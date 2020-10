Grünholz teleurgesteld in ADO: 'Had wel een telefoontje van Jol verwacht'

Edwin Grünholz is nu voor het tweede seizoen hoofdtrainer van Quick Boys, de huidige nummer twee in de Tweede Divisie. De geboren en getogen Hagenaar speelde zelf in de jaren ’90 voor ADO Den Haag en was daar onlangs nog verantwoordelijk voor het jeugdelftal onder 19 jaar. Ondanks de binding met de club, is de ras-Hagenaar niet gevraagd voor een rol in de technische staf van Aleksandar Rankovic. En dat valt hem tegen.

'Ik had verwacht dat Martin Jol (technisch adviseur bij ADO red.) mij had benaderd en mij naar ADO had getrokken', vertelt Grünholz.

'Ik heb Jol daar vaker over gesproken en ik weet zijn mening over mij. ADO is mijn club en ik had ook zeker verwacht dat ik toegevoegd zou worden aan de technische staf. Teleurgesteld is misschien een groot woord, maar het heeft me wel verbaasd en verrast.'

‘Geen open sollicitatie’

De 50-jarige Edwin Grünholz heeft meerdere malen geprobeerd om toegelaten te worden tot de cursus Coach Betaald Voetbal, maar tot drie keer toe werd hij afgewezen door de KNVB. Desondanks heeft hij het betaald voetbal nog niet uit zijn hoofd gezet.

'Nee, dat dacht ik niet', zegt hij desgevraagd. 'Als je kijkt hier in de regio naar de trainers van mijn leeftijd, dan denk ik dat ik bij de beteren hoor. Ik heb het, denk ik, overal goed gedaan. Dit is geen open sollicitatie bij ADO hoor, maar ik had wel verwacht dat ADO in deze lastige tijd gebruik had gemaakt van mijn diensten.’'

LEES OOK: Quick Boys wint topper tegen IJsselmeervogels, Katwijk verliest van Spakenburg