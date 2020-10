Westlandia en DEM in evenwicht, ook Quick speelt gelijk tegen HSC '21

Westlandia - DEM

Het zou een aantrekkelijke eerste helft zijn geweest voor de toeschouwers, als ze hadden mogen komen. Doelman Swen Verswijveren van DEM moest een aantal keer reddend optreden en zag hoe zijn ploeg na ruim een halfuur op voorsprong kwam. Anthony van Dongen maakte de openingstreffer, maar werd teruggefloten wegens buitenspel.

Zes minuten later was het alsnog raak voor de Beverwijkers. Bilal Zejli schoot van buiten de zestien knap raak. Nog voor rust hing de gelijkmaker al in de touwen door een rake kopbal van Steve van Kesteren.

In de tweede helft speelden beide ploegen voor de winst, wat resulteerde in een aantal behoorlijke kansen. Roy van Beek had de 2-1 op zijn schoen, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Verswijveren. De wedstrijd eindigde in 1-1 gelijkspel, waarmee Westlandia nog goed wegkwam. Volgende week spelen de Naaldwijkers een uitwedstrijd tegen Watergraafsmeer.

Quick - HSC '21

Het is Quick niet gelukt om de favorietenrol tegen HSC ’21 waar te maken. Op het eigen Nieuw Hanenburg werd een 2-0 voorsprong weggegeven.

Quick begon slordig aan de wedstrijd en kwam na vier minuten spelen al goed weg. Rechter vleugelaanvaller Diego van der Weiden miste voor open doel. Acht minuten later was het aan de andere kant wel raak. Pepijn van Zwieten de Blom maakte de openingstreffer voor de haantjes.

De thuisploeg was na rust nog maar net uit de kleedkamers of ze stonden al 2-0 voor. Rick Burgering verdubbelde de voorsprong. Met nog ruim twintig minuten op de klok maakte Van der Weiden het nog spannend. Waar hij in de eerste helft nog miste, was het nu wel raak.

Het lukte Quick niet om de voorsprong vast te houden. Opnieuw trof Van der Weiden doel, waarmee hij de eindstand op 2-2 bepaalde. Door dit gelijke spel behaalde de ploeg uit Haaksbergen zijn eerste punt van dit seizoen. Quick mist nu juist de aansluiting met het linker rijtje en moet oppassen voor de onderste ploegen.

Scoreverloop:

Westlandia - DEM: 1-1 (1-1)

• 0-1 Zejli

• 1-1 Van Kesteren

Quick - HSC '21: 2-2 (1-0)

• 1-0 Van Zwieten de Blom

• 2-0 Burgering

• 2-1 Van der Weiden

• 2-2 Van der Weiden