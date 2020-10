Quick Boys wint topper tegen IJsselmeervogels, Katwijk verliest van Spakenburg

Quick Boys is zaterdagmiddag door een 2-0 overwinning op IJsselmeervogels doorgestoomd naar de tweede plaats in de tweede divisie. VV Katwijk verloor op bezoek bij Spakenburg vlak voor tijd na een rode kaart voor Kay Blokland. Noordwijk gaf op eigen veld een 2-0 voorsprong weg tegen HHC Hardenberg.

Quick Boys - VV IJsselmeervogels

Quick Boys heeft zaterdagmiddag opnieuw een knappe overwinning geboekt. Onder aanmoediging van een groep supporters met fakkels in de duinen, won de ploeg van Edwin Grünholz met 2-0. Beide doelpunten werden gemaakt door de in de aanval opgestelde Fernando Lewis.

Al na tien minuten was Ahmed el Azzouti trefzeker voor IJsselmeervogels, maar scheidsrechter Daan Schaper keurde de treffer af wegens buitenspel. Het spel golfde in de openingsfase op en neer, totdat Maikel de Harder mocht gaan douchen. Dit omdat hij zijn noppen in het been van Jan-Willem Kamp zette. De ploeg uit Bunschoten-Spakenburg moest met tien man verder.

Quick Boys benutte het overwicht en drukte de Vogels terug op eigen helft. Toch was de beginstand tevens de ruststand, omdat doelman Jaimy Schaap zich knap staande hield. Na rust lukte het de thuisploeg niet om meerdere aanvallen succesvol af te ronden. Vooral de gevaarlijke Lewis miste voor het vijandelijke doel.

Als het niet via de normale weg lukt, moet het maar uit een standaardsituatie, was de gedachte van Quick Boys. Kevin van Dierman kreeg de bal tegen zijn arm aangeschoten, waardoor de bal op de stip werd gelegd. Tommy Bekooij wilde de bal in de rechter kruising schieten, maar tot ieders grote verbazing schoot hij naast.

Met nog een kwartier op de klok, deed Lewis alsnog datgene waar hij voor stond opgesteld. Hij had er zes grote kansen voor nodig, maar na een knappe actie van Ivailo Staal schoot de oud-prof de bal binnen. In de extra tijd deed hij nog een extra duit in het zakje. Ket gaf de bal aan de aanvaller mee die vervolgens de eindstand op het scorebord zette, 2-0.

SV Spakenburg - VV Katwijk

VV Katwijk heeft op bezoek in Buschoten-Spakenburg geen punten gepakt. Op de blauwe zijde van de Westmaat was Spakenburg met 3-2 te sterk.

Net als vorige week begon Katwijk flitsend aan de wedstrijd. Al na twee minuten spelen schoot spits Killian van Mil de Oranjehemden op voorsprong. Lars Weistra pikte de bal op het middenveld op en kon hem meegeven op de aanvaller die afrondde.

Na ruim een kwartier spelen, zette Robin Eindhoven de gelijkmaker alweer op het scorebord. De Katwijkse doelman Boy de Jong zal vannacht nog wel wakker schrikken vanwege zijn blunder. Eindhoven onderschepte een slechte bal van de keeper en schoot hem eenvoudig binnen.

VV Katwijk was de betere en werd gevaarlijk via Van Mil en Robbert Susan. Met 39 minuten op de klok maakte aanvoerder Susan er 1-2 van. Hij rondde de bal van Samuel Scheimann af, waardoor de bezoekers met een voorsprong aan de thee gingen.

Na rust duurde het niet lang voor de gelijkmaker werd gemaakt. Geklungel in de Katwijkse defensie leidde ertoe dat Kay Blokland de bal tegen zijn hand kreeg. Blokland moest met rood het veld verlaten, waarna oud-Telstarspits Floris van der Linden de bal vanaf de stip tegen de touwen schoot.

Spakenburg rook bloed en creëerde via de flanken een paar gevaarlijke kansen. Onder andere Frank Schilder en Wimilio Vink waren dicht bij een doelpunt. Katwijk leek een punt uiteindelijk wel prima te vinden.

In de extra tijd kon trainer Eric Meijers zijn paraplu uit blijdschap in de lucht gooien. Uit een corner kopte verdediger Koos Werkman de bal snoeihard raak, waardoor Katwijk met lege handen het veld af stapte.

VV Noordwijk - HHC Hardenberg

VV Noordwijk heeft opnieuw niet kunnen winnen. Op eigen veld gaf de ploeg een 2-0 voorsprong weg tegen HHC Hardenberg.

De Noordwijkers kwamen al binnen een kwartier op voorsprong. Emiel Wendt maakte de 1-0 op een troosteloze Duinwetering. HHC creëerde een aantal kansrijke doelpogingen, maar het arbitrale trio moest meerdere malen affluiten wegens buitenspel.

Nog voor rust werd de voorsprong voor de rood-witte ploeg verdubbeld. Sergio Fatima tikte de bal achter zijn eigen doelman.

In de tweede helft ging Hardenberg op zoek naar de gelijkmaker. Uiteindelijk kwam de aansluitingstreffer net als de 2-0 voort uit een eigen doelpunt. Reno van Heiningen gleed de bal in het voor hem verkeerde doel.

Vlak voor tijd gaf Noordwijk de voorsprong definitief uit handen. Rob van der Leij redde een punt voor HHC Hardenberg.

Scoreverloop:

Quick Boys – IJsselmeervogels: 2-0 (0-0)

• 1-0 Lewis

• 2-0 Lewis

Spakenburg – VV Katwijk: 3-2 (1-2)

• 0-1 Van Mil

• 1-1 Eindhoven

• 1-2 Susan

• 2-2 Van der Linden

• 3-2 Werkman

VV Noordwijk – HHC Hardenberg: 2-2 (2-0)

• 1-0 Wendt

• 2-0 Fatima (eigen doelpunt)

• 2-1 Van Heiningen (eigen doelpunt)

• 2-2 Van der Leij

Scheveningen – TEC Tiel: Afgelast

De Treffers – Rijnsburgse Boys: Afgelast

Overige uitslagen:

Excelsior Maassluis – Jong FC Volendam 1-3

AFC – ASWH 3-2

Jong Sparta – GVVV 2-2

Kozakken Boys – Kon. HFC Afgelast