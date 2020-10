Man bewaart wapen voor bekende: 'Ik wist niet dat het echt was'

Dardan had een 'gunstje' gedaan voor iemand, zoals hij het zelf noemt. De Kosovaarse veertiger uit de buurt van Gouda bewaarde wat waardevolle spullen voor een man die hij kende uit een kroeg in Rotterdam. Die spullen bleken een Smith and Wesson-pistool en 56 losse kogels. Nu zit Dardan in de problemen.

'Ik heb geen ervaring met wapens', vertelt de verdachte. Hij dacht dat het nep was. Dardan praat rustig, zijn leesbril rust in zijn zwartgrijze krullen. De man die hij een 'gunstje' deed had Dardan in het verleden geholpen. Als wederdienst zou hij nu wat waardevolle spullen bewaren tot de man terug was uit Albanië.

Dardan is aan het werk als het tasje wordt afgeleverd. Zijn vrouw legt het in een la. Als hij erachter komt dat er een wapen in zit verstopt Dardan het in een kledingkast in de slaapkamer. De munitie stopt hij in een sok en gooit die in een la. Hij moet niks weten van wapens, beweert hij: 'Zelfs de kinderen kregen geen speelgoedwapens'.

Pretty Good Privacy

Naar zeggen wil Dardan er zo snel mogelijk weer van af en probeert hij de eigenaar van de spullen te bereiken. Dat moet via een PGP-telefoon (Pretty Good Privacy). De toestellen die populair zijn bij criminelen, omdat je er versleutelde berichten mee kunt sturen.

Maar de man haalt de spullen nooit op. De politie wel. Na een tip vinden ze het wapen. Dardan wordt aangehouden. 'Is uw vrouw nu boos op u?', vraagt de rechter. 'Ja, die is boos', antwoordt Dardan lachend. Maar hij mag wel terugkomen, zegt hij er achteraan. 'Als ik vrijkom dan komt ze mij ophalen.'

Zes maanden cel

Als het aan de officier van justitie ligt dan duurt dat nog even. 'Ik geloof niks van het verhaal', zegt ze. Volgens de officier kreeg Dardan 500 euro om het wapen te bewaren en wist hij dondersgoed dat het om een echt pistool ging. Zij eist zes maanden cel. 'We willen geen wapens in de maatschappij', is haar boodschap aan de verdachte.

'We kijken tegenwoordig veel strenger aan tegen wapenbezit', zegt de rechter als de advocaat van Dardan klaar is met haar pleidooi. De politierechter richt zich tot Dardan terwijl hij kort en bondig uiteenzet hoe hij aankijkt tegen het verhaal van de verdachte.

Vrouw moet wachten

'Wapens worden gebruikt door mensen in het criminele milieu, die herken je aan het gebruik van telefoons die niet afgeluisterd kunnen worden. Die wapens gebruiken ze voor liquidaties, die komen weer veel voor in het drugsmilieu. U heeft veroordelingen wegens drugs. Dat geeft te denken.'

Dardan krijgt zes maanden cel. 'Ik zie geen enkele aanleiding om lager te gaan.' De vrouw van Dardan hoeft hem dus nog even niet op te halen. Dardan gaat terug naar zijn cel om de laatste drie maanden van zijn straf uit te zitten.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

