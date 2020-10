Horecazaken gestart in crisistijd: 'Corona biedt kansen'

Was getekend, Niels Aben. Samen met zijn vrouw Laura is hij een stadsherberg begonnen aan de Raadhuisstraat. Na twee decennia horecabedrijven in Frankrijk te hebben gerund, verhuisden ze vorig jaar vanuit Bergerac in de Dordogne naar Alphen. 'Toerisme en hotellerie is ons vak. Dus zijn we op zoek gegaan naar een geschikte locatie om een boetiekhotel te beginnen', aldus Aben.

Het echtpaar heeft een Franse sfeer meegenomen naar de stadsherberg, die is gevestigd in een gebouw dat dateert uit 1895. Het pand heeft elf slaapkamers, waarvan één familiekamer, een restaurant met bar en een terras met overkapping. Aben beseft dat het 'niet ideaal' is, beginnen in coronatijd. 'De plannen zijn vorig jaar gemaakt. Toen was de markt heel goed voor de hotellerie, kansen te over. Nu liggen onze plannetjes een beetje in de prullenbak.'

'Iets anders dan broodje kaas'

Amper tweehonderd meter verderop zijn Michaela Smeyers en Ming-Wen Tsao gastrobar Limão aan de Van Boetzelaerstraat gestart. Die naam is de Portugese vertaling van citroen. 'Ons concept is geïnspireerd op de eetcultuur in mediterraanse landen zoals Portugal, Spanje, Italië en misschien ook Noord-Afrika', legt Smeyers uit. 'Wij willen die gezellige eetcultuur terugbrengen. En mensen laten genieten van iets anders dan een broodje kaas.'

Waar het ondernemersduo veel ervaring heeft opgedaan in de eetsector (zij onder andere als cateraar, hij had met zijn echtgenote negentien jaar een Aziatische toko aan de Hooftstraat), werken ze voor het eerst samen. En dan ook nog eens in deze crisistijd. Wat bezielt ze, zou je je haast afvragen? 'Ja, dat is een goeie vraag. Wij zien de coronacrisis als kansen. We hebben lang genoeg gerust en de tijd genomen om dit te ontwikkelen', meldt Smeyers.

Het roer een beetje omgegooid

Toegeven: het feit dat de opening van hun gastrobar samenvalt met de verscherpte coronamaatregelen, zorgde voor een kortstondig baalmoment. 'Het mooiste is natuurlijk dat we hier een bar vol dansende mensen met een glas cava in de hand hebben. Maar dat is een droom voor de toekomst. Ik weet dat dit gaat slagen, omdat de locatie geweldig is en onze keuken hier ontbrak. Daarom geloof ik erin.'

Ming-Wen Tsao en Michaela Smeyers, eigenaren van gastrobar Limão aan de Van Boetzelaerstraat in Alphen | Foto: Omroep West

Ook het echtpaar Aben is optimistisch. Al hebben ze door alle beperkingen wel het roer een beetje omgegooid. 'We hebben geanticipeerd op corona door werkplekken te creëren, omdat er momenteel veel thuis wordt gewerkt. En we leggen iets meer de nadruk op ons restaurant. We werken met proeverijen en met wisselende koks. De horeca heeft het moeilijk en de hotellerie ligt op zijn gat, maar wij zijn positief. We gaan hier gewoon iets moois van maken.'

