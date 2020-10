Roelof viert Leidens Ontzet thuis: 'Ik heb al zes haringen op en straks ga ik 10 kilo hutspot maken'

Roelof en zijn gezin zijn helemaal in het rood-wit gekleed, buiten is de boel versierd, er staat haring en wittebrood op tafel en de muziek staat aan. 'Er wordt hier meer 3 oktober gevierd dan in 2019, dus wat dat betreft is het geslaagd.'

Roelof Soeter viert het thuis in de Joop Den Uyllaan. 'Dit is een feest waar ik de helft van het jaar naar toe leef. Normaal gesproken ben ik de hele dag in de stad, van de Reveille tot aan het vuurwerk. Maar dat kan dit jaar niet, dus zo probeer ik er een leuke invulling aan te geven.'

'Straks ga ik 10 kilo hutspot maken, dus dat wordt uien en aardappels snijden. Vorige week heb ik al klapstuk gemaakt. Dat is allemaal traditie. Ik heb ook al vijf of zes haringen op, best lekker na wat biertjes gisteravond.'

Mijn dochter heet Louise Leiden

De liefde voor Leiden gaat bij Roelof zo ver dat hij zijn dochter naar de stad heeft vernoemd. 'Ik wilde graag dat mijn dochter Louise in Leiden geboren zou worden, maar alle ziekenhuizen lagen vol. Toen moesten we naar Den Haag. Dus toen ik heb ik haar maar Louise Leiden genoemd, dus er staat nog steeds Leiden in haar paspoort.'

Burgemeester Henri Lenferink merkt dat veel Leidenaren gehoor hebben gegeven aan de oproep thuis het Leidens Ontzet te vieren. De politie had voor de zekerheid twee parken afgesloten omdat er geruchten gingen over een illegaal feest. Maar het is rustig gebleven in de stad, zegt de burgemeester. 'We waren goed voorbereid dus niet bang dat het mis zou gaan. Het weer was ook niet zo geweldig', zegt hij.

'Ik heb al een harinkje op'

De Leidse burgemeester Henri Lenferink hing vanochtend de Sleutelstadvlag buiten en maakte zich voor het eerst op voor een bijzonder rustige editie van het Leidens Ontzet. 'Ik ga zo naar de herdenkingsdienst in de kerk en vanmiddag nog een hutspotmaaltijd bij Minerva. Zo lijkt het nog een beetje normaal, maar we lopen wel allemaal met mondkapjes.' De rest van de dag moet Lenferink gewoon aan het werk, zegt hij. 'Gelukkig heb ik al wel een harinkje op', lacht de burgemeester.

Veel mensen zijn teleurgesteld dat het niet door kan gaan, aldus Lenferink. 'Ik snap dat heel goed, het zit in de genen van de stad.' Toch zijn veel Leidenaren serieus bezig met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, vindt de burgemeester. 'Dat activiteiten vandaag niet doorgaan was geen verbod door mij, dat heeft de 3 October Vereeniging zelf besloten.'

Kroegen dicht

De traditionele feestelijkheden die wel door kunnen gaan zijn online te volgen. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen mogen er minder mensen bij elkaar komen en moeten de kroegen om 22.00 uur dicht. Sommige horecaondernemers hebben daarom besloten helemaal dicht te gaan deze zaterdag. 'Het is voor het eerst in 25 jaar dat ik vrij ben met 2 en 3 oktober', zegt horecaondernemer Ruud Witteman. Hij heeft vijf horecagelegenheden in de stad, waaronder Einstein aan de Nieuwe Rijn, en is normaal gesproken medeorganisator van grote feesten op en langs het water bij de Nieuwe Rijn. 'Het voelt heel vreemd. Het is een compleet ander beeld.'