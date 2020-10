Lees terug: Pakt ADO Den Haag op bezoek bij VVV Venlo de broodnodige punten?

Mis niets van VVV Venlo - ADO Den Haag via dit liveblog of Radio West.

Scoreverloop VVV Venlo- ADO Den Haag: 1-1

0-1 Pinas (strafschop)

1-1 Giakoumakis

1-2 Philipp

Opstelling VVV Venlo: Kirschbaum ('46 D. van Crooij), Gelmi, Hupperts ('68 Bastiaans), Machach ('61 Swinkels), V. van Crooij, Giakoumakis, John ('80 Arias), Kum , Dekker, Linthorst, Schmitz

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans, Van Ewijk, Bijen, Pinas, Faye, Rigo, De Boer, Bourard ('61 Elmkies), Besuijen, Arweiler ('74 Kramer), Catic ('80 Philipp)

Gele kaarten: Linthorst Gelmi (VVV), Van Ewijk (ADO)

Rode kaarten:

Scheidsrechter: Nijhuis

---------------------------------

90. Drie punten voor ADO

Philipp maakt in de slotseconden de bevrijdende treffer. 1-2 voor ADO en de drie punten voor ADO. De scheids fluit meteen voor het einde.

80. Debuut bij ADO

Philipp erin voor Catic. Ook VVV wisselt: Arias voor John.

74. Kramer erin

De spits komt er bij ADO in voor Arweiler.

72. Besuijen

Grootste kans van de tweede helft is voor ADO. Van Ewijk snelt over de helft van VVV en legt klaar voor Besuijen. De Haagse aanvaller schiet in de handen van VVV-doelman Van Crooij.

66. Van Crooij kopt naast

De VVV-middenvelder komt hoog boven de ADO-spelers uit, maar zijn poging komt in de handen van Koopmans.

63. Kansje ADO

Bourard schiet op doel, maar ziet zijn poging naast gaan. Hij wordt na zijn schot gewisseld voor Elmkies.

58. VVV iets sterker

Maar daarmee is alles gezegd. Beide teams spelen niet best. ADO komt niet tot aanvallen, VVV komt niet verder dan de zestien van de Haagse ploeg, maar wordt niet gevaarlijk.

46. Tweede helft is begonnen

Één wissel: VVV-doelman Thorsten Kirschbaum moet geblesseerd achterblijven in de kleedkamer. Zijn vervanger is Delano van Crooij.

45. Rust

Vijf minuten was het leuk in Venlo. Toen scoorden zowel VVV als ADO. In de overige veertig minuten was er weinig tot niets te beleven in De Koel.

40. Besuijen schiet naast

De snelle aanvaller passeert een paar tegenstanders en schiet vervolgens voorlangs. Het is een kleine opleving tijdens een saaie wedstrijd.

28. Naast

VVV-aanvaller John mist. Zijn poging gaat een metertje naast het doel van ADO-doelman Luuk Koopmans. In stadion De Koel is er weinig te beleven op de eerste vijf minuten na.

20. Gelijkopgaand duel

ADO en VVV doen niet voor elkaar onder in het eerste kwart van de wedstrijd. Catic is de meest bedrijvige speler aan ADO-kant. De aanvaller schoot twee keer op doel.

4. En alweer gelijk

Na een fout van Pinas kan VVV-spits Giakoumakis zijn vierde treffer van het seizoen maken. 1-1 in Limburg.

3. ADO op voorsprong

Binnen drie minuten staat ADO op voorsprong. Shaquille Pinas schiet de Haagse club op 0-1 vanaf de strafschopstip. Nijhuis kan niet anders dan een strafschop geven aan ADO Den Haag na hands van VVV-speler Gelmi.

1. Aftrap

Scheidsrechter Bas Nijhuis heeft gefloten voor het begin van de wedstrijd. De wedstrijd tussen VVV en ADO is begonnen.

Voorbeschouwing - ADO loot in de KNVB-beker Sparta

Lees hier welke teams de andere regioclubs hebben geloot.

Voorbeschouwing - Opstelling ADO

Voorbeschouwing - Aleksandar Rankovic

De missie van ADO Den Haag is dit weekend om niet puntloos de interlandbreak in te gaan. Na kansloze nederlagen tegen Heracles Almelo (2-0) en FC Groningen (0-1) werd vorige week met 4-2 verloren van Feyenoord, maar waren er zijn aanknopingspunten. ‘Als we punten pakken, dan kunnen de spelers tijdens de break ook met minder druk trainen’, zegt trainer Aleksandar Rankovic over de ontmoeting in speelronde 4 tegen VVV-Venlo.

Voorbeschouwing - Voorspelling van Buyt

Joop Buyt was deze week weer op bezoek bij een vriend van de show: Randy Wolters. De voormalig voetballer van ADO Den Haag zit nog zonder club, en Joop zou Joop niet zijn als hij zijn maat geen handje zou helpen. Daarom pleegde zaakwaarnemer Jean-Pierre Buytier een paar telefoontjes naar verschillende clubs voor hem.

Voorbeschouwing - Lassana Faye

Tegen Feyenoord maakte nieuwkomer Lassana Faye voor de tweede keer zijn opwachting in het shirt van ADO Den Haag. De van Sparta gehuurde linksback sluit naadloos aan en lijkt geen aanpassingsproblemen te hebben. ‘Ik kom uit Spangen, dus aanpassen is geen probleem. Op mijn dertiende ben ik al uit huis gegaan, toen ging ik naar PSV. Ik ben ook goed opgevangen door de mensen en spelers binnen de club.’