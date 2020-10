Snackbar Rico in Delft overvallen

Snackbar Rico aan de Dasstraat in Delft is zaterdagavond even voor half negen overvallen. De politie is op zoek naar een licht getinte man met kort haar, een zwarte hoodie en een wit petje.

Het is nog niet bekend of er buit is gemaakt en of er gewonden zijn gevallen. Via Burgernet wordt opgeroepen naar de overvaller uit te kijken: 'Benader de man niet zelf. Bel 112', schrijft de politie in het Burgernetbericht.

Agenten zoeken in de omgeving naar de dader, die nog niet is aangehouden. Bij de zoektocht is een politiehelikopter ingezet. Rechercheurs doen onderzoek bij de snackbar.