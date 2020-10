Fons Groenendijk zal nooit meer zeggen dat mensen even 'naar de zandbak gaan'

Het is een regenachtige, koude donderdagochtend in Leiden. Over de Visbrug in het hartje van het Leidse centrum komt Fons Groenendijk met een paraplu aangelopen. Dat is weer even wennen, want in zijn koffer naar Abu Dhabi zat geen paraplu, laat staan een winterjas. De 56-jarige Leidenaar geniet van zijn tweede buitenlandse avontuur als trainer aan de Perzische golf. 'Ik wilde het graag een keer meemaken en zien. En ik had er best graag langer willen blijven. Ik was heel nieuwsgierig naar het leven daar. En dat is super. De stad zelf is een metropool en heeft alles te bieden. De faciliteiten zijn geweldig. De infrastructuur is niet normaal goed. Ik zal nooit meer zeggen dat mensen even 'naar de zandbak gaan'. Dat is denigrerend.'

In een Leids koffiehuis vertelt Groenendijk zijn opvallende verhaal over het korte verblijf bij Al Wahda. 'Vanaf de eerste dag misten we zes internationals bij onze ploeg. We speelden vanwege corona ook geen oefenwedstrijden en er vielen geregeld trainingen uit. Als ook maar iemand positief werd getest, werd het complete programma weer overboord gegooid. Geen ideale voorbereiding op de Champions League, want daar deed Al Wahda in september aan mee.'

Fons Groenendijk in gesprek met speler Al Wahda | Foto: Twitter Al Wahda

Nederlandse manier

'Gelukkig organiseerde de voetbalbond een klein toernooitje waar Al Wahda aan mee deed. Dat pakten wij (Mark Wotte was hoofdtrainer, red.) op de Nederlandse manier aan. De eerste helft de A-ploeg, de tweede helft de jonkies, want als je gelijk volle bak gaat, levert dat blessures op. We verloren de eerste oefenwedstrijd. En dat werd ons gelijk aangerekend. Ik heb daar geleerd dat oefenwedstrijden niet bestaan, je moet alles winnen.'

'Ik merkte na die eerste oefenwedstrijd aan de reacties om ons heen direct al dat het niet goed zat. De coach van de club waar wij de oefenwedstrijd van verloren, stond hoog op het lijstje om Maurice Steijn een seizoen eerder op te volgen. Hij - Vuk Rasovic - bleek toen te duur. De tweede oefenwedstrijd van dat toernooi verloren wij ook. De internationals waren in de tweede wedstrijd wel beschikbaar en ‘moesten’ in die wedstrijd spelen. Door een paar persoonlijke fouten van onder andere hen verloren wij.'

Ontslagmail

'We keerden met twee nederlagen terug naar Abu Dhabi. Nog voordat wij daar aankwamen ging het gerucht al dat Rasovic was aangesteld als nieuwe coach. Die nacht belde Mark Wotte mij om 0.30 uur wakker. Hij vroeg of ik ook een ontslagmail had gekregen. Toen ik mijn laptop opende, zag ik niets. Bleek die mail in de spam te zitten. Ik denk dat ze Mark Wotte hebben gezien als overbrugging in de coronatijd, dan heb je meteen resultaat nodig om mensen te overtuigen. Na die twee nederlagen hebben ze die Rasovic aangesteld. Die nam zijn gevolg mee. Dus ik wist genoeg…'

Ik werd er krankzinnig van. Wilde het horloge tegen de muur kapot slaan.

En zo komt er zonder ook maar één officiële wedstrijd te hebben gespeeld al vroeg een einde aan het avontuur in Abu Dhabi. Groenendijk herinnert zich die laatste dag in dienst van Al Wahda nog goed. 'Een avond voor mijn ontslag was mijn gezin vertrokken naar Nederland. In die nacht kwam mijn ontslagbrief binnen en een dag later moest ik veertien dagen in quarantaine, want kort voor de terugreis uit het trainingskamp testte onze keeper positief op corona. We kregen allemaal een mega horloge om. Het was een soort enkelband om je pols die je zelf niet af kon doen. Daarmee konden ze precies zien waar ik was.'

Stadion Al Wahda | Foto: Twitter Al Wahda

Gevangenisstraf

'Op zo’n horloge zat een alarm, maar ik wist niet precies wanneer dat alarm af zou gaan. Dus ik besloot om binnen ons complex naar de gym te gaan. Wat denk je, gaat dat alarm af. En ik kreeg het niet uit. Ik ben van 12.00 uur tot 17.00 uur bezig geweest om mensen te bellen die dat alarm konden uitzetten. Ik werd er krankzinnig van. Wilde het horloge tegen de muur kapot slaan. Maar daar staan torenhoge boetes op, zelfs een gevangenisstraf. Wat bleek nou. Je had een reikwijdte van twintig meter. Ik kon dus in mijn kamer bewegen, daarbuiten niet. Een collega, die ook ontslagen was, zat een paar etages hoger. Ik had uitgedokterd dat ik zonder dat het alarm af ging, wel omhoog kon. Naar hoogte kijkt GPS namelijk niet. We waren allebei negatief getest, dus gelukkig kon ik met hem af en toe een bakkie doen.'

