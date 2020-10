Politie verwacht illegale 3-oktoberfeesten: parken afgesloten

Twee parken in de Leidse regio worden de komende twee nachten preventief afgesloten. Aanleiding daarvoor is informatie die de politie heeft gekregen over illegale 3-oktoberfeesten, schrijft veiligheidsregiovoorzitter Henri Lenferink vrijdagmiddag. De afsluiting geldt voor park De Bult in Leiden en De Strengen in Warmond.

Volgens de politie is het 'aannemelijk' dat er feesten worden georganiseerd waarbij meer dan de maximaal toegestane veertig mensen op af komen, meldt mediapartner Sleutelstad. Daarbij zou het houden van anderhalve meter afstand ook niet mogelijk zijn. Om die reden is besloten beide parken vanaf 18.00 uur vrijdagavond tot zaterdagochtend 06.00 uur af te sluiten. Eenzelfde verbod geldt voor de nacht van 3 op 4 oktober.

Tijdens de livestream van de 3 October Vereeniging zei burgemeester Lenferink al op alles voorbereid te zijn. 'Het is gek dat we crowd management moeten inzetten op een dag waarvoor we iedereen hebben gevraagd om thuis te blijven. Maar het is niet anders', zei hij in de speciaal daarvoor opgetuigde studio. Daarbij noemde hij ook al de signalen die hij kreeg over illegale feesten.

'Dit gaat heel streng gehandhaafd worden'

In verschillende Facebookgroepen wordt studenten inmiddels opgeroepen om niet te gaan feesten. 'Het is de politie ter oren gekomen dat er een Project X party georganiseerd gaat worden door studenten', schrijft voorzitter van studentenvereniging SSR Marretje Oomen bijvoorbeeld aan haar leden. 'Dit gaat heel streng gehandhaafd worden. We willen jullie oproepen om hier absoluut niet aan mee te doen!'

