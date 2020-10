Droomdebuut ADO-aanvaller David Philipp: 'Afgesproken om te juichen als een ooievaar'

Met zijn winnende treffer in de laatste minuut van de wedstrijd VVV - ADO Den Haag (1-2), was debutant David Philipp het goudhaantje bij de Haagse ploeg. Na zijn treffer juichte hij opvallend. De jonge Duitser deed hij een ooievaar na. 'Dat had ik afgesproken, omdat de ooievaar ook in het clublogo zit', zei hij na afloop.

Scoren tijdens je eerste wedstrijd, het is maar voor weinig spelers weggelegd. 'Als je het hebt over een droomdebuut, dan is de wedstrijd van vanavond het script', zegt Philipp breedlachend. 'Ik heb wel het gevoel gehad dat ik vandaag zou scoren, maar dat het zou gebeuren, dat had ik nooit verwacht.'

In de tachtigste minuut viel de Duitser in voor Amar Catic en zijn eerste balcontact was een schot op doel. 'Normaal gesproken moet ik die ook scoren', zegt hij daarover, maar wel met het besef dat de drie punten het belangrijkste zijn. 'Nu is de interlandbreak aangebroken. Na een lastige seizoensstart geeft deze overwinning ons het goede gevoel.'

'Niet onverdiend'

Uiteraard was ook trainer Aleksandar Rankovic blij met de drie punten. 'Dit is precies wat mijn ploeg nodig had', zegt hij dan ook. 'Vorige week tegen Feyenoord hebben wij een goede prestatie neergezet, maar toch verloren. De drie punten die we vandaag pakken zijn niet onverdiend.'

Ook ging de Serviër in op het debuut van Philipp. 'Als je het hem vraag, dan zou hij liever eerder zijn ingevallen', zegt de coach lachend. 'Maar het was precies op het goede moment. Hij heeft gedaan wat hij moet doen, net als Michiel Kramer en alle andere wissels.'