'Het leek een soort gevangenisstraf. Ik ben mezelf in die tijd wel tegengekomen. Je zit alleen in een kamer en bent alleen maar aan het nadenken. Gelukkig testte ik na de quarantaine weer negatief. Toen mocht het horloge af en kon ik terug naar Nederland. In die tussentijd handelde de club alles netjes af.'

Groenendijk werkte bij Al Wahda met voormalig PSV-spits Matavz | Foto: Twitter Al Wahda

Terugdenken aan ADO

Tijdens de momenten waarop Groenendijk alleen op zijn hotelkamer in Abu Dhabi in quarantaine zit, speelt hij de hele ADO Den Haag-film nog een keer af. 'De laatste vijf maanden was het voetbal van ADO Den Haag heel slecht. Daarvoor hadden we een slot van het seizoen met 5-0 tegen Utrecht, 6-2 tegen Willem II, winst tegen AZ en Feyenoord. Als je gedurende 2,5 jaar lang meer wedstrijden wint dan verliest, dan is dat voor ADO-begrippen een buitengewoon goed resultaat.'

Groenendijk denkt terug aan zijn ADO-periode, waar ze op creatieve wijze zonder groot budget de selectie hebben samengesteld. 'Ik denk dat ik met Jeffrey van As meer dan veertig gesprekken heb gevoerd met spelers, dat waren leuke gesprekken, waarin spelers zeker geïnteresseerd waren om naar Den Haag te komen, maar geen van die spelers is gekomen. De spelers stonden er open voor. Een voorhoede met Da Cruz – Veerman – Nunnely. We konden Elvir Koljic (international Bosnië en Herzegovina, red.) voor twee ton halen. Bozenik (nu spits bij Feyenoord, red.) had ik in 2018 al op de radar. Zeefuik koos uiteindelijk voor Groningen. Geen van die spelers is gekomen. Waarom? Geld.'

Groenendijk als coach van ADO Den Haag | Foto: SoccratesImages.com

'Had niet moeten verlengen'

De Leidse trainer is ook zelfkritisch. 'Uiteindelijk ben ik ook akkoord gegaan met spelers die ik niet wilde. Dat verwijt ik mezelf. Je zegt maanden nee, maar omdat er geen geld is en je toch spelers wilt, zeg je dan maar ja. Dat er een bezem door de selectie moest, was duidelijk. Dat was voor mij de belangrijkste reden om bij te tekenen. De verschilmakers (El Khayati en Becker) hebben we daarna niet kunnen vervangen. Ik wilde ook spelers vervangen waarvan de contracten nog doorliepen, maar dat bleek financieel lastig. We hebben zeker veel succes gehad, maar we hadden toen ook de gouden driehoek met Immers-El Khayati-Becker. Achteraf had ik niet moeten verlengen.'

'Je gaat in mineur weg. En dat is jammer, want ik kijk met weemoed terug. Na die 2,5 jaar had ik niet moeten bijtekenen. Maar dan teken je bij uit emotie; het is toch je club. Ik heb een heel mooie tijd gehad, bijvoorbeeld met Lex Immers. Een superprof, een voorbeeld voor alles en iedereen. Ik had hem een ander afscheid bij ADO gegund. Ben blij dat ik zo’n mooie periode met hem bij ADO heb kunnen delen. Zo zijn er nog heel veel mooie andere momenten. Dat neemt niemand mij meer af. Alleen die laatste maanden hè…'

ADO-supporters bedanken Groenendijk na vertrek | Foto: SoccratesImages.com

'Spelen wat dingen in het buitenland'

'Ik ben een sociale vlinder. Ik moet fladderen. Daarom voel ik mij – en velen met mij denk ik – sociaal beperkt in deze coronatijd. Het is een hele vervelende tijd. Als wij met ADO Den Haag op zaterdag speelden, dan zat ik op zondagmiddag in De Uyl (Leidse kroeg, red.). Daar speelde dan een bandje, stonden gasten op gitaren te rammen, dan zat ik daar gezellig met mijn vrienden. Ik kom nu al maanden niet in de kroeg, dan moet je je inschrijven of registeren, toch ben je ergens ook benauwd voor corona, dus ik blijf thuis. Komen we ooit nog van corona af?'

'Dit weekend vlucht ik de stad uit. Vanwege corona gaat 3 oktober natuurlijk niet door, maar het zal ongetwijfeld mensen naar de stad trekken. Ik ga lekker in een huisje aan het strand zitten. Had een bezoekje aan VVSB – Ter Leede op de planning staan, maar ook dat gaat vanwege corona niet door. Ik houd me rustig en wacht op een nieuwe uitdaging. Er spelen wat dingen in het buitenland. Dat kan zomaar concreet worden. En dan stap ik op het vliegtuig.'