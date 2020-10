Ziekenhuizen in de regio overvol: spreiding patiënten en afspraken uitstellen

De verpleegafdelingen van de ziekenhuizen in de regio stromen weer snel vol met mensen met het coronavirus. Patiënten worden zoveel mogelijk verplaatst naar andere ziekenhuizen, maar de ziekenhuizen in de regio ontkomen er niet aan om reguliere afspraken uit te stellen.

Tijdens de eerste golf in maart en april lag de druk vooral op de intensive care, waar te weinig bedden waren voor het snel groeiende aantal coronapatiënten. Door het oplopende aantal besmettingen in Nederland komt de druk nu vooral bij de verpleegafdelingen te liggen, zo laat het ROAZ weten. Dit is het overlegorgaan waar ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgaanbieders met elkaar overleggen.

Volgens het ROAZ komt dit verschil doordat meer zorgmedewerkers uit voorzorg niet kunnen werken of zelf corona hebben. Hierdoor is de personeelscapaciteit onder druk komen te staan. Ziekenhuizen zien zich hierdoor gedwongen om 10 tot 20 procent van de reguliere opnames uit te moeten stellen. 'Bij het afschalen van zorg wordt rekening gehouden met de de urgentie van de zorg, zodat absoluut noodzakelijke zorg doorgang kan vinden', zo garandeert het ROAZ.

Spreiding van patiënten

Een van de oplossingen om de zorg op gang te kunnen houden, is de spreiding van patiënten. Mensen worden dan verplaatst naar ziekenhuizen waar het relatief rustig is om ervoor te zorgen dat de zorg overal zo optimaal mogelijk kan blijven. Ook een snellere uitstroom van het ziekenhuis naar een verpleeghuis is volgens het ROAZ een manier om de drukte in de ziekenhuizen onder controle te houden.

Martin Schalij, voorzitter van het ROAZ in de regio West, benadrukt dat het belangrijk is dat iedereen zich aan de coronamaatregelen blijft houden. 'We zien dat we bijna geen ruimte meer hebben om patiënten op te nemen. We werken in de regio nauw samen om de reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met elkaar deze tweede coronagolf aankunnen. We moeten echt rekening houden met elkaar.'

LEES OOK: Coronavirus: Leerlingen krijgen dringend advies mondkapje te dragen