Katwijk over supporters in duinen: 'Toen politie controleerde, hielden ze anderhalve meter afstand'

De gemeente Katwijk gaat maandag in overleg over de situatie die zich zaterdagmiddag voordeed tijdens de voetbalwedstrijd Quick Boys - VV IJsselmeervogels. Een groep supporters verzamelde zich in de duinen naast het sportpark Nieuw Zuid om zo hun ploeg toch te zien winnen, ondanks het verbod op publiek bij wedstrijden. Volgens een woordvoerder van de gemeente is de politie meerdere keren langs geweest. Omdat de supporters op die momenten anderhalve meter afstand hielden, is er niet opgetreden.

Met vuurwerk, fakkels en gezang moedigden de fans hun club aan vanuit de duinen. Volgens een verslaggever van Omroep West die bij de wedstrijd aanwezig was, stond er gedurende de hele wedstrijd een groep supporters en hield niet iedereen afstand van elkaar. Op Nieuw Zuid zelf waren geen supporters aanwezig.

'We willen de coronaregels handhaven', zegt de woordvoerder van de gemeente. 'De politie is tijdens de wedstrijd meerdere keren langs geweest. Op die momenten hielden de aanwezigen afstand van elkaar. Daarom is er niet opgetreden.' Ook is burgemeester Cornelis Visser volgens de woordvoerder zaterdagmiddag niet ingelicht over de situatie.

'Ze hadden er niet moeten staan'

'Wij hebben bij de gemeente aangekaart dat het gebied in de duinen rond Nieuw Zuid een risico kan opleveren', zegt Leo Schaap van Quick Boys. 'Maar de duinen liggen buiten ons park. Daar kunnen we als club weinig aan doen. We hebben via onze kanalen natuurlijk opgeroepen om gewoon thuis te blijven. We hebben als club al moeite genoeg om supporters daarin mee te nemen en ze duidelijk te maken dat het ernst is. Ze hadden er gewoon niet moeten staan, dat is duidelijk. Alleen het is verdomd lastig om dat als club ook te voorkomen.'

De gemeente Katwijk geeft aan dat er maandag overleg plaatsvindt over de komende weken, waarbij publiek verboden blijft bij sportwedstrijden. De woordvoerder loopt nog niet vooruit op eventuele maatregelen, zoals het afsluiten van het duingebied rondom Nieuw Zuid tijdens wedstrijden. Wel doet ze een appel op inwoners: houd je aan de coronamaatregelen.

