewagen, een drumbattle houden en dansen op verschillende muziekstijlen. Drummer Lot van Niekerk: 'Je krijgt dansstijlen te zien van verschillende tijden. Die moet je nadoen. En dan wordt je score berekend of je het goed hebt gedaan.' De dames van Match brengen het er goed van af: 'Tachtig procent, jaaaah!'

Dat muziek ook iets met je brein doet, kun je ook ontdekken op de tentoonstelling. Hoe dat werkt? Toetsenist Selina Sarabdjitsingh zou het niet echt weten, maar gevoelsmatig kun je er natuurlijk niet omheen: 'Ik luister er naar en ik word gewoon rustig. En soms als ik boos ben, luister ik er ook naar. Je kan er eigenlijk altijd naar luisteren. Als je blij bent. Of verdrietig. Er is altijd wel muziek dat bij het moment past.'