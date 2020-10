Gijs (8) wandelt van Den Haag naar Leiden voor Hartstichting: 'Onderweg zag ik een buizerd'

Gijs Hagedoorn is geboren met twee afwijkingen. Zijn twaalfvingerige darm zat vast aan z'n maag, daar is hij vijf dagen na z'n geboorte aan geopereerd. Daarbuiten had hij gaten in zijn hartkamers en in de boezems, waaraan hij later is geopereerd tijdens een openhartoperatie. Om zijn artsen in het LUMC te bedanken deed hij zaterdag mee aan de Hartstocht, een sponsorloop van de Hartstichting.

Gijs en zijn moeder | Eigen foto

Samen met zijn ouders vertrok hij om 7.00 uur vanaf hun huis, het natte herfstweer trotserend. 'Het was niet zo erg aan het regenen, het ging best goed', zegt Gijs.

'Ouders liepen achter me aan'

Onderweg maakte hij veel mee. 'Ik zag een buizerd en via een vlot zijn we ergens naar een eilandje gevaren.' Het wandelen viel Gijs alles behalve zwaar. 'Ik liep voorop, mijn ouders liepen achter me aan.'

Onderweg kwam Gijs een vlot tegen | Eigen foto

Na een tocht van vijf uur kwamen ze aan bij het LUMC, waar zijn opa en oma Gijs al stonden op te wachten. 'Zij hebben ons naar huis gebracht. Toen we terugreden zag ik Den Haag heel mooi liggen.'

Gijs is aangekomen bij het LUMC | Eigen foto

Gijs en zijn vader voor het LUMC | Eigen foto

Meeste geld

Gijs haalde met zijn wandeling bijna 4.500 euro op en heeft daarmee het meeste geld opgehaald van alle deelnemers. 'Dat had ik niet verwacht, het is goed dat dat is gelukt.' Omdat hij zoveel geld heeft binnengesleept, kreeg hij cadeautjes van de Hartstichting. 'Een boek en een smartwatch', vertelt hij trots.

Zaterdagmiddag overhandigt hij zijn cheque aan de directeur van de Hartstichting. 'Maar eerst ga ik nog even een paar uur lekker chillen en bijkomen.'

Bekijk hier de reportage die we eerder maakten van Gijs: