Sportmarketeer Chris Woerts: 'ADO mag in deze coronacrisis blij zijn met z'n clubeigenaar'

'De clubs worden genadeloos gestraft met deze nieuwe maatregelen van het kabinet', zegt Chris Woerts (61), sportmarketeer en als commercieel adviseur verbonden aan ADO Den Haag. 'Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat er coronabesmettingen plaatsvinden in de stadions of op de tribunes bij de amateursporten. Deskundigen zeggen dat in de buitenlucht nauwelijks mensen besmet raken, en toch worden nu de poorten gesloten voor het publiek. Gek is dan dat kerken en moskeeën wél onbeperkt open kunnen blijven, en daar mogen ze nog zingen ook. Belachelijk is het.'

'Het is wrang voor de clubs die er veel geld en tijd in hebben gestoken om alles goed te regelen en de stadions veilig te maken. Het is ook ontzettend jammer dat Casper van Eijck (clubarts van Feyenoord en chirurg in het Erasmus MC in Rotterdam, red.) nu niet verder kan met zijn onderzoek naar het aantal besmettingen in het stadion. Bij Feyenoord tegen ADO heeft hij dat onderzoek onder het publiek nog kunnen doen en de eerste resultaten waren hoopvol. Tja, uit deze maatregelen blijkt maar weer dat het voetbal er behoorlijk slecht op staat in politiek Den Haag, en daar wordt gezien als een geldverslindende machine.'

'Verwacht niet dat clubs om gaan vallen'

Voor ADO Den Haag betekenen de nieuwe maatregelen dat er voorlopig één thuiswedstrijd zonder publiek is, namelijk die tegen Vitesse op 18 oktober. Eerder liet ADO-directeur Mohammed Hamdi al weten dat het een hele moeilijke financiële situatie is voor de club en dat hij hoopt dat er over drie weken weer mét publiek in de stadions gespeeld kan worden. Ook voor ADO zijn de recettes een belangrijke inkomstenbron.

'Ja deze klap komt extra hard aan', vervolgt Woerts. 'Clubs hebben kosten gemaakt en nu geen inkomsten meer. ADO heeft het net als de andere clubs zwaar, maar ze mogen blij zijn dat ze een loyale grootaandeelhouder hebben. Zo’n clubeigenaar is heel prettig in deze onzekere tijden. Maar ondanks dat de clubs het financieel zwaar hebben, verwacht ik niet dat er dit seizoen clubs omvallen. Ze realiseren zich dat dit lang gaat duren en hebben de verliezen van dit seizoen ingecalculeerd. De klap komt pas volgend seizoen, als de maatregelen dan nog steeds van kracht zijn.'

Pijn bij amateursporters venijniger

'Dan zal de loyaliteit van supporters en sponsoren aanmerkelijk minder zijn. Vergeet niet dat het betaald voetbal in Nederland grotendeels draait op sponsoren uit het mkb. Juist zij hebben het zwaar. Als een sponsor moet kiezen tussen een werknemer ontslaan of een business-seat bij z’n favoriete club, dan is die keuze niet moeilijk te maken. Bovendien zijn de steunmaatregelen van de overheid ook niet oneindig. Als er geen mogelijkheid gevonden is om het virus te bestrijden, wordt het volgend seizoen echt zwaar voor de clubs. Deze crisis is aanmerkelijk groter dan de financiële crisis van 2008.'

Niet alleen de profsector heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis, bij de amateursporters is de pijn mogelijk nog venijniger. Bij de clubs komt veel minder geld in het laatje nu de kantinedeuren gesloten moeten blijven en toeschouwers niet zijn toegestaan. Bijvoorbeeld een voetbalclub als Westlandia loopt daardoor een derde van de inkomsten mis. Ook sportief dreigt het seizoen een ramp te worden, nu er wekelijks meer afgelastingen bij komen vanwege coronagevallen in de selecties.

Competitievervalsing?

'Het zijn kafkaiaanse toestanden in het amateurvoetbal, door al die afgelastingen krijg je een heel rare en onevenwichtige competitie. De KNVB heeft de plicht om de competities zo goed mogelijk te laten verlopen, en daarom is het ook wel goed dat ze het voetbal nu niet stil leggen. Maar wat als er straks echt veel ongelijkheid in de wedstrijdschema’s zit? Clubs zullen dan misschien zeggen dat het competitievervalsing is. Dat moet de voetbalbond toch zien te voorkomen.'

'De clubs hebben het al zwaar genoeg. Dertig tot veertig procent van de inkomsten halen de verenigingen uit de kantines, dat geld kunnen ze écht niet missen. Toch verwacht ik niet dat clubs gaan verdwijnen. Het sociale aspect van sportverenigingen in steden, dorpen en wijken is zo belangrijk dat gemeenten ze wel zullen steunen als de nood aan de man is. De clubs kunnen ondertussen niet meer doen dan goed op de kosten letten, bezuinigen waar het kan en hopen dat er snel een einde komt aan deze ellende.'