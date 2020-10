Tom Beugelsdijk mogelijk binnenkort op de bank bij vierdeklasser: 'Hij is altijd welkom'

Waarom de 30-jarige Beugelsdijk in Hazerswoude-Dorp terecht is gekomen? Het lijkt onlogisch, maar schijn bedriegt. Wilco Wapenaar, trainer van het eerste elftal, is namelijk zijn schoonvader. Vorig seizoen was het clubicoon van ADO Den Haag - sinds dit seizoen speler van Sparta Rotterdam - al meerdere malen op zaterdag langs de lijn te bewonderen bij vierdeklasser Hazerswoudse Boys.

'Het was ook de bedoeling dat hij dit seizoen betrokken zou worden bij de technische staf van dit eerste elftal, omdat hij opgaat voor zijn trainersdiploma', vertelt schoonvader Wapenaar. 'Maar het blijkt dat hij voor een verkeerde cursus ingeschreven staat. Dus we moeten even kijken of we dat nog kunnen regelen. Als dat in orde komt, dan komt hij bij ons in de staf en gaat-ie ook trainingen verzorgen.'

Profiteren van tips

De spelers van Hazerswoudse Boys zien het wel zitten, buffelen onder leiding van 'Tommie' Beugelsdijk. 'Zijn expertise is altijd welkom', zegt keeper Patrick van der Reest. 'Hij is een heel leuke gast en heeft een schat aan ervaring. Daarnaast is hij volgens mij ook iemand met wie je gewoon kan lachen, die prima in de sfeer van de groep past. Dus hij is uiterst welkom.'

Binnen de lijnen geldt Beugelsdijk als een spijkerharde verdediger, daarbuiten is hij misschien wel één van de populairste spelers in het Nederlandse profvoetbal. Van der Reest verwacht dat vooral de Hazerswoudse verdedigers van zijn tips zullen profiteren. 'Ik hoop dat ze nog wat fijne kneepjes van hem kunnen leren. Alleen die gele kaarten moeten ze niet van hem over gaan nemen', grapt de goalie, doelend op Beugelsdijks reputatie als 'kaartenpakker'.

Schone taak

'Opa Wilco' ziet voor schoonzoon Tom een schone taak om zijn spelers te leren hoe je een tegenstander uitschakelt. 'Ik denk dat hij mijn verdedigers op dat vlak nog wel het één en ander bij zou kunnen brengen. Zeker qua scherpte in de duels', zegt Wapenaar.

Wat dat betreft was de uitwedstrijd van Hazerswoudse Boys tegen Warmunda (2-2) afgelopen zaterdag het bewijs. In dat duel kon de kleinste man van het veld zomaar de bal achter Van der Reest koppen. Je kunt het je haast niet voorstellen dat de 1,92 meter lange Beugelsdijk zoiets zou overkomen...'

