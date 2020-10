De transformatie van Fernando Lewis: van eredivisie-rechtsback naar scorende amateurspits

Met twee doelpunten was Fernando Lewis zaterdagmiddag de man waar het om ging bij Quick Boys. Hij was verantwoordelijk voor de volledige Katwijkse productie bij de 2-0 overwinning op IJsselmeervogels. Toch is het opmerkelijk. De man die de afgelopen jaren furore maakte als rechtsback van Willem II, staat bij Quick Boys in de aanval. 'Of ik nu in de spits, als tien of op rechts speel. Het ligt mij wel. Ik was vroeger ook een aanvaller.'

Als verdediger groeide Lewis uit tot publiekslieveling in Tilburg. Voetbalvolgers vroegen zich dan ook af of het wel klopt dat de 27-jarige met rugnummer 10 als diepe spits speelt op sportpark Nieuw Zuid. Glimlachend zegt de geboren Hagenaar: 'Ik heb vroeger ook als rechtsbuiten gespeeld. Dus ik weet wel wat een aanvaller moet doen. Bij AZ ben ik omgetoverd tot rechtsback. Dat neemt niet weg dat ik op dit niveau als aanvaller kan functioneren. Toen ik hier kwam was rugnummer 10 nog vrij, dus die heb ik genomen.'

Twee doelpunten en een tweede plaats in de competitie bevestigen het gelijk van Lewis en Quick Boys-trainer Edwin Grünholz. Je kan spreken over een succesvol huwelijk tot nu toe. Maar toch, Lewis werd gezien als één van de betere backs van de eredivisie en maakt nu speelminuten in de tweede divisie. 'De stap naar het amateurvoetbal is een hele omschakeling', zegt hij daarover. 'Op dit moment werk ik er ook nog niet naast. Als prof ben je 's ochtends al bij de club en ga je 's middags naar huis. Nu is het opstaan met de vraag: wat ga ik vandaag eens doen? Aan de andere kant, nu heb ik tijd om mijn zoontje te vermaken.'

'Wilde als prof doorgaan'

Lewis is oprecht. Quick Boys was niet zijn droomclub. 'In eerste instantie wilde ik niet naar de amateurs. Mijn droom was om bij Willem II door te gaan. Sinds april wist ik dat ik transfervrij zou zijn. Dus toen ben ik verder gaan kijken. Via mijn goede vriend Jeffrey Ket ben ik hier terecht gekomen om mijn conditie op peil te houden. Na één training wilde Quick Boys met mij in zee. Toen heb ik geluisterd wat ze te bieden hadden en heb ik getekend.'

Hoe hij zijn dagen voortaan gaat invullen, weet Lewis nog niet. 'Ik heb geen diploma's', zegt hij eerlijk. 'Ik ben nog aan het kijken wat ik in de toekomst kan gaan doen. Ik heb niet veel hobby's of interesses. Het is lastig. Misschien iets met kinderen of in de voetballerij. Ik weet het nog niet.'

LEES OOK: Sander de Brito Roque: Topscheidsrechter of amateurvoetballiefhebber?