Leiden blijft rustig bij Leidens Ontzet, burgemeester trots

'Het is eigenlijk gewoon heel goed gegaan, en het weer hielp natuurlijk mee', dat zegt de Leidse burgemeester Henri Lenferink als hij terugkijkt op de traditionele viering van Leidens Ontzet. Ook zaterdagavond bleef alles rustig in de stad.

Leidens Ontzet wordt normaal gesproken massaal gevierd. Dit jaar kon dat niet vanwege de coronamaatregelen. 'Mensen denken dat dat mijn beslissing was, maar de gemeente heeft niets verboden', zegt Lenferink. 'Het was een beslissing van de 3 October Vereeniging zelf.' Waar normaal kraampjes, podia en een kermis staan in de binnenstad was het nu leeg. 'Zo af en toe zag ik nog iemand in traditioneel wit-rode kleding lopen. Die sprak ik dan toch wel even aan', zegt de burgemeester.

Maar het lijkt erop dat mensen het feest vooral thuis hebben gevierd. Volgens Lenferink is een speciale livestream die 36 uur onafgebroken in de lucht was enorm goed bekeken. 'Alleen al die stream heeft 30 tot 40 duizend unieke bezoekers gehad, en daar moeten de cijfers van de lokale omroepen Sleutelstad en Unity nog bijkomen.' Lenferink is ook blij dat het zaterdagavond koud, winderig en nat was. 'Ja het weer heeft ook zeker meegeholpen om mensen thuis te houden.'

Twee waarschuwingen aan horeca

Handhavers van de gemeente hebben uiteindelijk bij twee horecagelegenheden opgetreden. 'Bij die twee zaken hielden ze zich niet aan de coronaregels. De zaken zijn niet gesloten, maar ze hebben wel een waarschuwing gekregen. Als het nog een keer gebeurt, krijgen ze een dwangsom opgelegd.' Maar van twee waarschuwingen op een zaterdagavond is Lenferink niet echt onder de indruk. Illegale feesten waar de gemeente moest optreden waren er niet.

En hoe kijkt hij terug op de viering waarbij hijzelf normaal gesproken een grote rol heeft? 'Het was buitengewoon raar en afwijkend', zegt Lenferink met gevoel voor understatement. Maar hij is blij dat Leidenaars zich toch aan de oproep gehouden lijken te hebben om het feest thuis te vieren. 'Dat is hartstikke mooi'.