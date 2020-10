Kiki Bertens strandt in vierde ronde Roland Garros

Kiki Bertens is er niet in geslaagd om de kwartfinale van Roland Garros te halen. In de vierde ronde van het tennistoernooi in Parijs, ging de Wateringse verrassend onderuit tegen de Italiaanse qualifier Martina Trevisan. Bertens verloor in twee sets met twee keer 6-4.

Bertens leek in het duel met de Italiaanse veel moeite te hebben met de omstandigheden. Ze kwam geen moment in het duel met Trevisan, die op de 156e plaats op de wereldranglijst staat. Mede door vier dubbele fouten leverde Bertens twee keer haar service in en keek ze in de eerste set snel tegen een 5-1 achterstand aan. De Wateringse brak twee keer terug, maar op 5-4 leverde ze voor de derde keer haar service in, waardoor Trevisan met 6-4 de eerste de set won.

De tweede set kende hetzelfde beeld. Bertens werd snel gebroken en kwam met 3-0 achter. De Wateringse knokte zich opnieuw terug in de set, kwam op 3-3 en kreeg zelfs twee breekkansen om op voorsprong te komen. Deze kansen benutte ze niet, waarna Trevisan in de volgende servicegame Bertens op love brak.

Weinig zelfvertrouwen

De Wateringse richtte zich nog een keer op, brak de Italiaanse terug, maar kwam op eigen service opnieuw in de problemen. Mede door een dubbele fout kwam ze op 0-40 en kreeg Trevisan drie wedstrijdpunten. De eerste twee kon Bertens nog wegwerken, maar op het derde was het raak voor de qualifier, die hiermee voor een daverende verrassing zorgde op weg naar de kwartfinale.

Bertens kwam met weinig zelfvertrouwen naar haar favoriete Grand Slam-toernooi. Door het coronavirus speelde ze maar weinig wedstrijden op gravel en op het laatste toernooi voor Roland Garros moest de Wateringse met een blessure opgeven.

In toernooi groeien

Bertens leek steeds beter in het toernooi te groeien. In de tweede ronde had de tennisster het moeilijk tegen voormalig toernooiwinnares Sara Errani. De Italiaanse kreeg in dit duel een matchpoint, maar Bertens wist dit weg te werken. In de vorige ronde versloeg de Wateringse vervolgens de Tsjechische Katerina Siniaková overtuigend in twee sets.