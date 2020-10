Bertens zwaar teleurgesteld na nederlaag Roland Garros

Kiki Bertens heeft een wrang gevoel overgehouden aan haar nederlaag op Roland Garros, haar favoriete Grand Slam. Ze verloor zondag in twee sets van de Italiaanse Martina Trevisan, de nummer 159 van de wereld. 'Ik kan er eigenlijk helemaal niets positiefs over zeggen', vertelde de teleurgestelde Wateringse na afloop.

'Ik denk dat ik deze editie van Roland Garros nooit ga vergeten, maar dit was geen goede manier om het toernooi te verlaten', zo keek Bertens terug op het evenement waar ze een grote kans liet liggen om ver in het toernooi te komen. Topfavoriete Simona Halep ging zondag eveneens onderuit.

Mede door haar overtuigende zege in de derde ronde gold Bertens, ogenschijnlijk hersteld van haar inspanning in de tweede ronde, als grote favoriete voor het duel met de qualifier. Maar ze haalde geen moment haar niveau en werd maar liefst zes keer gebroken. 'Het was moeilijk om constant te spelen, want mijn service was niet goed en mijn backhand al helemaal niet', aldus Bertens.

Ostrava

De 28-jarige Wateringse weet nog niet of ze dit jaar nog een keer in actie gaat komen. Op haar programma staat alleen nog het toernooi van Ostrava. Bertens twijfelt echter nog of ze naar Tsjechie af moet reizen voor het indoortoernooi. Eerder dit jaar liet ze ook al de US Open schieten uit angst voor het coronavirus.

